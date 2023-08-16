Samsung cephesi iki başarısız denemenin ardından nihayet geçtiğimiz günlerde One UI 6.0 beta programını Galaxy S23 serisi için başlattı. Hızlı ayarlar panelinden tutun, Bixby Rutinler’e kadar birçok yenilik getiren One UI 6.0 beta programı ilk yama güncellemesini aldı. İşte detaylar!

Samsung One UI 6.0 Beta Programı İçin Yamasını Yayınladı!

Samsung, One UI 6.0 beta programına katılan kullanıcılar için hızla bir düzeltme süreci başlattı. Ancak, bu düzeltmenin oldukça minimal olduğu ve Kore’deki mobil ağlarda yaşanan bir sorunu çözmeyi hedeflediği açıklandı. Bu erken düzeltmenin öncelikle Güney Kore’deki One UI beta programına kayıtlı kullanıcıları hedeflediği görünüyor.

Samsung, düzeltme sürecinin yanı sıra diğer geliştirmeleri de içeren bir değişiklik günlüğü sunuyor. Bu belgede, Haziran 2023’e kadar güvenlik güncellemelerini içeren ve “Acil SOS” işlevini geliştiren güncellemelerin yer aldığı belirtiliyor.

One UI 6 beta programı henüz bir haftalık olmasına rağmen, bu sorunun hücresel ağ kullanımını etkilediği düşünüldüğünde, Samsung’un hızlı bir şekilde düzeltmeye yönelmesi anlaşılır bir adım diyebiliriz.

One UI 6 beta programı, Samsung’un yaklaşmakta olan Android 14 işletim sistemi üzerindeki görünümünü iyileştirme ve modernleştirme hedeflerini yansıtıyor. Bu sürümde şirket özellikle görünüm ve kullanım kolaylığına odaklanmış durumda.

Tasarım konusunda herkesin gözüne çarpan ilk değişiklik Hızlı Ayarlar panelinde Wi-Fi ve Bluetooth kısayollarının diğerlerinden ayrılması olmuştu. Bu görünüm Xiaomi ve OPPO gibi üreticilerin uzun zamandır benimsediği bir görünüm olsa da, Samsung kullanıcıları bu görünümü pek beğenmemiş gibi. Bununla birlikte uygulama açılma animasyonları da biraz değiştirilmiş ve daha rafine bir hale getirilmiş.

One UI 6 beta programı şu an ABD, Güney Kore ve Almanya’daki Galaxy S23 serisi ile sınırlı. Ancak gelecekteki güncellemelerin muhtemelen Çin, Hindistan, Polonya ve İngiltere gibi diğer ülkelerde de beta test kullanıcılarına sunulması bekleniyor.

Şu an için, Android 14’ün tüm kullanıcılar için resmi olarak Ağustos ayında yayınlanması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta, Google Android 14 Beta 5’i beta programına dahil ederek kararlı bir lansman öncesi son “Platform Kararlılığı” güncellemesini yayınlamıştı. Bu da Android 14’ün çok yakında resmileşeceğini gösterse de, Samsung’un kendi sürümünü ne zaman kararlı hale getireceği biraz belirsiz. Büyük ihtimalle Ocak ya da Şubat ayında Galaxy S24 tanıtımıyla beraber kararlı One UI 6 sürümlerini göreceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung ne zaman kararlı sürümü yayınlayacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!