Nvidia, Windows ve Linux güvenlik yaması detayları

Nvidia, Windows ve Linux sistemlerindeki ekran kartları sürücülerinin bazı açıkları ve Nvidia Virtual GPU yönetimi yazılımı için yama yayınladı.

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Firmanın getirdiği son güncelleme toplamda ekran sürücüleri için altı ve vGPU yönetimi yazılımı için on güvenlik açığına yönelik çözüm içeriyor. Yama yapılmamış bir Windows veya Linux sisteminde bu tip açıkların kullanılması hizmette aksaklıklara, gizlilik ihlaline, bilgi erişimine yol açabiliyor. Bununla birlikte neyse ki bu tip sorunlardan faydalanılması biraz daha zor, çünkü cihazlara başka bir yol ile yerel erişim sağlanması gerekiyor.

Yine de bu açıkların çözülmesi için Nvidia’nın grafik kartı kullanan kişilerin Nvidia Sürücüleri Yükle sayfasından en son yazılımı indirmeleri gerekiyor. Firmanın söylediğine göre bu sorunlar için yamanın indirilmemesi durumunda 460.84, 457.49 ve 452.66 versiyonlu Windows ekran kartı sürücüleriyle beraber bilgisayarlarına otomatik gelecek bir güvenlik güncellemesi görebilirler. Şirket kullanıcıları ise Nvidia’nın vGPU yazılımı güncellemesi için Nvidia Enterprise Hub’a giriş yapmaları gerekiyor.

Nvidia bütün ekran sürücüleri ve yazılımlarındaki sorunları çözmüşe benziyor. Ama bunlara üç tanesi istisna gösteriliyor. Linux için Tesla ekran kartları sürücülerini etkileyen CVE-2021-1052, CVE-2021-1053, ve CVE-2021-1056 numaralı sorunlar hala devam ediyor. Bu açıklar için ise bu ayın sonlarına doğru bir sürücü güncellemesi geleceği düşünülüyor.

Nvidia’nın Ocak 2021 için yayınladığı Güvenlik bilgilendirmesinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.