OMIX Akıllı Telefonlar Yerli Üretimle Tüketicilerle Buluşuyor!

Akıllı telefon üreticisi OMIX yakında ülkemizde de satışa çıkıyor. OMIX’in başında da geçtiğimiz aylarda General Mobile’dan ayrılan Muzaffer Gölcü bulunuyor.

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Muzaffer Gölcü’nün General Mobile’dan ayrılmasının ana sebebinin de bu işe soyunduğu anlaşılıyor. Piyasaya çıkaracakları cihazlar İstanbul Tuzla’daki bir fabrikada montajı yapılıyor. General Mobile’dan ayrılıp katılan çalışanlar arasında Mehmet Öztürk’te var. OMIX markası için Haziran ayından bu yana çalışılmış ve Ağustos ayında yakında piyasaya sürülmesi beklenen akıllı telefonlar ve diğer teknolojik ürünler için de kullanıcı kılavuzu hazırlanmış. Akıllı telefonlarda OMIX UI arayüzü olacağı da bilgiler arasında.

OMIX markasının ülkemizde satışa çıkaracağı ürünlere göz attığımızda ise iki adet akıllı telefon, bir adet tam kablosuz kulaklık ve bir de tablet yer alıyor. Akıllı telefonlarının X300 ve X500 modelleri, kulaklığın MixPods Pro adıyla ve tabletin ise MixTab Pro olacağını görüyoruz.

OMIX ürünleri neler sunuyor?

OMIX X300 modeli tasarımsal olarak 65.4*76.8*8.9mm boyutlara ve 199 gram ağırlığa sahip olan bir model olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca üç farklı renk olarak Mavi , Beyaz, Siyah tüketicilerle buluşacak. Ekran tarafında da 6,67 inçlik Full HD+ çözünürlük sunan IPS LCD ve 394PPI piksel yoğunluğunda 60 Hz ekran tazeleme oranın sahip. Ayrıca delik ekran tasarımıyla birlikte %91.4 ekran/gövde oranını sağlıyor. MediaTek Helio G80 işlemcisini içerisinde bulunduran telefon 3GB RAM / 64GB depolama veya 4GB RAM / 64GB depolama olmak üzere iki seçenek ile gelecek. 256GB’ye kadar da microSD kart ile hafızayı arttırmak mümkün. Arka tarafta 16MP + 5MP + 2 MP + 2MP olmak üzere dörtlü kamera kurulumuna sahip olacak model ön tarafta da 8MP çözünürlüğünde bir kamera bulunduracak. 5000 mAh bataryadan enerjisini alacak model 10W destekli hızlı şarjı kutudan çıkacak ancak 18W Omix hızlı şarj desteğinde de sahip. Android 11 tabanında OMIX UI 11.2 ile gelecek model 4.5G şebeke bağlantısına sahip olacak.

OMIX X300 modeli tasarımsal olarak 165.4*76.8*8.9mm boyutlara ve 199 gram ağırlığa sahip olan bir model olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca üç farklı renk olarak Mavi , Beyaz, Siyah tüketicilerle buluşacak. Ekran tarafında da 6,67 inçlik Full HD+ çözünürlük sunan IPS LCD ve 394PPI piksel yoğunluğunda 60 Hz ekran tazeleme oranın sahip. Ayrıca delik ekran tasarımıyla birlikte %91.4 ekran/gövde oranını sağlıyor. MediaTek Helio G80 işlemcisini içerisinde bulunduran telefon 4GB RAM / 128GB depolama veya 6GB RAM / 128GB depolama olmak üzere iki seçenek ile gelecek. 512GB’ye kadar da microSD kart ile hafızayı arttırmak mümkün. Arka tarafta 48MP + 5MP + 2 MP + 2MP olmak üzere dörtlü kamera kurulumuna sahip olacak model yapay zeka sayesinde 108MP çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilecek. Ön tarafta da 16MP çözünürlüğünde bir kamera bulunduracak. 5000 mAh bataryadan enerjisini alacak model 18W Omix hızlı şarj desteğinde de sahip. Android 11 tabanında OMIX UI 11.2 ile gelecek model 4.5G şebeke bağlantısına sahip olacak.

OMIX MixPods Pro ise üzerinde 4 adet mikrofonuyla birlikte geliyor. Ek olarak ENC ile Dijital gürültü önleme algoritmasına sahip. Bu sayede dış gürültünün engellenmesi bekleniyor. Oyun Modu ile birlikte gecikme önleyici özelliği devreye giriyor. 7.2 mm d inamik sürücüleri içerisinde bulunduran kablosuz kulaklık AAC/SBC HD ses kodeklerine sahip. 30 saat pil ömrü sunması beklenen kulaklık X500 akıllı telefonu satın alanlara hediye olarak verilecek.

OMIX MixTab Pro hakkında ise neredeyse hiç bilgi bulunmuyor. Andorid 11 tabanlı bir OMIX arayüzünün bulunacağı belirtilirken fiziki SIM ile birlikte internete bağlanabileceği belirtilenler arasında. 8MP çözünürlüğünde arka kamerası ve 5MP çözünürlüğündeki ön kamerasıyla gelecek olan modeli işlemcisi ve ekranı hakkında ise bilgi bulunmuyor.

Peki siz bu marka hakkında neler düşünüyorsunuz? Daha önce duyduğunuz bir marka mıydı? Yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi belirtebilirsiniz.