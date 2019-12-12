S10 ailesi için OneUI 2.0 güncellemesi, Türkiye topraklarında!

Samsung Galaxy S10e kullanıcılarını mutlu edecek haberler ortaya çıktı. Galaxy S10 ve S10+ için cihazları için güncel sürümün dağıtımı geçen hafta itibarıyla dağıtımına başlanmıştı.

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Bildiğiniz üzere S10 ailesi Android 10 tabanlı yükseltmeye geçtiğimiz hafta kavuşmuştu. Fakat, üyelerden biri olan S10e, maalesef ki dağıtım işlemleri için hazır değildi. Bugün itibariyle bu cihaza Android sürüm yükseltmesinin dahil edildiği paketin geldiğini görüyoruz.

Gelen güncellemenin toplam boyutu 1975MB olarak belirlenmiş. Bu da aslında içerisinde bir ton değişikliğin bulunduğunu gösteriyor. Keza yaklaşık 4 aydır firmanın son nesil bayrak gemilerinde testlerini sürdürüyordu.

Seri numarası G970FXXU3BSKO/G970FOXM3BSKO/G970FXXU3BSKL olarak indirilebilir durumda olan yazılımın içerisinde Türkiye’nin de bulunduğu Avrupa’daki diğer ülkelere de dağıtımının yakın zamanda başlayacaktır.

Aynı zamanda güvenlik yamasının da güncellendiği OneUI arayüzünün yeni yama tarihi 1 Aralık 2019 olarak konumlandırılmış. Yer alan güncelleme notlarında; değiştirilen ve geliştirilen özelliklerle ilgili pek çok bilgi mevcut.

Yılın trendi haline gelen daha çok karanlık mod özelliği OneUI 2.0’a dahil edildi. Karanlıkduvarkağıtları,simgeler ve karanlık mod sırasında değişen alarmlar bunlardan birkaçı diyebiliriz. Günlük döngüye göre, (sabah ve akşam) bazı renk seçeneklerini değiştirebiliyorsunuz.

Yazılımın dizaynıyla ilgili değişiklikler gayet iyi görünüyor. Uygulama ikonları daha temiz, animasyonlar daha akıcı ve konu başlıkları için kenarlıklar ve butonlar optimize edilmiş. Sistem içerisinde yer alan navigasyon tiplerine bir yenisi daha eklenmiş.

Aslında Android 9.0 arayüzünden de birçok telefonda alışkın olduğumuz sistem ekran altının herhangi kısmından kaydırdığınız zaman ana ekrana dönmenize veya uygulamalar arası geçiş yapmanıza olanak sağlıyor. Geri tuşu ise Huawei ve Xiaomi’den alışkın olduğumuz kenarlardan kaydırma jestlerine dönüştürülmüş.