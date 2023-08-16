Akıllı telefonlarda telefon ömrünü belirleyen temel faktör güncelleme desteği. Bir akıllı telefon güncelleme aldığı sürece kullanılabilir oluyor. Güncelleme desteği bittikten sonra ise çoğunlukla yavaşlamaya başlıyor. Bu bağlamda en çok güncelleme desteği sunan markaların başında Apple ve Samsung geliyor. Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geldiğimiz noktada bugün bazı cihazlarına One UI 5.1.1 güncellemesini sunmaya hazırlanıyor. Detaylara bakalım.
Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Tab S9 serileri henüz yeni tanıtıldılar. Bu cihazlar kutudan Android 13 tabanlı One UI 5.1.1 ile birlikte çıkmıştı. Samsung bugün bazı eski cihazlarına da One UI 5.1.1 güncellemesini vereceğini açıkladı. Bu cihazlar arasında katlanabilir akıllı telefonlar ve tabletler de yer alıyor.
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One UI 5.1.1 Alacak Bazı Samsung Cihazlar
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Fold 2
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Flip 3
- Galaxy Z Flip
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S8 Plus
- Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab S7 Plus
- Galaxy Tab S7
- Galaxy Tab S7 FE
- Galaxy Tab S6 Lite
- Galaxy Tab A8
- Galaxy Tab A7 Lite
- Galaxy Tab Active 4 Pro
- Galaxy Tab Active 3
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