Apple’ın bu yıl Mart ayında piyasaya sürmeyi planladığı OLED iPad Pro ailesi için beklenmedik bir gelişme yaşandı. Şirketin, tabletlerin ekran siparişlerini yüzde 30 oranında azalttığı bildiriliyor. Bu kararın ardında yatan nedenler ve olası etkileri teknoloji dünyasında büyük bir tartışma konusu haline geldi. OLED iPad Pro için satış beklentisi düştü. Apple gelecekte ne planlıyor? OLED iPad Pro çıkış tarihi ne? İşte merak edilenler.

Apple OLED iPad Pro Serisinin Ekran Siparişlerini Azalttı: Beklenti Düşük

Yüksek fiyatlar ve düşen talep, Apple’ın iPad Pro serisi için OLED ekran siparişlerini azaltmasının en muhtemel nedenleri arasında gösteriliyor. Özellikle, son zamanlarda iPad modellerine yönelik talepte bir düşüş yaşandığı ve Apple’ın bu durumu dikkate alarak siparişleri revize ettiği belirtiliyor.

OLED iPad Pro modelleri daha da pahalı olacağı ve doğal olarak satışlarda bir düşüş yaşanabileceği için Apple şimdilik temkinli davranma yoluna gidiyor. İddialara göre OLED iPad Pro ekran siparişleri için şirket yüzde 30 oranında azaltmaya gitmiş durumda. Yani Apple beklentileri düşük tutuyor.

Tedbirli bir adım olarak değerlendirilen bu kararın ardında, Patently Apple tarafından tespit edilen bir tedarik zinciri raporu yatıyor. Rapora göre, OLED iPad Pro serisi için öngörülen panel siparişleri beklenenden düşük seviyede gerçekleşti. Başlangıçta tahmin edilen 10 milyonluk sipariş sayısı, 7 ila 8 milyon arasına çekildi.

Özellikle, Apple’ın bu azalışı telafi etmek için mevcut iPad Pro modellerini düzenli indirimlerle müşterilere sunması ve iPad ailesinde iPad Air 12.9 inç gibi daha uygun fiyatlı alternatifler sunması bekleniyor. Ancak, bu durumun tedarik zincirindeki ortakları, özellikle de LG’yi olumsuz etkileyeceği belirtiliyor. LG’nin, 6 milyon olan sipariş sayısının 3 milyona kadar düşürüldüğü ifade ediliyor.

Analizcilere göre, Apple’ın bu kararı cihazların ilk dönemdeki düşük satış beklentisinden kaynaklanıyor. Özellikle, OLED panellerin maliyetinin LCD versiyonundan daha yüksek olması bekleniyor. Ayrıca, küresel ekonomik durumun da, şirketlerin ve tüketicilerin harcama alışkanlıklarını etkileyerek talebi azalttığı göz önüne alındığında, bu kararın alındığı ifade ediliyor.

Bununla birlikte, yeni OLED iPad Pro serisinin 1.500 dolardan başlayacağı tahmin edilmesine rağmen, Apple’ın bu segmentte yeterince satış yapamaması halinde, üstün ekran teknolojisinin bir önemi kalmayacak gibi görünüyor.

Önümüzdeki aylarda iPad Pro lansmanının ne kadar başarılı olacağını görmek için bekleyip göreceğiz. Ancak, geçmiş çeyreklerin gösterdiği gibi, Apple’ın donanım işi özellikle tablet tarafında istenen performansı gösteremediği için, bu süreçte dikkatle izlenmesi gereken bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

OLED iPad Pro Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Bu süreçte OLED iPad Pro çıkış tarihi de çok merak ediliyor. Apple cephesi iPhone SE 4 modeliyle beraber yeni M3 işlemcili OLED iPad modellerini bu yılın Mart ayında düzenlenecek bir etkinlikle tüketicilerle buluşturabilir. Apple M3 işlemcili iPad Pro modelleri OLED ekranlarıyla da ilgi odağı olacak gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OLED ekranlı iPad çok satar mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!