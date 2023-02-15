Güney Koreli teknoloji devi Samsung, güncelleme konusunda vites yükseltmeye devam ediyor. Samsung, Galaxy S23 ailesi ile gösterdiği One UI 5.1 güncellemesi için düğmeye bastığını açıkladı. Arayüz güncellemesi ile eski telefonlarına can suyu olacak olan Samsung, son 1-2 yıl içerisinde satışa sunulan neredeyse tüm üst düzey telefonlarına güncelleme sunacak.

Güncelleme alacak modellere geçmeden önce gelin arayüz güncellemesi ile gelecek olan yeniliklere hızlıca göz atalım.

One UI 5.1 güncellemesi ile gelen yenilikler

Kamera

Bir selfie için tonu değiştirmek artık daha kolay: Ekranın yan tarafındaki “Efektler” düğmesini kullanarak özçekimlerinizin tonunu kolayca değiştirin.

Ekranın yan tarafındaki “Efektler” düğmesini kullanarak özçekimlerinizin tonunu kolayca değiştirin. Expert RAW’a hızlı erişim: Expert RAW uygulaması, fotoğraflarını daha sonra düzenlemek isteyenler için mükemmel olan yüksek kaliteli görüntüleri işleme veya sıkıştırma olmadan yakalamanıza olanak tanır. Expert RAW’a erişmek artık Gelişmiş menüden daha kolay.

Galeri

Paylaşılan Aile Albümü: Paylaşılan Aile Albümü ile ailenizle fotoğraf paylaşmak her zamankinden daha kolay. Galeri, aile üyelerinizin yüzlerini tanıyarak paylaşılan aile albümünüze ekleyebileceğiniz fotoğraflar önerir. Ayrıca, aile üyesi başına 5 GB depolama alanı elde edersiniz.

Paylaşılan Aile Albümü ile ailenizle fotoğraf paylaşmak her zamankinden daha kolay. Galeri, aile üyelerinizin yüzlerini tanıyarak paylaşılan aile albümünüze ekleyebileceğiniz fotoğraflar önerir. Ayrıca, aile üyesi başına 5 GB depolama alanı elde edersiniz. Geliştirilmiş kullanım: İşleme, fotoğraflarınızın harika görünmesini sağlamak için gölgeleri ve yansımaları otomatik olarak kaldırır. Daha iyi çözünürlük ve netlik için GIF’leri de yeniden oluşturabilirsiniz.

İşleme, fotoğraflarınızın harika görünmesini sağlamak için gölgeleri ve yansımaları otomatik olarak kaldırır. Daha iyi çözünürlük ve netlik için GIF’leri de yeniden oluşturabilirsiniz. Bilgilerin uygun görüntülenmesi: Galerinizde bir resmi veya videoyu görüntülerken yukarı kaydırdığınızda, görüntünün ne zaman ve nerede çekildiğini, hangi cihazda, nerede saklandığını ve daha fazlasını bir bakışta görebilirsiniz.

Galerinizde bir resmi veya videoyu görüntülerken yukarı kaydırdığınızda, görüntünün ne zaman ve nerede çekildiğini, hangi cihazda, nerede saklandığını ve daha fazlasını bir bakışta görebilirsiniz. Arama daha güçlü hale geldi: Artık aynı anda birden fazla kişiyi veya öğeyi arayabilirsiniz. Sadece yüzlerine tıklayarak isimlerini etiketlemeden insanları bile arayabilirsiniz.

Artık aynı anda birden fazla kişiyi veya öğeyi arayabilirsiniz. Sadece yüzlerine tıklayarak isimlerini etiketlemeden insanları bile arayabilirsiniz. Ekran görüntülerini kaydetmek için bir konum seçin: Artık ekran görüntülerini ve ekran görüntülerini gelişmiş özelliklerde ayarlayarak seçtiğiniz bir klasöre kaydedebilirsiniz.

Widget’lar

Yeni pil widget’ı: Yeni pil widget’ı, Galaxy cihazlarınızın pil seviyesini kontrol etmenizi sağlar. Doğrudan ana ekrandan akıllı telefonunuzun, Galaxy Buds’ınızın, Galaxy Watch’unuzun ve desteklenen diğer cihazların ne kadar pil kaldığını görebilirsiniz.

Yeni pil widget’ı, Galaxy cihazlarınızın pil seviyesini kontrol etmenizi sağlar. Doğrudan ana ekrandan akıllı telefonunuzun, Galaxy Buds’ınızın, Galaxy Watch’unuzun ve desteklenen diğer cihazların ne kadar pil kaldığını görebilirsiniz. Sezgisel hava durumu widget’ı: Yeni illüstrasyon stili ve mevcut hava koşullarının bir özeti, güneşli, bulutlu, yağmurlu veya kar yağışlı olsun, hava durumu bilgilerini bilmeyi kolaylaştırır.

Ayarlar

İşe alım önerileri: Öneriler artık ayarlar ekranının üst kısmında görünür ve bunları açabilmeniz veya hemen deneyebilmeniz için denemeniz gereken kullanışlı özellikler veya dikkat etmeniz gereken ayarlar hakkında size bilgi verir.

Samsung İnternet tarayıcısı

Geliştirilmiş arama: Artık yer imlerinde klasör adlarını veya sekmelerdeki grup adlarını arayabilirsiniz. Geliştirilmiş arama mantığı, bir şey yanlış yazılmış olsa bile aradığınızı bulmanızı sağlar.

Kurulum Sihirbazı

Yeni Galaxy’nizin daha hızlı ve daha kolay ilk kurulumu: Bir Galaxy veya başka bir Android cihazdan yeni bir Galaxy’ye geçtiğinizde, Wi-Fi ağlarınızı, Samsung hesabınızı ve Google hesabınızı hiçbir şey yazmadan otomatik olarak yeni cihaza aktarmak için eski cihazınızdaki QR kodunu taramanız yeterlidir.

Hava durumu

Bir bakışta ayrıntılı hava durumu bilgileri: Yararlı hava durumu bilgileri artık Hava Durumu uygulamasının ana ekranında görüntüleniyor. Şiddetli hava durumu uyarılarını, günlük hava durumu raporlarını, saatlik yağışları ve renk sıcaklığı grafiklerini kontrol edebilirsiniz.

Bixby

Bixby metin aramaları: Aramaları otomatik olarak yanıtlamak ve aramanın amacını öğrenmek için Bixby metin aramalarını kullanın. Arayanın bir metin sohbetinde ne dediğini görürsünüz ve arayana yüksek sesle okunan yanıtlara dokunabilir veya yazabilirsiniz. Bixby metin aramaları yalnızca İngilizce ve Korece olarak mevcuttur.

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One UI 5.1 Alacak Galaxy Modelleri

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 5G

Samsung Galaxy S20 5G UW

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Samsung Galaxy S20 FE 2022

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20+ 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21 5G

Samsung Galaxy S21 FE 5G

Samsung Galaxy S21+ 5G

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4