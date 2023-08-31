Gelen yeni bir sızıntıya göre, Samsung Galaxy S24 serisi farklı yonga setleriyle donatılacak gibi görünüyor. İddiaya göre Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus modelleri Exynos 2400 çipiyle gelirken, Galaxy S24 Ultra modeli bölgeye bağlı olarak Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine sahip olacak.

Setsuna Digital isimli başka bir kaynağa göre ise yalnızca Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus modelleri Exynos 2400 yonga setiyle donatılacak. Bu kaynağa göre Galaxy S24 Ultra modeli ise Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye sahip olacak.

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Bu durumda Galaxy S24 Ultra modeli, tüm bölgelerde Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle sunulacak. Galaxy S24 ve S24 Plus modelleri ise bölgeye bağlı olarak Exynos 2400 veya Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle gelecek gibi görünüyor. Galaxy S24 Ultra’nın özellikleri hakkında da bazı söylentiler de var. Öne sürülen bilgilere göre, Galaxy S24 Ultra modeli en düşük 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla gelecek. Ayrıca maksimum depolama kapasitesi, önceki modele kıyasla daha yüksek olarak 2 TB olacak.

Exynos 2400 yonga seti söylentilere göre 10 çekirdekli bir yapıya sahip olacak. Bu çekirdekler arasında güçlü Cortex-X4 çekirdeği, iki adet Cortex-A720 çekirdeği kümesi ve dört adet A520 çekirdeği bulunacak. Ayrıca, GPU tarafında AMD iş birliğiyle geliştirilen Xclipse 940 isimli GPU’nun kullanılacağı ve RDNA 2 teknolojisine dayalı olacağı iddia ediliyor.

Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ise normal versiyonuna göre daha hızlı çalışan bir versiyon olarak Galaxy için kullanılacak. Bu yonga seti, güçlü bir Cortex-X4 çekirdeğiyle 3,30 GHz hızında çalışacak. Ayrıca üç adet Cortex-A720 çekirdeği 3,15 GHz hızında çalışacak. İki adet Cortex-A710 çekirdeği ise 2,96 GHz’de, iki adet Cortex-A510 çekirdeği ise 2,27 GHz’de çalışacak şekilde tasarlanmış. Adreno 750 GPU’nun da bu işlemcide kullanılacağı söyleniyor.