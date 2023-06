Android 14 bir süredir halka açık beta test kullanıcılarına ve daha da uzun bir süredir geliştiricilere sunuluyor. Samsung ise yeni sürüm üzerinde çalışmaya başlamakta her zamanki gibi hızlı davranmış durumda. Öyle ki, Android 14 tabanlı One UI 6’nın beta sürümlerinin şirket içi dahili testlerden geçtiğini öne süren raporlar yayınlanmıştı. Şirket artık bir sonraki ayak için hazır ve One UI 6’nın ilk beta sürümünün Temmuz ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. İşte One UI 6 hakkında her şey!

One UI 6 Galaxy Telefonları Coşturacak!

Google, testler başladığında diğer markalara Android 14’ü çalıştırma fırsatı vermeye hevesliydi, ancak ne yazık ki Samsung cihazları Android 14’ü erken benimseyenler listesinde yer almadı. Bu belki de daha iyi oldu. Zira ilk Android 14 beta sürümleri kararlı çalışmaktan çok uzaktı.

Android 14 Beta 3.1 bu hafta başında yayınlandı ve Google’ın Android 14 ile platform kararlılığına ulaştıktan sonraki ilk güncellemesi oldu. Yani işletim sisteminin birçok pürüzü artık giderilmiş durumda ve genel kullanıma adım adım yaklaşıyor. Son haberlere göre Samsung’un Android 14 tabanlı One UI 6 beta sürümünün yayınlanmasına ise yaklaşık bir ay kaldı.

Yeni sürümün Galaxy Unpacked etkinliğinden bir hafta önce, yani Temmuz ayının üçüncü haftasında Galaxy S23 serisi için yayınlanması bekleniyor. Yaygınlaştırma kademeli olarak yapılacak ve zamanı geldiğinde diğer Samsung telefonlara da destek sağlanacak.

One UI 5 beta sürümlerinin çıkış tarihi göz önünde bulundurulduğunda, Samsung geçen yılın sonlarında söz verdiği gibi bu sefer gerçekten hızlı davranıyor. Samsung’un bu yılki One UI 6 sürümünü Google’ın hemen ardından yayınladığını görmeyi çok isterdik, ancak hem kararlı hem de beta sürüm zaman çizelgeleri konusunda Samsung’dan henüz resmi bir haber yok.

Yazılım sessizce hazırlanırken, Samsung bir sonraki Unpacked etkinliğinin tarihini ve yerini doğruladı. Galaxy Z Flip 5 ve Z Fold 5’in Temmuz ayı sonunda Güney Kore’de sahneye çıktığını göreceğiz. Etkinliğe günler kala, Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5’e ait basın görselleri de sızdırıldı. Ancak bu cihazlar One UI 5.1.1 sürümü ile bizleri karşılayacak gibi görünüyor.

