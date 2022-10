Samsung, 12 Ekim’de yıllık geliştirici konferansı sırasında One UI planlarıyla ilgili ayrıntıları açıkladı. Etkinlik çoğunlukla One UI 5 ve onunla birlikte gelen özelliklere odaklandı. Şirket ayrıca amiral gemisi Galaxy S22 serisinin kararlı Android 13 güncellemesini ne zaman alacağını da açıklama fırsatını buldu. Ekim ayının sonuna kadar güncelleme 2022 amiral gemilerine ulaşacak. Beklenmedik bir şekilde, etkinlik sırasında bir Samsung yöneticisi One UI 6 ile ilgili ilginç bir detayı açıkladı. Bir sonraki sürüm akıllı telefonlar için devrim niteliğinde olabilir.

Samsung Electronics Başkan Yardımcısı ve One UI geliştirmeden sorumlu Hyesoon (Sally) Jeong, Android Authority’ye ilginç detaylar verdi. Ona göre şirket, 2022 yılı sona ermeden önce uyumlu amiral gemilerinin neredeyse tamamına kararlı One UI 5.0 güncellemesini sunmayı planlıyor. Bu, Galaxy S20 ve S21 serisindekiler de dahil olmak üzere uygun akıllı telefonların çoğunun güncellemeyi yakında alabileceği anlamına geliyor. Bu aynı zamanda uygun katlanabilir cihazları da kapsıyor. Yöneticinin One UI 6 hakkında da bazı iyi haberleri var.

Samsug, One UI Güncellemesini Sorunsuz Tamamlamak İstiyor.



Sally, One UI Ekibinin sorunsuz güncellemeler getirmek için çalıştığını doğruladı. Şirket yıl bitmeden arayüz güncellemelerini amiral gemileri için tamamlamak istiyor. Tahmin edebileceğiniz gibi, One UI 6 bir sonraki sürüm olacak ve olası bir Android 14’e dayanacak. Şimdiye kadar Galaxy akıllı telefonlarının hiçbiri kesintisiz güncellemelere sahip değildi. Ancak Google, Android 13 ile bunu neredeyse bir gereklilik haline getirdiği için bunun değişmesi gerekiyor. Kesintisiz güncellemeler olmadan, Samsung telefonların güncelleme kurulumu için bakım moduna geçmesi gerekiyor. Bu da cihazı kullanmadan önce 5, 10, hatta 20 dakika beklemeniz anlamına geliyor. Kesintisiz güncellemelerin gelmesi, telefonun güncellemeyi arka planda yüklemesine ve yalnızca tamamlandığında yeniden başlatılmasına olanak tanıyacak.

One UI 6 İle Gelecek Devrim

Samsung, yazılım desteği söz konusu olduğunda en güvenilir markalar arasında. Firma, One UI 6 sorunsuz güncellemelerle geldiğinde, kullanıcılarına bir avantaj daha sunacak. Galaxy telefonları için sağlam bir güncelleme planı oluşturduktan sonra Samsung, bu deneyimi daha da iyi hale getirecek. Bununla birlikte, One UI 6 ile birlikte başka birçok iyileştirmenin de gelmesini bekliyoruz.

One UI 4 ve 5 tasarım açısından büyük değişiklikler yapmadığından, One UI 6’nın kullanıcı arayüzünde cesur değişiklikler yapmasını bekliyoruz. Elbette yeni arayüz, Android 14 bile görünümü değiştirebilir. Ne de olsa Google her iki sürüm güncellemesinde bir işletim sisteminin tasarımını değiştiriyor. Android 12 ile getirilen değişikliklerin ardından şirket Android 13 ile deneyimini iyice geliştirdi. Şirketin Android 14 ile işleri daha da değiştirmesini bekliyoruz. Samsung muhtemelen bu değişikliklere uyum sağlayacak ve yazılım deneyimi için bir Galaxy akıllı telefon seçenlere daha fazlasını sunacak. Yönetici ayrıca diğer cihazlarda One UI’ye işaret eden bazı söylentileri de yalanladı. Söylentiler Chromebook’lar ve TV’lerdeki dış görünüme işaret ediyordu. Ancak Sally, “One UI’nin diğer ürünlere gelmesi için herhangi bir plan olmadığını” belirtti. One UI, sadece Samsung akıllı telefon ve tabletlerinin bir parçası olmaya devam edecek.

Bazı Samsung bilgisayarlar için One UI simgelerine sahip bir Galaxy Launcher var. Ancak, şirketin One UI genişlemesi açısından bunun ötesine geçmesini beklemiyoruz. Görünüşe göre Samsung akıllı telefonlara odaklanmaya devam etmek istiyor. One UI 6 da bu stratejide bir istisna olmayacak.

Şirkete göre, kararlı One UI 5, Ekim ayının sonunda Galaxy S22 serisine ulaşmaya başlayacak. Diğer amiral gemileri ise bu yıl Aralık ayına kadar alması muhtemel. Şirketin gelecek yıl Ocak ayında dağıtımı uygun orta sınıf telefonlara genişletmesini bekliyoruz. One UI 6’ya gelince, ondan hala bir yıl uzaktayız. Android 14’ün tanıtımından sonra 2023’ün ortalarında resmi bir duyuru bekliyoruz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

