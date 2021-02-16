Sağlık Bakanı Koca’dan üniversiteler ile ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı. Bakan Koca, “Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre “Yerinde karar” dönemine geçiyoruz” dedi.

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Tedbirlere ilişkin vaka sayılarını göz önünde bulundurarak ‘yerinde karar’ dönemine geçtiklerini söyleyen Sağlık Bakanı Koca; “Vaka sayılarında ülke genelinde son dönemde 7-8 bin bandında bir sıkışma söz konusudur. Her gün ne yazık ki hala 100’e yakın vatandaşımızı bu hastalık sebebiyle kaybediyoruz. Normal hayatımıza dönmek için vaka sayılarını önemli ölçüde azaltmak mecburiyetindeyiz” açıklamasında bulundu.

Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı. Esnafların ve öğrencilerin bir beklenti içinde olduğunu vurgulayan Koca, “Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz. Bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda Bilim Kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor” ifadesini kullandı.

800 bini ikinci doz olmak üzere 5 milyondan fazla aşı yapıldığını vurgulayan Koca, “COVID-19’a karşı şu anda elimizde en güçlü iki silahtan birisi aşı, diğeri doğru bilgidir. Hem aşıyı hem de doğru bilgiyi toplumumuzda yaygınlaştırmak için gereken her şeyi yapacağız” dedi.

Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre "Yerinde karar" dönemine geçiyoruz. pic.twitter.com/7ZVypczqfs — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 16, 2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üniversitelerde yüz yüze eğitim için Yükseköğretim Kurumu’na (YÖK) görüş bildirdiklerini belirtirken, “Uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği iletilmiştir” dedi.

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