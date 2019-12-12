Samsung
S10 ailesi için OneUI 2.0 güncellemesi, Türkiye topraklarında!
S10 ailesi için geçen günlerde bir paylaşımda bulunmuştuk. Bu paylaşımla birlikte, OneUI 2.0’ın stabil versiyonun dağıtım işlemlerine başlandı ve içerisinde Türkiye dahil birçok Avrupa ülkesi için süreç başlamış oldu.
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Samsung’un güncel yazılımlarını Kies OTA sisteminden çekerek anlık paylaşım yapan SamMobile’da “G970FXXU3BSKO” kod adlı olarak yayınlanan sürüm ile 2019 bayrak gemilerine birçok iyileştirme, geliştirme ve değişiklik ekleniyor.
Tüm detaylarına buradaki linkten ulaşabileceğiniz yükseltme, geliştirilmiş karanlık mod, daha akıcı geçiş animasyonları, geliştirilmiş navigasyon sistemi gibi Android 10’un temelinde gördüğümüz önemli değişiklikleri içerisinde barındırıyor.
Güncelleme şu anda Türkiye’deki S10, S10+ ve S10e kullanıcılarına dağıtılmaya başlandı. Bizim elimize sabah saatlerinde gelen güncelleme hala size gelmediyse merak etmeyin. Ayarlar > Hakkında > Yazılım Güncellemesi kısmından kontrol edebilirsiniz.
Fakat beklemek istemiyorsanız SamMobile’ın internet sitesinden de gelen yazılımı indirmeniz mümkün. Küçük bir uyarı, OEM kilidi cihazınızda açıksa, telefonunuz sonu olmayan logo döngüsüne girebilir. Başınızı ağrıtmasını istemiyorsanız eğer, OEM kilidinizin recovery menüsünden kapalı olduğuna emin olmanız gerekiyor.
Samsung
Samsung Galaxy S10e için Android 10’lu OneUI 2.0, artık stabil!
Samsung Galaxy S10e kullanıcılarını mutlu edecek haberler ortaya çıktı. Galaxy S10 ve S10+ için cihazları için güncel sürümün dağıtımı geçen hafta itibarıyla dağıtımına başlanmıştı.
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Bildiğiniz üzere S10 ailesi Android 10 tabanlı yükseltmeye geçtiğimiz hafta kavuşmuştu. Fakat, üyelerden biri olan S10e, maalesef ki dağıtım işlemleri için hazır değildi. Bugün itibariyle bu cihaza Android sürüm yükseltmesinin dahil edildiği paketin geldiğini görüyoruz.
Gelen güncellemenin toplam boyutu 1975MB olarak belirlenmiş. Bu da aslında içerisinde bir ton değişikliğin bulunduğunu gösteriyor. Keza yaklaşık 4 aydır firmanın son nesil bayrak gemilerinde testlerini sürdürüyordu.
Seri numarası G970FXXU3BSKO/G970FOXM3BSKO/G970FXXU3BSKL olarak indirilebilir durumda olan yazılımın içerisinde Türkiye’nin de bulunduğu Avrupa’daki diğer ülkelere de dağıtımının yakın zamanda başlayacaktır.
Aynı zamanda güvenlik yamasının da güncellendiği OneUI arayüzünün yeni yama tarihi 1 Aralık 2019 olarak konumlandırılmış. Yer alan güncelleme notlarında; değiştirilen ve geliştirilen özelliklerle ilgili pek çok bilgi mevcut.
Yılın trendi haline gelen daha çok karanlık mod özelliği OneUI 2.0’a dahil edildi. Karanlıkduvarkağıtları,simgeler ve karanlık mod sırasında değişen alarmlar bunlardan birkaçı diyebiliriz. Günlük döngüye göre, (sabah ve akşam) bazı renk seçeneklerini değiştirebiliyorsunuz.
Yazılımın dizaynıyla ilgili değişiklikler gayet iyi görünüyor. Uygulama ikonları daha temiz, animasyonlar daha akıcı ve konu başlıkları için kenarlıklar ve butonlar optimize edilmiş. Sistem içerisinde yer alan navigasyon tiplerine bir yenisi daha eklenmiş.
Aslında Android 9.0 arayüzünden de birçok telefonda alışkın olduğumuz sistem ekran altının herhangi kısmından kaydırdığınız zaman ana ekrana dönmenize veya uygulamalar arası geçiş yapmanıza olanak sağlıyor. Geri tuşu ise Huawei ve Xiaomi’den alışkın olduğumuz kenarlardan kaydırma jestlerine dönüştürülmüş.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S11+ devasa batarya ile gelecek
Samsung Galaxy S11+ modeli kuşkusuz, hemen her anlamda yüksek performans sunacak bir model olacak. Görünüşe bakılırsa Samsung, bu yüksek performansı büyük bir batarya ile destekleyerek, rakiplerini alt etmeye çalışacak.
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Samsung’un, bir amiral gemisi cihazda şimdiye kadar kullandığı en büyük batarya
Bu batarya, Güney Kore’de, SafetyKorea adlı bir sertifika ajansında, EB-BG988ABY model numarasıyla kayıt altına alınmasıyla gün yüzüne çıktı. Paylaşılan fotoğrafta da görüldüğü üzere, Samsung Galaxy S11+ piyasaya, 5000 mAh gibi günümüz amiral gemisi modellerinde görmeye pek de alışık olmadığımız kapasitede bir batarya ile gelecek.
Ayrıca bu değer, Samsung markasını taşıyan, üst seviye bir telefonda şimdiye kadar kullanılmış en büyük kapasitedeki pil anlamına geliyor. Şu anda Samsung‘un, en büyük bataryalı amiral gemisi modeli ünvanı Samsung Galaxy S10 5G modelindeki 4500 mAh kapasiteli bataryaya ait. Samsung Galaxy S10 5G‘nin hemen ardından Galaxy Note 10+ modelindeki 4300 mAh ve Galaxy S10+ modelindeki 4100 mAh kapasitelerindeki pillerle, sıralama devam ediyor.
Biraz daha geriye gidecek olursa, iki sene önce Samsung Galaxy S9+ modelindeki pil 3500 mAh gibi bir değerle karşımıza çıkıyordu. Asıl ilginç olansa, Samsung’un o tarihe kadar, sadece dört farklı modelde bu kapasiteye eşdeğer veya üzerinde bir batarya barındıran telefonlar piyasaya sürmüş olması.
Henüz resmi olarak doğrulanmış olmasa da, devasa bataryalı Samsung Galaxy S11+ için, Samsung Galaxy Note 10+ modelinden tanıdığımız 45 W hızlı şarj teknolojisine yer verilmesi bekleniyor. Ayrıca kablosuz hızlı şarj ve ters hızlı şarj da (telefonun arkasına, kablosuz şarj olma özelliği olan kulaklık vs. gibi aksesuarlarınızı şarj etmeye yarayan özellik) destekleyeceği söylenenler arasında.
Samsung Galaxy S11+’ın sahip olacağı yeniliklerle, en iyi deneyim için 5000 mAh batarya şart
Samsung Galaxy S10+ içindeki devasa batarya, rakipsiz bir pil ömrü sunsa da, Samsung Galaxy S11+ ile gelen yenilikler için yeterli olmayacağı oldukça açık. Bu yüzden Samsung, pil konusunda büyük bir kapasite artışına gitti.
Bataryadaki bu büyüme, 0.5 inç büyüme ile 6.4 inçten, 6.9 inçe çıkan ekrana oldukça yardımcı olacak. 120 Hz yenileme değerine sahip Infinity-O ekran, çok akıcı bir deneyim sunacak. Güney Kore’li şirket, şu anda 60 Hz yenileme değerini standartlaştırmaya çalışan rakipleri OnePlus ve Google‘ın seneye tanıtacağı 120 Hz ekran akımına, onlardan daha erken katılacak. Ayrıca batarya sorununa da hatırı sayılır bir çözüm getirecek gibi görünüyor.
Bir başka beklenen yenilik ise 5G desteği. Amerika pazarında satılacak modellerde Snapdragon X55 modemiyle desteklenen, yeni Snapdragon 865 işlemcisine yer verilecek. Samsung Galaxy S11+ diğer pazarlarda ise Samsung‘un kendi ürettiği 5G modem destekli Exynos 990 işlemcisiyle yer alacak. 5G modemler henüz çok yeni ve güç tasarrufu konusunda, maalesef çok da tasarruflu değiller. Yani üreticilerin, daha büyük bataryalarla gelmesinin en büyük sebeplerinden birisi de bu.
Samsung Galaxy S11+ kutudan, Android 10 tabanlı One UI 2.0 ile çıkacak. Bu işletim sistemi kombinasyonuyla Samsung Galaxy S11+, Android 9 tabanlı One UI kullanan S10 ailesine göre daha az güç tüketecek.
Samsung
Samsung cihazlarınızın Android 10’a geçiş tarihlerini öğrenin!
Samsung, meraklı kullanıcılarını tatmin etmek için güncelleme takvimlerinin durumlarını guncelmiyiz.com adresi üzerinden sunuyor. Kontrol ettiğimiz bugün itibariyle firmanın müşterilerine bir sürprizimiz var.
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Koreli marka, üç aydır yeni Android güncellemesi Q’yu kullanıcılarına sunmak için belli başlı beta testlerine sokmaktaydı. Son amiral gemileri olan Galaxy Note 10, Note 10+, S10 ve S10+ için 3 aydır bu süreç devam ediyor.
Neredeyse Beta 5 inşasını alan cihazların Ocak ayında, stabil güncellemeyi alacakları kesinleşmişti. Fakat, firma son bir atakla, son iki senedir çıkarttığı üst seviye cihazlarına önümüzdeki senenin ilk ayı itibariyle bu yükseltmeyi vereceğini müjdeledi.
Türkiye’deki kullanıcıların da dahil olduğu bu güncelleme firmanın ülkemizdeki kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla kurduğu guncelmiyiz.com adresine yansımaya başladı.
Tarihlerin, ay içerisinde belli bir aralıkta verildiği takvime buradaki linkten ulaşabiliyorsunuz. Listede en dikkat çekici unsur, Galaxy S9 ve S9+ gibi bir önceki senenin amiral gemi modeli olan cihazların S10 gibi daha yeni cihaz ailelerinden önce güncelleme alması oldu.
Ülkemizde de S9 serisi telefonların yoğun kullanımda olduğunu düşünürsek, belki de firma yoğun kullanıcı sınıfını öncelikli davranmak istemiş olabilir. Şu an listede öncelikli olarak Galaxy M20, A30, S9, S9+, Note 9, Note 10, Note 10+, S10e, S10, S10+ olarak belirlenmiş.
Firmanın yayınladığı diğer cihazların da yavaş yavaş bu sıralamaya eklenmesi bekleniyor. S9 ve S9+ 31 Aralık- 31 Ocak tarihlerinde güncelleştirmeyi edinebiliyorken, S10 ve S10+ akıllılarının, 5 Aralık – 5 Ocak arasında yükseltmeye kavuşacakları biliniyor.