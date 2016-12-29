Oculus Rift, The Eye Tribe İsimli Girişimi Satın Aldı

2014 yılında Facebook tarafından 2 milyar dolara satın alınan sanal gerçeklik firması Oculus Rift, The Eye Tribe isimli girişimi satın aldı.

Oculus Rift’in satın aldığı The Eye Tribe 16 kişilik bir ekipten oluşuyor ve göz takip yazılımı geliştiriyor. Oculus’un basın danışmanı bugün gerçekleştirilen satın alımı doğruladı ancak detayları ve The Eye Tribe ekibinden kaç kişinin kendilerine geçeceğini belirtmedi. Şirketin böyle bir teknolojiye yatırım yapması hiç de sürpriz değil. Sadece başınızı ya da gözlerini oynatarak kontrol edebildiğiniz bir sanal gerçeklik arayüzü son derece mükemmel olurdu.

Ayrıca bu tarz bir teknolojinin bir çok yararı olabilir. Facebook gelirlerinin büyük bir çoğunluğunu reklamlardan elde ediyor ve bu reklamlar yaygınlaştığında sanal gerçeklik platformlarına da gelecek. Sanal gerçeklik ortamında kullanıcının nereye baktığını görmek o kullanıcının ilgisini çekebilecek reklamları ona gösterebilmek anlamına geliyor.