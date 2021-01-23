Verilerin yönlendirdiği bir dünyada yaşıyoruz ve veri bilimi insanlığın altıncı hissi haline geldi. Günümüzde yapay zekanın da temelini oluşturan veri savaşları yaşanmakta. Son dönemde dünya çapındaki teknoloji şirketlerinin verilerimizi almak için yaptıkları çalışmalar yüzünden çağdaş pazardaki popüler alanlardan biri haline gelen veri bilimi gelecekte de önem kazanmaya devam edecektir. İnsanların son eğilimlerini analiz ederek, stratejilerin belirlenmesinde çok önemli rol alan veri bilimi her şirketin odak noktası haline geldi. Bütün bu sebeplerden dolayı veri bilimi alanında yeni iş fırsatlarının ortaya çıkması beklenmekte. Veri bilimi kitapları aracılığıyla kendinizi eğitmek, veri becerilerini geliştirmek size iş dünyasında avantaj sağlayabilir. Veri bilimi kitaplarını okuyarak yalnızca problem çözme hakkında bilgi edinmekle kalmaz, aynı zamanda matematik, olasılık, istatistik, programlama, makine öğrenimi, yapay zeka ve daha fazlasını veri bilimi projelerinizde ve girişimlerinizde kullanma konusunda daha büyük bir resim elde edebilirsiniz. Okumanız gereken veri bilimi kitaplarından bazılarını bu yazıda bulabilirsiniz.

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Okumanız gereken veri bilimi kitapları

Practical Statistics for Data Scientists

Yazar: Peter Bruce, Andrew Bruce, Peter Gedeck

İstatistiksel yöntemler, veri biliminin önemli bir parçasıdır, ancak çok az veri bilimcisi istatistik eğitimine sahiptir. Temel istatistiklerle ilgili dersler ve kitaplar, konuyu nadiren veri bilimi perspektifinden ele alır. Bu pratik kitabın ikinci baskısı Python ve R dilinden gibi örnekler de içeriyor. Çeşitli istatistiksel yöntemlerin veri bilimine nasıl uygulanacağını açıklıyor, bunların kötüye kullanımından nasıl kaçınılacağını anlatıyor ve neyin önemli olup neyin olmadığı konusunda size tavsiyelerde bulunuyor. R veya Python programlama dillerine aşina iseniz ve istatistik hakkında biraz bilgi sahibiyseniz, ancak daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız, bu kitabı okumanız gereken veri bilimi kitapları arasına mutlaka ekleyin.

Python Data Science Handbook

Yazar: Jake VanderPlas

Birçok araştırmacı için Python dili, verileri depolamak, işlemek ve verilerden sonuç elde etmek için birinci sınıf bir araçtır. Veriler ile çalışırken IPython, NumPy, Pandas, Matplotlib, Scikit-Learn gibi kütüphaneleri size çok yardımcı olacaktır. Verileri değiştirme, dönüştürme ve temizleme, farklı veri türlerini görselleştirmek ve istatistiksel veya makine öğrenimi modelleri oluşturmak için verileri kullanmak istiyorsanız python dili biçilmiş kaftan. Bu kitap ile python dilini veri bilimi için nasıl kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.

Everybody Lies: Big Data, New Data, and What the Internet Can Tell Us About Who We Really Are

Yazar: Seth Stephens-Davidowitz

Everybody Lies, ekonomiden etiğe, spordan ırkçılığa ve daha fazlasına, hepsi büyük veri dünyasından alınmış, büyüleyici, şaşırtıcı ve bazen komik örnekler sunuyor. Beyaz seçmenlerin yüzde kaçı Barack Obama siyah olduğu için oy vermedi? Okula nerede gittiğiniz hayatta ne kadar başarılı olduğunuzu etkiler mi? Şiddet içeren filmler suç oranını etkiler mi? Borsayı yenebilir misin? Cinsel hayatlarımız hakkında ne kadar yalan söylüyoruz ve kim seks konusunda daha bilinçli, kadın mı erkek mi? Bu ve diğer birçok soruyu araştıran Seth Stephens-Davidowitz, kendimizi ve yaşamlarımızı daha iyi anlamamıza yardımcı olabilecek açıklamalar sunuyor.

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