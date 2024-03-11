Apple‘ın yakın zamanda duyurması beklenen iOS 18 güncellemesi, şimdiye kadar iPhone’un alacağı en büyük yenilik olabilir. Şirketin yapay zeka teknolojisini çekirdek düzeyinde entegre etme kararı, bu güncellemenin özellikle dikkat çekici olmasını sağlıyor. Daha önce, iOS 18 güncellemesinin çeşitli uygulamalarının yapay zeka odaklı olacağı belirtilmişti ve şimdi yeni bir rapor, bu güncellemeyle birlikte macOS 15 için de yeni erişilebilirlik özelliklerinin geleceğini öne sürüyor.

Apple’ın yapay zeka alanındaki hamlesi, rakiplerinin Android platformunda benzer teknolojileri kullanmaya başlamasının biraz gerisinde kaldığını gösteriyor. Google, yapay zekayı Android’in farklı alanlarına entegre ederek özellikle Fotoğraflar uygulamasında önemli geliştirmeler sağladı. Artık Apple’ın da bu alanda benzer bir hamle yapması bekleniyor. Gelecek iOS 18 güncellemesiyle, şirketin statik görüntülerde yapay zeka odaklı araçlar sunacağına dair işaretler var.

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Son raporlara göre, MacRumors’un yeni bir analizi, Apple’ın erişilebilirlik özelliklerine odaklanarak kullanıcı deneyimini daha da geliştirmeyi planladığını gösteriyor. Bu yeni özellikler, mevcut erişilebilirlik seçeneklerini iyileştirecek ve bazılarını yenileriyle genişletecek. Ayrıca, Apple’ın yapay zeka teknolojisini erişilebilirlik alanında da kullanabileceği belirtiliyor.

Bu yeni özellikler arasında şunlar bulunuyor:

Uyarlanabilir Ses Kısayolu : Kullanıcılar, belirli bir erişilebilirlik ayarıyla kendi cümlelerini veya sözcüklerini eşleştirebilecekler. Böylece, daha fazla seçeneğe kolaylıkla erişebilecekler.

: Kullanıcılar, belirli bir erişilebilirlik ayarıyla kendi cümlelerini veya sözcüklerini eşleştirebilecekler. Böylece, daha fazla seçeneğe kolaylıkla erişebilecekler. Yeni Canlı Konuşma Kategorileri : iOS 18, kullanıcıların ifadelerini kategorize etmelerini sağlayacak ve kişisel tercihlerine göre özelleştirebilecekleri bir bölüm sunacak.

: iOS 18, kullanıcıların ifadelerini kategorize etmelerini sağlayacak ve kişisel tercihlerine göre özelleştirebilecekleri bir bölüm sunacak. Ek Uygulamalar için Özel Yazı Tipi: Apple, ek uygulamalar için değişken Metin Boyutu sunmak için çalışıyor. Bu, kullanıcıların farklı uygulamalar için farklı yazı tipi boyutları seçmelerine olanak tanıyacak.

macOS 15’in ise, menü çubuğunun yazı tipi boyutunu ayarlama olanağı sunacağı söyleniyor. Ayrıca, Apple’ın Haziran ayında düzenleyeceği WWDC 2024 etkinliğinde sergileyeceği ek özellikler üzerinde de çalıştığı belirtiliyor. Bu değişiklikler, özellikle erişilebilirlik konusunda Apple ürünlerini kullanan kullanıcılar için önemli bir gelişme olabilir.