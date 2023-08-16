Akıllı telefonlarda telefon ömrünü belirleyen temel faktör güncelleme desteği. Bir akıllı telefon güncelleme aldığı sürece kullanılabilir oluyor. Güncelleme desteği bittikten sonra ise çoğunlukla yavaşlamaya başlıyor. Bu bağlamda en çok güncelleme desteği sunan markaların başında Apple ve Samsung geliyor. Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geldiğimiz noktada bugün bazı cihazlarına One UI 5.1.1 güncellemesini sunmaya hazırlanıyor. Detaylara bakalım.

Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Tab S9 serileri henüz yeni tanıtıldılar. Bu cihazlar kutudan Android 13 tabanlı One UI 5.1.1 ile birlikte çıkmıştı. Samsung bugün bazı eski cihazlarına da One UI 5.1.1 güncellemesini vereceğini açıkladı. Bu cihazlar arasında katlanabilir akıllı telefonlar ve tabletler de yer alıyor.

One UI 5.1.1 Alacak Bazı Samsung Cihazlar

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Flip

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8 Plus

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S7 Plus

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab Active 4 Pro

Galaxy Tab Active 3

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