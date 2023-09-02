Samsung, spam ve sahte aramaların artmasıyla mücadele etmek amacıyla Bixby Metin Araması özelliğini geliştiriyor. Galaxy S23 için yayınlanan ikinci One UI 6.0 beta sürümü, kullanıcıların aramalara kendi belirledikleri özel seslerle yanıt vermesine olanak tanıyacak. Eğer internet aboneliğinizi yükseltmek için aranırsanız, Bixy sizin yerinize bu teklifi reddedebilecek!

One UI 6.0 Kullanıcıların Kendi Sesleriyle Arama Yanıtlamasına İzin Verecek!

Bixby Metin Araması özelliği aslında yeni bir şey değil. Samsung cihazlar bir süredir bu özelliğe sahip, Google Pixel telefonlarda da benzer bir özellik var. Eski sürümlerde Bixby gelen aramalara yapay zeka tarafından üretilen bir sesle yanıt veriyordu. Ancak Samsung, bu özelliği kişiselleştirmek için yeni bir adım attı.

Artık kullanıcılar, kendi seslerine benzeyen özel bir ses oluşturabilecekler. Bu özellik, son beta sürümünde keşfedildi ve bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Buna göre, One UI 6.0 yüklü telefonlar kullanıcılarının sesiyle telefon aramalarına cevap verebilecekler.

Bu yeni özelliği kullanmak için telefon uygulamasının ayarlarına giderek Bixby Metin Araması menüsüne gitmeniz gerekiyor. Dil ve ses seçeneklerini belirledikten sonra “Özel ses oluşturun” seçeneğini göreceksiniz. Bu seçeneği seçtiğinizde, size nasıl yapılacağını anlatan bir kurulum turu sunulacak.

Süreç, sistemin özel ses modelini oluşturmak için kullanacağı 10 örnek cümlenin kaydedilmesini içeriyor. Bundan sonra sizin sesinize benzeyen bir yapay zeka ses modeli oluşturuluyor.

Şu an için bu özellik yalnızca İngilizce (ABD) dilinde kullanılabilir durumda. Ancak ilerleyen dönemlerde Almanca, Türkçe ve İspanyolca desteğinin de geleceği söyleniyor. Kullanıcıların oluşturduğu özel ses, kullanıcının kendi sesine oldukça benzeyebilir, ancak özellikle İngilizce konuşanlar için bu ses modelinin Amerikan aksanıyla İngilizce konuştuğunu söylemek mümkün.

Samsung, Galaxy S23 için ikinci One UI 6.0 beta sürümünü birçok ülkeye genişletti ve bir dizi iyileştirme getirdi. Bu güncelleme, özel ses oluşturmanın ötesinde, yeni animasyonlar, hata düzeltmeleri ve Android 14 Beta 5 tabanlı Eylül 2023 güvenlik yamasını içeriyor.

Bu adım, spam ve sahte aramalarla mücadelede daha kişiselleştirilmiş bir yaklaşım sunarak kullanıcıları daha fazla korumayı ve One UI’a yararlı özellikler getirmeyi hedefliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung’un yeni Bixby Metin Arama özelliği yararlı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!