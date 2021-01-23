Dizi/Film/Kitap
Okumanız gereken veri bilimi kitapları
Verilerin yönlendirdiği bir dünyada yaşıyoruz ve veri bilimi insanlığın altıncı hissi haline geldi. Günümüzde yapay zekanın da temelini oluşturan veri savaşları yaşanmakta. Son dönemde dünya çapındaki teknoloji şirketlerinin verilerimizi almak için yaptıkları çalışmalar yüzünden çağdaş pazardaki popüler alanlardan biri haline gelen veri bilimi gelecekte de önem kazanmaya devam edecektir. İnsanların son eğilimlerini analiz ederek, stratejilerin belirlenmesinde çok önemli rol alan veri bilimi her şirketin odak noktası haline geldi. Bütün bu sebeplerden dolayı veri bilimi alanında yeni iş fırsatlarının ortaya çıkması beklenmekte. Veri bilimi kitapları aracılığıyla kendinizi eğitmek, veri becerilerini geliştirmek size iş dünyasında avantaj sağlayabilir. Veri bilimi kitaplarını okuyarak yalnızca problem çözme hakkında bilgi edinmekle kalmaz, aynı zamanda matematik, olasılık, istatistik, programlama, makine öğrenimi, yapay zeka ve daha fazlasını veri bilimi projelerinizde ve girişimlerinizde kullanma konusunda daha büyük bir resim elde edebilirsiniz. Okumanız gereken veri bilimi kitaplarından bazılarını bu yazıda bulabilirsiniz.
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Okumanız gereken veri bilimi kitapları
Practical Statistics for Data Scientists
Yazar: Peter Bruce, Andrew Bruce, Peter Gedeck
İstatistiksel yöntemler, veri biliminin önemli bir parçasıdır, ancak çok az veri bilimcisi istatistik eğitimine sahiptir. Temel istatistiklerle ilgili dersler ve kitaplar, konuyu nadiren veri bilimi perspektifinden ele alır. Bu pratik kitabın ikinci baskısı Python ve R dilinden gibi örnekler de içeriyor. Çeşitli istatistiksel yöntemlerin veri bilimine nasıl uygulanacağını açıklıyor, bunların kötüye kullanımından nasıl kaçınılacağını anlatıyor ve neyin önemli olup neyin olmadığı konusunda size tavsiyelerde bulunuyor. R veya Python programlama dillerine aşina iseniz ve istatistik hakkında biraz bilgi sahibiyseniz, ancak daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız, bu kitabı okumanız gereken veri bilimi kitapları arasına mutlaka ekleyin.
Python Data Science Handbook
Yazar: Jake VanderPlas
Birçok araştırmacı için Python dili, verileri depolamak, işlemek ve verilerden sonuç elde etmek için birinci sınıf bir araçtır. Veriler ile çalışırken IPython, NumPy, Pandas, Matplotlib, Scikit-Learn gibi kütüphaneleri size çok yardımcı olacaktır. Verileri değiştirme, dönüştürme ve temizleme, farklı veri türlerini görselleştirmek ve istatistiksel veya makine öğrenimi modelleri oluşturmak için verileri kullanmak istiyorsanız python dili biçilmiş kaftan. Bu kitap ile python dilini veri bilimi için nasıl kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.
Everybody Lies: Big Data, New Data, and What the Internet Can Tell Us About Who We Really Are
Yazar: Seth Stephens-Davidowitz
Everybody Lies, ekonomiden etiğe, spordan ırkçılığa ve daha fazlasına, hepsi büyük veri dünyasından alınmış, büyüleyici, şaşırtıcı ve bazen komik örnekler sunuyor. Beyaz seçmenlerin yüzde kaçı Barack Obama siyah olduğu için oy vermedi? Okula nerede gittiğiniz hayatta ne kadar başarılı olduğunuzu etkiler mi? Şiddet içeren filmler suç oranını etkiler mi? Borsayı yenebilir misin? Cinsel hayatlarımız hakkında ne kadar yalan söylüyoruz ve kim seks konusunda daha bilinçli, kadın mı erkek mi? Bu ve diğer birçok soruyu araştıran Seth Stephens-Davidowitz, kendimizi ve yaşamlarımızı daha iyi anlamamıza yardımcı olabilecek açıklamalar sunuyor.
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Dizi/Film/Kitap
Deadpool 3 filminin MCU’ya dahil olacağı kesinleşti!
Deadpool 3 MCU içerisine dahil oluyor. MCU‘nun en yetkili ismi Kevin Fiege, filmin evrene dahil olacağını resmi olarak duyurdu.
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MCU’da +18 Deadpool 3 filmi görmeye hazır olun!
Marvel Sinematik Evreni, genişlemeye devam ediyor. 2009 yılında Disney‘in satın alması ile birlikte oluşturulan evren çizgi roman hayranlarından büyük beğeni toplamış ve dünya genelinde yeni bir akım başlatmıştı. Marvel içerisinde yer alan çizgi roman karakterlerinin film haklarını da yavaş yavaş toplayan Disney, 2019 yılında 21st Century Fox‘u satın alarak X-Men evreninin MCU‘ya bağlanmasının önünü açtı. Bu evrenin tartışmasız en sevilen karakterlerinden biri olan Deadpool da satın alım sonrası MCU içerisine dahil olma hakkını kazandı. Ancak süper kahraman evreninde sert karakterlere pek yer vermeyen Marvel‘ın nasıl bir hamle yapacağı merakla bekleniyordu. Collider isimli internet sitesine konuşan MCU‘nun en yetkili ismi Kevin Fiege, Ryan Reynolds‘ın başrolünde yer aldığı yapımın olduğu gibi ana evrene dahil olacağını duyurdu.
Kendine has yapısı ile hayranların büyük beğenisini kazanan yapım için çalışmalara başlandığını duyuran Kevin Fiege, çekimlerin bu yıl başlamayacağını ama senaryo üzerinde büyük bir yol katettiklerini belirtti. Ryan Reynolds ile alakalı övgü dolu sözlerde bulunan Fiege, onun karakteri canlandırmasından büyük keyif duyduklarını hayranlarına duyurdu. Bu açıklamalar ile birlikte hayranların kafalarındaki soru işaretleri büyük ölçüde giderilirken Kevin Fiege, Deadpool 3 filminin herhangi bir “yumuşatma” olmadan doğrudan +18 olarak sinema salonlarına çıkacağını açıkladı. Bakalım Marvel, kendi evreninin ilk +18 filmi ile hayranlarını memnun etmeyi başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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Dizi/Film/Kitap
Netflix şimdiye kadar en çok izlenen 5 orijinal içeriği duyurdu!
Netflix, tarihinde en çok izlenen beş orijinal içerik açıklandı. Listenin bir numarasında oyun dünyasının önemli markalarından The Witcher yer alıyor.
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Netflix tarihinin en çok izlenen dizileri belli oldu!
Yayın platformları denilince akla ilk gelenlerden olan Netflix, orijinal içeriklerini arttırmaya devam ediyor. Geniş dizi film kataloğu ile daha fazla kullanıcıya ulaşmayı başaran platformun, tarihi boyunca en çok izlenen içerikleri ortaya çıktı. Tahmini rakamlardan oluşan listede şaşırtıcı yapımlar yer alıyor.
5. Bridgerton – 1. sezon
Başrollerinde Regé‑Jean Page ve Phoebe Dynevor bulunan dizinin yönetmen koltuğunda ise Shonda Rhimes bulunuyor. Yayınlanalı sadece bir ay olmasına rağmen yaklaşık 63 milyonluk izlenme sayısına ulaşan dizi, eleştirmenlerden de geçer not olmayı başardı. Julia Quinn‘in yazdığı aynı isimli kitaptan uyarlama olan dizi yüksek Londra sosyetesini konu alıyor.
4. Tiger King – 1. sezon
Joe Exotic isimli bir hayvanat bahçesi sorumlusunun hayatını konu alan dizi belgesel tadında havası ile izleyicilerin beğenisini kazanmayı başardı. Mart 2020‘de yani tam da karantina süreçlerinin başladığı dönemde yayınlanan dizi yaklaşık olarak 64 milyon izlenme sayısına ulaşmayı başardı.
3. Stranger Things – 3. sezon
Netflix orijinal içerikleri denilince akla ilk gelen dizilerden biri olan Stranger Things üçüncü sezonu ile listenin üçüncü sırasında kendine yer buluyor. Matt Duffer ve Ross Duffer‘ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği yapım 1980‘li yıllarda ABD’nin kırsal kasabası Hawkins‘te geçiyor. 2016 yılında ilk sezonu ile hayatımıza giren bilim kurgu odaklı dizinin üçüncü sezonu yaklaşık 64 milyon izlenme sayısına ulaştı. Bu yüksek sayıya ulaşılma sebebi olarak ise dizinin ikinci ve üçüncü sezonları arası tam 21 ay hayranları bekletmesi gösterildi.
2. La Casa de Papel (4. sezon)
Dünya dizi tarihinin belki de en çok sevilen dizileri arasında yerini almayı başaran La Casa de Papel, dördüncü sezonu ile listenin ikinci sırasına yerleşiyor. İspanyol yapımı soygun aksiyon dizisi Netflix‘in satın alması ile birlikte büyük sükse yapmış ve dünya genelinde birçok hayrana kendini sevdirmeyi başarmıştı. Yine tam olarak dünya genelinde karantina süreçlerinin başı sayılabilecek bir tarih olan Nisan 2020‘de dördüncü sezonu yayınlanan dizi tam 65 milyonluk izlenmeye ulaşmayı başardı.
1. The Witcher
Oyun dünyasının en önemli eserlerinden biri olan The Witcher ilk sezonu itibariyle, Netflix tarihinde en çok izlenen dizi olmayı başardı. Hanry Cavill‘in başrolde Geralt karakteri ile bizleri karşıladığı dizi oyunun da etkisiyle popülaritesini arttırmayı başardı. Aralık 2019 tarihinde yayınlanan dizi ilk sezonu itibariyle tam 76 milyonluk izlenme sayısını elde etmeyi başardı ve en yakın rakibine oldukça büyük bir fark attı.
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Dizi/Film/Kitap
Azizler filmi, Netflix Orijinal İçeriği olarak yayına girdi
Azizler filmi, dijital yayın platformu Netflix tarafından bugün itibarıyla yayınlandı. Bütün hakları Netflix’e satılan film, “Netflix Orijinal Filmi” etiketiyle duyurulmuştu. Bir Başkadır dizisini yazıp yöneten Berkun Oya’nın kaleminden dökülen Azizler, şampiyonlar ligi gibi bir oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.
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Azizler, pandemi nedeniyle vizyona giremedi; sonra Netflix satın aldı
Azizler filmi pandemi nedeniyle bir türlü vizyona girememişti. Bildiğiniz gibi koronavirüs salgınının derinden yaraladığı sektörlerin başında gelen sinema sektörü, 2020 yılında Türkiye’de ve global pazarda ünlü filmlerini vizyona sokamamıştı. Hatta bu durum nedeniyle Wonder Woman 1984 gibi yüksek bütçeli bir filmin dijital yayın platformu HBO Max’te yayınlandığına şahit olduk. Ancak pandemi nedeniyle dijital yayın platformlarında izleyicilerin karşısına çıkan tek film Wonder Woman 1984 değil.
Azizler ve 9 Kere Leyla adlı iki Türk filmi de Wonder Woman 1984’le aynı kaderi paylaşıyor. Türkiye’de vizyona bir türlü giremeyen bu filmlerin tüm yayın haklarını satın alan Netflix, aralık ayında öncelikle 9 Kere Leyla’yı yayınlamıştı. Şimdiyse Netflix, Azizler filmini de bugün itibarıyla kullanıcılarının beğenisine sundu.
Azizler filminin oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer, Binnur Kaya, Engin Günaydın’ın yanı sıra Bir Başkadır’dan tanıdığımız Fatih Artman yer alıyor. Zaten sinema sektörünün duayeni olan bu isimlerin bir araya geldikleri zaman ortaya çıkan bir filmin izlenebilir olmama şansı yok. Hani soğan, biber ve domatesi tencereye atıp üzerine ne eklersen yemek oluyor ya, işte bu oyuncularımız da tam öyleler. Haluk Bilginer, Engin Günaydın ve Binnur Kaya işin içinde olunca otomatikman muhteşem bir içerik mutlaka ortaya çıkacaktır.
Azizler filmi oyuncuları
- Engin Günaydın
- Haluk Bilginer
- Binnur Kaya
- Öner Erkan
- İrem Sak
- Fatih Artman
- Gülçin Santırcıoğlu
- İlker Aksum
- Hülya Duyar
- Göktuğ Yıldırım
- Helin Kandemir
Azizler filmi konusu: Tekdüze yaşamından ve çevresindeki herkesten bunalan Aziz, saplanıp kaldığı kısır döngüden çıkmak için bir oyun oynamak zorunda. Komik ve trajik bir kaçış hikâyesi. Filmin türü ise Netflix’te kara-komedi ve dram olarak belirtiliyor.
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