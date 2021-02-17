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OmniVision üstün özelliklere sahip kamera sensörünü tanıttı!
Çin merkezli bir kamera sensörü üreticisi olan OmniVision, OV50A sensörünü tanıttı. Söz konusu görüntü sensörünün, amiral gemisi telefonlarda kullanılması beklenmekte.
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Akıllı telefonlar, söz konusu kamera deneyimi olunca gün geçtikçe kendilerini geliştirmeye devam ediyorlar. Özellikle son zamanlarda tasarım konusunda limitlere ulaşılması ve performans konusunda jenerasyonlar arasında fark olmaması sebebiyle akıllı telefon üreticileri, gerçekten fark yaratabilecekleri kamera alanına yöneldi. Kullanıcıların da oldukça önemsediği kamera performansı, özünde pek çok farklı yöntemle. Şirketler, kullanıcılara en çok Megapixel değerleriyle gösteriş yapıyor ancak, kamera deneyimine etki eden oldukça farklı durum söz konusu. Bunlardan en önemlisi ise kuşkusuz kamera sensörü. Bu alanda yaptığı çalışmalarla bilinen Çinli üretici OmniVision, OV50A sensörünü tanıttı.
OmniVision OV50A
Sensör, Mobil Dünya Kongresi’nde yapılan özel bir etkinlikte tanıtıldı. 50 MP çözünürlükle gelen model, şirketin %100 Phase Detection focus (otofokus) özelliğine sahip. Bu çoğunlukla DSLR kameralarda bulunan bir otomatik odaklama özelliği. Yeni görüntü sensörü, 1.0 micron piksel boyutuna ve 2×2 dörtlü otofokus özelliğine sahip. Odaklama konusunda akıllı telefonları DSLR kameralara yaklaştıracak olan sensör, özellikle amiral gemisi akıllı telefon modelleri için tasarlandı. Aynı zamanda HDR, 8K 30 FPS, 4K 90 FPS, 1080P 240 FPS ve 720P 480 FPS video çekim modlarını da destekleyecek. Yeni tanıtılan sensör, muhtemelen ilk olarak Xiaomi Mi 11 Ultra modelinde karşımıza çıkması bekleniyor. Oldukça üstün özelliklere sahip telefon hem çıtayı yükseltecek, hem de rekabeti kızıştıracak. Sensörün asıl yeteneklerini ve performansını, telefon çıkış yaptığı zaman göreceğiz. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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4K
ViewSonic doğru renk özellikli yeni 8K monitörünü tanıttı
California merkezli ViewSonic firması CES platformunda yeni monitörlerini sundu. Bunlardan en öne çıkanı ise 8K görüntü sunabilecek olan ve Thunderbolt 3 dahil birçok bağlantı desteği veren VP3286-8K modeli oldu.
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VP3286-8K yaklaşık olarak 5.000 Dolar gibi uçuk bir fiyat ile piyasaya sürülecek. Yanında ise üç tane daha 4K çözünürlük sahibi monitör bulunduracak. Aralarından 32inç olan monitör ise yine Thunderbolt 3, DisplayPort ve USB girişi ile 2.000 Dolardan satışa çıkacak.
Firma tarafından sunulan diğer cihazların içerisinde yeni oyuncu monitörleri, bir 4K projektör, bir de tanışabilir ve akıllı bağlantı özellikli LED projektör de var.
Biraz daha ucuz etikete sahip monitörler de firma tarafından sunulmuş durumda. 27inçlik VP2786-4K 1000 Dolardan alıcı bekleyecekken, VP2776-4K ise aynı bağlantı seçenekleriyle birlikte 900 Dolar olacak ve sadece diğer akranının sunduğu geniş renk özelliğini sunmayacak.
Toplamda ise ViewSonic beş ColorPro monitörü, beş oyuncu monitörü, dört taşınabilir monitör ve üç tane de projektör tanıtmış oldu. Bütün bunları bir kerede tanıtmaları kulağa oldukça fazlaymış gibi gelebilir. Ancak genelde yeni birçok duyuru CES platformunun kalabalığında kaynayabiliyor. Dolayısıyla şirketler de burada görebildiğimiz gibi getirebildikleri kadar yüksek ses getirmeye çabalayabiliyorlar.
4K
Netflix, Avrupa genelinde yayın kalitesini tekrar arttırıyor!
Geçtiğimiz mart ayı Corona virüs sebebiyle yayın kalitesini Avrupa genelinde düşüren Netflix, yeniden kalite arttırımına gidiyor. 4K ve HDR tekrardan kullanılabilir durumda.
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Avrupa genelinde tekrardan kalite artışı!
Corona virüs sebebiyle, geçtiğimiz iki ayı evinde geçiren Avrupa, yavaş yavaş normalleşme adımları atmaya hazırlanıyor. Çoğu ülkede kısıtlamaların yumuşatıldığı şu dönemde, evlerinde kalan insanların sayısında da azalma görülmekte. Mart ayından bu yana olası bir yoğunluğu önlemek için, yayın kalitesinde düşüşe giden Netflix de, bu normalleşmeye uyacak gibi gözüküyor. FlatPanelsHD isimli internet sitesinde yer alan habere göre, Netflix, 4K ve HDR özelliklerini Avrupa için tekrar kullanıma açtı. Çeşitli yollarla internet sitesine ulaşan bazı kullanıcıların yayın kalitelerinin eskiye döndüğünü bildirdikleri öğrenildi.
Bazı kullanıcıların 4K özelliğini 15 mbit/s değerlerinde kullanabildiklerini bildirdikten sonra kendi testini de yapan internet sitesi, 7mbit/s gibi bir değere ulaştıklarını da belirtti. İnternet servis sağlayıcılarına yük olmamak için bu tarz bir yol izlediklerini daha önce belirten Netflix, Nisan ayı gibi olası bir normalleşme üzerinde de çalıştıklarını bildirmişti. An itibariyle Amazon, Facebook ve YouTube gibi firmalar da Avrupa geneli yayın kalitesi düşürme yolunu izlemekte. Bu firmaların politikalarında değişime gidip gitmeyecekleri henüz netlik kazanmazken, Netflix bu yönde adım atan ilk firmalardan oldu. Bu geri dönüş henüz her kullanıcıya ulaşmasa da, normalleşme yönünde bir adım atılması, kullanıcılar tarafından olumlu karşılandı.
4K
Epson’dan yeni 4K projektör!
Epson, 4K ile ultra kısa mesafe gösterim teknolojisini birleştirdiği yeni projektörü EH-LS500’ü duyurdu.
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Kendine özgün yazıcıları ile tanıdığımız Epson, bu yeni 4K ile ultra kısa mesafe gösterim teknolojisini birleştiren projektörünü ülkemizde satışa çıkarıyor. Siyah ve beyaz renk seçenekleri ile karşımıza çıkacak olan EH-LS500, 130 inçlik büyük ekran keyfini kullanıcılarına yaşatacak.
Lazer görüntü kalitesi ile parlaklık ve renk değerlerini en uygun seviyeye çeken projektör, gölge ayrıntıları ve siyahları 2.500.000:1 kontrast oranıyla bizlere sunacak. Üzerinde bulundurduğu 3 adet HDMI girişi, 2 adet 10W güce sahip hoparlörü ile kullanımı kolaylaştıran Epson, uzaktan kumanda ile kullanılabiliyor. Ayrıca bu projektörü iProjection uygulaması ile akıllı telefonlarınızdan da kontrol edebiliyorsunuz.
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