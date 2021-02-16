Genel
Sağlık Bakanı Koca’dan üniversiteler ile ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı. Bakan Koca, “Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre “Yerinde karar” dönemine geçiyoruz” dedi.
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Tedbirlere ilişkin vaka sayılarını göz önünde bulundurarak ‘yerinde karar’ dönemine geçtiklerini söyleyen Sağlık Bakanı Koca; “Vaka sayılarında ülke genelinde son dönemde 7-8 bin bandında bir sıkışma söz konusudur. Her gün ne yazık ki hala 100’e yakın vatandaşımızı bu hastalık sebebiyle kaybediyoruz. Normal hayatımıza dönmek için vaka sayılarını önemli ölçüde azaltmak mecburiyetindeyiz” açıklamasında bulundu.
Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı. Esnafların ve öğrencilerin bir beklenti içinde olduğunu vurgulayan Koca, “Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz. Bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda Bilim Kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor” ifadesini kullandı.
800 bini ikinci doz olmak üzere 5 milyondan fazla aşı yapıldığını vurgulayan Koca, “COVID-19’a karşı şu anda elimizde en güçlü iki silahtan birisi aşı, diğeri doğru bilgidir. Hem aşıyı hem de doğru bilgiyi toplumumuzda yaygınlaştırmak için gereken her şeyi yapacağız” dedi.
Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre "Yerinde karar" dönemine geçiyoruz. pic.twitter.com/7ZVypczqfs
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 16, 2021
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üniversitelerde yüz yüze eğitim için Yükseköğretim Kurumu’na (YÖK) görüş bildirdiklerini belirtirken, “Uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği iletilmiştir” dedi.
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Akıllı Telefonlar
Motorola, Moto G30 ve Moto G10 modellerini duyurdu
Motorola, yeni orta seviye akıllı telefonları Moto G30 ve Moto G10 modellerini duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonları tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.
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ABD’li akıllı telefon üreticisi, yeni akıllı telefonları Moto G30 ve Moto G10 modellerini duyurdu. Birbirlerine oldukça benzer bir tasarım ile gelen akıllı telefonlar, damla çentikli tasarımları ve çoklu kamera kurulumları içeriyor.
Gücünü Snapdragon 662 işlemciden alan Motorola Moto G30; 4 GB veya 6 GB şeklinde iki ayrı RAM seçeneğine ve 128 GB dahili depolama alanına sahip. Ayrıca 6,5 inç büyüklüğünde IPS LCD bir ekrana sahip olan Moto G30, kullanıcılara HD+ çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunuluyor.
64 MP’lik bir ana kamera ile gelen telefonun 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro kamerası ve 2 MP derinlik sensörü de bulunuyor. Ön taraftaki damla çentikte ise 13 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.
Motorola Moto G30 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,5 inç HD+ 90 Hz IPS LCD
- İşlemci: Snapdragon 662
- Grafik birimi: Adreno 610 GPU
- RAM: 4 GB veya 6 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 13 MP
- Batarya: 5.000 mAh
- Fiyat: 180 Euro
Qualcomm’un Snapdragon 460 işlemcisinden güç alan Motorola Moto G10 modeli ise; 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile geliyor ancak microSD kart ile depolama alanını artırabilmek mümkün. Ayrıca Moto G30 gibi 6,5 inç HD+ IPS LCD ekran ile gelen akıllı telefonun ekran yenileme hızı 60 Hz ile sınırlandırılmış durumda.
Son olarak Moto G10 Kamera tarafında ise 48MP ana, 8MP ultra geniş açılı, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. Ayrıca cihazın ön taraftaki damla çentikte ise 8 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.
Motorola Moto G10 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,5 inç HD+ 60 Hz IPS LCD
- İşlemci: Snapdragon 460
- Grafik birimi: Adreno 610 GPU
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64 GB
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 5.000 mAh
- Fiyat: 150 Euro
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Akıllı Telefonlar
Realme Narzo 30 Pro 5G Dimensity 800U ile geliyor!
Realme Narzo 30 Pro 5G modelinin posteri ortaya çıktı. Merakla beklenen akıllı telefon MediaTek yapımı Dimensity 800U ile geliyor.
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Realme Narzo 30 Pro 5G modelinin işlemcisi belli oldu!
Realme alternatif sayısını arttırmaya devam ediyor. Akıllı telefon üreticisi daha fazla kullanıcıya ulaşmak için ince eleyip sık dokuyor. Narzo 30 serisi için geri sayıma geçen firma, her geçen gün farklı detaylar ile bizleri karşılıyor. Merakla beklenen akıllı telefon serisi ile alakalı geçtiğimiz günlerde bir posteri sızdı. Pro modeline ait olan bu görsel ile birlikte akıllı telefonun kullanacağı işlemci belli oldu. Realme Narzo 30 Pro 5G, MediaTek yapımı Dimensity 800U işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Böylelikle cihazın serinin ilk 5G özellikli model olduğu da kesinleşti.
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Ayrıca akıllı telefonun ekranı ile alakalı bazı bilgiler yine poster sayesinde ortaya çıktı. Buna göre akıllı telefon 120 Hz ekran ile kullanıcılarını karşılayacak. Bununla birlikte akıllı telefon delikli ekran teknolojisine sahip olacak. Posterde Narzo 30A modeli de yerini alırken, baz model olan Narzo 30 ile alakalı ne yazık ki ilave bir bilgi yer almamakta. Önümüzdeki hafta tanıtılacak akıllı telefon, orta seviyede önemli bir alternatif olmayı hedefliyor. Bakalım firma 2021 yılında istediği kullanıcı kitlesine ulaşmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
Genel
Google Chrome ve Microsoft Edge, Intel’den büyük bir güvenlik desteği alıyor
Google Chrome ve Microsoft Edge tarayıcılarını da barındıran Chromium tabanlı internet tarayıcıları; yakın zamanda Intel tarafından önemli bir güvenlik desteği alacaklar. Intel Control-flow Enforcement Technology (CET) isimli bu koruma teknolojisini tarayıcılarda; 11.nesil Intel işlemcileri çalıştıran bilgisayarlarda kullanılmaları durumunda görebileceğiz.
Bu arada Intel-AMD yakın performanslı işlemcilerin fiyatlarını karşılaştırabilmek, aynı zamanda da 790-4.262TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlara göz atmak isterseniz bu listeye bakabilirsiniz.
CET güvenlik özelliği bir uygulamanın normal kontrol akışı komutlarının çalınmasını engelleyen bir işlev. Bu yöntem ise sistemlere kötü amaçlı yazılım yerleştirmek için kullanılan yöntemler arasında yer alıyor. CET özelliği aynı zamanda iki farklı programlama alanlarındaki saldırıları engellemeye çalışıyor.
Microsoft bulut çözümleri uzmanı Baiju V. Patel bu iki alandaki saldırıların tespitinin veya engellenmesinin zor olduğunu belirtiyor. Çünkü saldırgan programların davranışlarını değiştirmek için halihazırda mevcut olan kodlarla işlem yapma yoluna gidiyor. Dolayısıyla birçok tespit ve önleme yazılımları da belirtilenlere göre bu alanda sınırlı başarı sağlamış durumda.
Ancak Intel CET teknolojisi donanım bazlı bir güvenlik çözümü olduğundan dolayı bu özelliğe sadece geçen yıl kullanıcıyla buluşan 11.nesil Intel işlemcilerine sahip bilgisayarların çalıştırdığı internet tarayıcıları ulaşabiliyor olacak.
CET kullanımı Windows 10 üzerinden Görev Yöneticisi kısmında Detaylar üzerinden tespit de edilebiliyor. Listede olmaması durumunda sağ tık ve Sütun Seç ile seçilerek bu işlem uygulanabiliyor. Böylece Intel CET tarafından desteklenen işlemler görülebiliyor.
İnternet tarayıcılarının siber saldırılara karşı gittikçe daha da dikkatli olmaları gerekiyor. Öyle ki örnekleriyle de karşılaştığımız üzere; özellikle sahte uzantılar kötü amaçlı yazılımlar için bir mesken haline geldiler. Dolayısıyla bu tip hamlelerin önem taşıdığını söylemeliyiz.
Son olarak Google Chrome ve Microsoft Edge gibi Chromium tabanlı tarayıcıların dışında Firefox tarayıcısının da Intel CET desteği için girişimlerinin olduğunu onayladığını da not düşelim.
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