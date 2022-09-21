OnePlus, OnePlus Nord Watch olarak adlandırılan Nord serisi altındaki ilk akıllı saatini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihaz birkaç ay önce sızdırılmasına rağmen henüz resmi olarak satışa çıkmadı. Son gelişmelere göre şirket, önümüzdeki haftalarda yapılacak lansman öncesinde akıllı saatin ekranıyla ilgili bazı önemli ayrıntıları resmi şekilde açıkladı.

İçindekiler OnePlus Nord Watch Cihazının Ekran Özellikleri

OnePlus Nord Watch Cihazının Ekran Özellikleri

OnePlus Nord Watch için şirket tarafından paylaşılan teaser görüntüleri, cihazın dikdörtgen bir ekranla geleceğini ortaya koyuyor. Şirket ayrıca 1,78 inçlik bir ekrana sahip olacağını doğruladı ki bu, yeni cihazın şirketin mevcut OnePlus Watch’undaki 1,39 inçlik ekrana kıyasla biraz daha büyük olacağına işaret ediyor. Yaklaşan akıllı saatin ekranının 368 x 448 piksel ekran çözünürlüğünü destekleyeceği de doğrulandı. Bu değerin rakiplerin sunduğundan daha düşük olmasına rağmen, dev şirket bunu “yüksek” çözünürlük olarak etiketlemekten kaçınmıyor.

Ayrıca şirket, OnePlus Nord Watch’taki AMOLED ekranın 500nit’e kadar parlaklık sunacağını da ekliyor. Şirket ürün hakkında daha fazla ayrıntı açıklamadı, ancak raporlar iddialı bir panele sahip olan saat için 10 günlük bir pil ömrü sunabileceğini belirtiyor. OnePlus’ın lansman tarihi yaklaştıkça çeşitli teaserlar ve posterler aracılığıyla yaklaşan akıllı saat hakkında daha fazla ayrıntı paylaşmaya devam etmesini bekliyoruz. Şirket henüz lansman tarihini duyurmadı. Ancak önümüzdeki günlerde resmiyet kazanmasını bekliyoruz.

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