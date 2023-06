Yaklaşık bir haftalık bir gecikmenin ardından Samsung, Haziran ayının ilk haftasının sonunda Galaxy Watch 4 ve Watch 5 serileri için One UI 5 Watch beta programını başlatmıştı. Şimdi, bir haftadan biraz daha uzun bir süre sonra Samsung, tüm program üyeleri için çok ihtiyaç duyulan bazı hata düzeltmelerini içeren ikinci beta ürün yazılımını yayınladı. Yaklaşık 188MB büyüklüğündeki güncelleme aynı zamanda Wear OS saatlerine Haziran 2023 güvenlik yamasını da getiriyor. İşte yeni One UI 5 Watch beta sürümündeki her şey!

Yeni Güncelleme Galaxy Watch Sahiplerinin Derdine Derman Oluyor!

Galaxy Watch 5 ve Watch 4 için ZWF4 aygıt yazılımı, birçok kullanıcının ilk beta sürümünde ilk açılıştan sonra karşılaştığı yavaş performansı düzeltiyor. Samsung’un güncelleme için yayınladığı notta, pil tüketimini azaltmaya yönelik düzeltmelerden ve bisiklet sürerken otomatik egzersiz takibinin eklenmesinden bahsediliyor.

Diğer değişiklikler arasında Samsung Pay’in çalışmamasına yönelik düzeltmeler ve temel hata düzeltmeleri ile performans optimizasyonları yer alıyor. Koreli dev, yeni ürün yazılımının yanı sıra Watch Manager ve Samsung Health uygulamaları için de güncellemeler yayınladı.

Galaxy Watch’unuz halihazırda One UI 5 Watch beta ürün yazılımını çalıştırıyorsa, yeni beta sürümünü Galaxy Wearable uygulaması aracılığıyla edinebilirsiniz. Beta programının kendisi ise Haziran ayı başında ABD ve Güney Kore’de yayına girdi.

Beta sürümü için kayıtlar şimdiden doldu, bu nedenle programa katılamaz ve One UI 5 Watch’u önümüzdeki ay herkese açık olarak piyasaya sürülmeden önce deneyemezsiniz. Samsung’un beta testlerini diğer bölgelere genişletmesi ise pek olası görünmüyor.

Wear OS 4 tabanlı One UI 5 Watch, Temmuz ayı sonunda Galaxy Watch 6 serisinde piyasaya sürülecek. Yeni sürüm daha sonra Samsung’un mevcut saatlerine ulaşacak ve kişiselleştirilmiş kalp atış hızı bölgeleri ve uyku koçu gibi birçok iyileştirme ve yeni özellik içerecek. Ancak bundan önce Koreli devin hata düzeltmeleri ve diğer küçük iyileştirmeler içeren daha fazla One UI 5 Watch beta sürümünü kullanıma sunması bekleniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? One UI 5 Watch'tan beklentileriniz ne?