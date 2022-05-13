Sony Xperia 1 IV modeli yapılan etkinlik ile resmen tanıtıldı. Kamera noktasında her bir kamerada 4K 120 fps kayıt yapabilen telefonun, 4K 120 Hz ekranı da göz dolduruyor. Bu videomuzda Aydoğan Sony telefon meraklılarına cihazın detaylarını aktarıyor.

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O NASIL KAMERA?! | Sony Xperia 1 IV neler sunuyor?

Sony Xperia 1 IV özellikleri

Boyutlar: 165 x 71 x 8,2 mm

Ağırlık: 185 gram

Koruma: Gorilla Glass Victus

Sertifika: IP65/IP68

Ekran: 6,5 inç 1644 x 3840 piksel, OLED, 10 bit, 120Hz, HDR BT.2020, 21:9

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1

Grafik: Adreno 730

Bellek: 12 GB RAM

Depolama: 128 – 256 GB + MicroSD kart

Kamera: 12 MP, f/1.7, 24mm + 12 MP, f/2.3, 85mm / f/2.8, 125mm + 12 MP, f/2.2, 124˚, 16mm +

TOF 3D

Ön Kamera: 12 MP, f/2.0, 24mm

Bağlantı: Wi-Fi 6e, BT 5.2

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 30 Watt, kablosuz, ters şarj