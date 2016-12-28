Oculus Rift Yöneticisi Cinsel İstismardan Dolayı Göz Altına Alındı

Washington eyaletinin Tukwila şehrinde düzenlenen bir operasyonda Oculus Rift’in bilgisayar görüşü yöneticisi Dov Katz göz altına alındı.

Washington’da yürütülen soruşturma sonucu polis Oculus Rift’in yöneticisi ile iletişime geçti ve kendisini Seattle yakınlarında göz altına aldı. Katz’ın tutuklanmasının sebebi ise 350 dolar karşılığında 15 yaşında bir kız ile cinsel ilişkiye girmeye kalkışması.

38 yaşındaki Katz çocuk istismarı nedeniyle suçlanıyor. Polis Katz ile küçük bir kız gibi mesajlaşmaya başladı ve İsrail’li yönetici ile pazarlığa girişti. Mesajlaşmada Katz kendisi ile iletişime geçen polisin yaşını soruyor ve karşılığında 19 cevabını alıyor. Polis daha genç kızların kendisini için problem olup olmayacağını sorduğunda ise Katz genç kızların daha enerjik olduğunu belirtiyor. Polis yalan söylediğini ve 19 yaşında olmadığını 15 yaşında olduğunu itiraf ediyor ve fotoğraflarını göndereceğini söylüyor Katz ise bunu kabul ediyor.

Katz polis tarafından yakalandığında kızı kurtaracağını ve polise haber vereceğini söyledi fakat memurlar önce kendilerini aramaları gerektiğini Katz’a bildirdi. Ancak işin tuhaf kısmı ise Katz buraya polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında Backpage.com üzerinden verdiği para karşılığı cinsel ilişki reklamı üzerinden “Buyer Beware” kullanıcı adı ile gelmiş olması. Şirket tarafından henüz bu olaya ilişkin bir açıklama yapılmadı.