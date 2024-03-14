Samsung‘un amiral gemisi akıllı telefon serisi Galaxy S24, 2024 yılının en çok beklenen teknoloji ürünlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu yeni seri, kullanıcıların beklentilerini karşılayan bir dizi özellik sunuyor, ancak en dikkat çekici yeniliklerinden biri Galaxy AI özellikleri.

Samsung, Galaxy S24 serisindeki bu yenilikçi özellikleri, en son Android 14 arayüzü One UI 6.1 ile tanıttı. Bu özellikler, kullanıcıların akıllı telefonlarını daha verimli ve kullanışlı hale getirmeyi amaçlıyor.

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Ancak, Samsung’un yaptığı bir diğer önemli duyuru, Galaxy AI özelliklerinin eski Galaxy akıllı telefonları ve tabletler için de kullanılabilir hale geleceği yönündeydi. Mart ayında yapılan resmi bir duyuruda Samsung, One UI 6.1 güncellemesinin eski Galaxy cihazlarına Mart 2024’ün sonunda sunulmaya başlanacağını doğruladı.

One UI 6.1 güncellemesinin hangi cihazlara geleceği konusunda da bir liste paylaşıldı. Bu listede Galaxy S23 serisi, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Tab S9 serisi gibi birçok popüler cihaz bulunuyor. Güncelleme, bu cihazlara Galaxy AI özellikleri paketini getirecek.

Galaxy AI özelliklerinin başında “Daire Oluşturarak Arama” geliyor. Bu özellik, kullanıcıların ekrandaki nesneleri veya alanları daire içine alarak daha fazla bilgi bulmalarını sağlıyor. Ayrıca, “Üretken Düzenleme” özelliği sayesinde kullanıcılar, fotoğraflardan istenmeyen öğeleri kaldırabilir, nesneleri yeniden konumlandırabilir ve perspektifleri ayarlayabilirler.

Bununla birlikte, “Canlı Çeviri” özelliği, kullanıcıların desteklenen uygulamalardaki sesli aramalarda gerçek zamanlı çeviri yapmalarını sağlayacak. Son olarak, “Not Yardımı” özelliği, Samsung Notes uygulamasındaki metinleri özetleyecek ve hatta belirli biçimlendirme stilleri uygulayabilecek. Bu güncellemelerin kullanıcı deneyimini nasıl etkileyeceği ve Galaxy AI özelliklerinin ne kadar işlevsel olacağı merakla bekleniyor.