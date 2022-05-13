Sony Xperia 1 IV modeli yapılan etkinlik ile resmen tanıtıldı. Kamera noktasında her bir kamerada 4K 120 fps kayıt yapabilen telefonun, 4K 120 Hz ekranı da göz dolduruyor. Bu videomuzda Aydoğan Sony telefon meraklılarına cihazın detaylarını aktarıyor.
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İçindekiler
O NASIL KAMERA?! | Sony Xperia 1 IV neler sunuyor?
Sony Xperia 1 IV özellikleri
Boyutlar: 165 x 71 x 8,2 mm
Ağırlık: 185 gram
Koruma: Gorilla Glass Victus
Sertifika: IP65/IP68
Ekran: 6,5 inç 1644 x 3840 piksel, OLED, 10 bit, 120Hz, HDR BT.2020, 21:9
İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1
Grafik: Adreno 730
Bellek: 12 GB RAM
Depolama: 128 – 256 GB + MicroSD kart
Kamera: 12 MP, f/1.7, 24mm + 12 MP, f/2.3, 85mm / f/2.8, 125mm + 12 MP, f/2.2, 124˚, 16mm +
TOF 3D
Ön Kamera: 12 MP, f/2.0, 24mm
Bağlantı: Wi-Fi 6e, BT 5.2
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 30 Watt, kablosuz, ters şarj