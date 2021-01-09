Ekran Kartı
Nvidia, Windows ve Linux güvenlik yaması detayları
Nvidia, Windows ve Linux sistemlerindeki ekran kartları sürücülerinin bazı açıkları ve Nvidia Virtual GPU yönetimi yazılımı için yama yayınladı.
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- Nvidia 2021 yılının ilk sürücü güncellemesini yayınladı
- Nispeten uygun fiyatlı ve oldukça güçlü bilgisayar ve telefonlar için bu listeye bir göz atmanızı öneririz.
Firmanın getirdiği son güncelleme toplamda ekran sürücüleri için altı ve vGPU yönetimi yazılımı için on güvenlik açığına yönelik çözüm içeriyor. Yama yapılmamış bir Windows veya Linux sisteminde bu tip açıkların kullanılması hizmette aksaklıklara, gizlilik ihlaline, bilgi erişimine yol açabiliyor. Bununla birlikte neyse ki bu tip sorunlardan faydalanılması biraz daha zor, çünkü cihazlara başka bir yol ile yerel erişim sağlanması gerekiyor.
Yine de bu açıkların çözülmesi için Nvidia’nın grafik kartı kullanan kişilerin Nvidia Sürücüleri Yükle sayfasından en son yazılımı indirmeleri gerekiyor. Firmanın söylediğine göre bu sorunlar için yamanın indirilmemesi durumunda 460.84, 457.49 ve 452.66 versiyonlu Windows ekran kartı sürücüleriyle beraber bilgisayarlarına otomatik gelecek bir güvenlik güncellemesi görebilirler. Şirket kullanıcıları ise Nvidia’nın vGPU yazılımı güncellemesi için Nvidia Enterprise Hub’a giriş yapmaları gerekiyor.
Nvidia bütün ekran sürücüleri ve yazılımlarındaki sorunları çözmüşe benziyor. Ama bunlara üç tanesi istisna gösteriliyor. Linux için Tesla ekran kartları sürücülerini etkileyen CVE-2021-1052, CVE-2021-1053, ve CVE-2021-1056 numaralı sorunlar hala devam ediyor. Bu açıklar için ise bu ayın sonlarına doğru bir sürücü güncellemesi geleceği düşünülüyor.
Nvidia’nın Ocak 2021 için yayınladığı Güvenlik bilgilendirmesinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
Ekran Kartı
Nvidia 2021 yılının ilk sürücü güncellemesini yayınladı
Nvidia cihazları için 2021 yılındaki ilk sürücü güncellemesi geldi. Güncelleme genel içeriği güvenlik yükseltmeleri ve hata düzeltmelerinden oluşuyor. Geçtiğimiz yıl birçok GeForce cihazı ortaya çıkaran firmanın 461.09 isimli bu güncellemesi; herhangi bir oyun optimizasyonuna veya yeni kart desteğine yönelik bir nitelik ise taşımıyor.
- Nvidia, bu ortaklığıyla stoklarında AMD’yi geçebilir
- Nispeten uygun fiyatlı ve oldukça güçlü bilgisayar ve telefonlar için bu listeye bir göz atmanızı öneririz.
Nvidia aynı zamanda güncellemenin güvenlik kısmıyla alakalı detaylı bir yazı da paylaştı. Diğer taraftan çözümlenen hatalar ise diğer GeForce cihazlarına karşın daha çok GTX 1080 Ti kullanıcılarına hitap ediyor. Eğer mevcut Nvidia grafik kartınızla herhangi bir sorun yaşamıyorsanız bu güncellemeyi şimdilik pas geçebilirsiniz. Ancak ekran titremesi veya donması gibi sorunlarınız var ise bu güncelleme işiniz görebilir.
Nvidia GeForce Game Ready Sürücüleri genellikle ayda bir veya belli oyunların çıkışıyla yakın zamanda gelebiliyorlar. Böylece performansın en iyi hale getirilmesinde önemli rol oynuyorlar. Dolayısıyla genellikle sürücü güncellemelerinin atlanmaması gerektiğinin altını çizmekte fayda var.
2021 yılının ilk sürücü güncellemesi olan 461.09, Nvidia resmi sitesinden indirebilir ve yine aynı yerden güncellemeyle gelen yamalar ve hata düzeltmelerinin tam listesine ulaşabilirsiniz. Yine de önemli görünen birkaçını biz buraya not olarak düşüyoruz:
Nvidia 461.09 güncellemesi ile çözüm gelen bazı sorunlar
- GeForce Experience: FPS sayacı ve Windows E-Posta ve Takvim uygulamalarının üst üste gelmesi.
- GeForce GTX 750 Ti: Mavi ekran sorunu.
- GeForce GTX 1080 Ti: Masaüstü ekranının titremesi.
- GeForce GTX 1080 Ti: Soluk bir renk tonu gösterilmesi durumunda sistemde donma olması.
- 4K monitörlerde uyku modundan çıkıldığı zaman mavi ekran sorunu oluşması.
Donanım
Nvidia 3080 Ti hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı
Nvidia grafik kartları serilerinden RTX 3080 veya RTX 3090 kartları bu sene oldukça zor bulunan cihazların içinde yer alıyorlar. Bununla beraber şirketin grafik kartlarına yenilerini ekleyeceklerine dair gelen bilgilerse çoğalmaya devam ediyor.
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Nvidia şirketinin sıkça sızan kartlarından olan Nvidia 3080Ti bu sefer Asus tarafından üretilen bir modeliyle görüntülendi. Twitter’da HXL ve 9550pro ismiyle tanınan kaynak, Asus’un destek sayfalarında O20G isimli bir model için veri listesi bulduğunu paylaştı. Model, 3080 serisi için 20GB’lık bir versiyon ve overclock artırımı sunuyor. Bir diğer tespit edilen model ise O12G ismine sahip. Bu ise giriş seviyesi 3000 serisinin 3060 kartı için 12GB kapasiteli farklı bir model olarak karşımıza çıkıyor.
Nvidia 3080 Ti ortada ama güçlü bir yerde duruyor
3080 Ti satış kolaylığı açısından diğer kartlara göre bazı avantajlar sunacak gibi. Bunun nedeni ise cihazın oyun odaklı üst seviye bir kart olup; 3090 seviyesi kartların cihazlara getirdiği diğer yükümlülükler olmadan kare hızında rahatlıkla artış sağlayabilecek olması.
Ancak serinin geneli için düşünecek olursak, 12GB 3060 kartı biraz ilginç bir tercih olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü markanın 8GB RTX 3070 ve 10GB RTX 3080 kartlarını düşününce 3060 kartının 6GB’lık varyasyon ile gelmesi daha olası görülüyordu. Yine de cihazların sızan isimlerinin farklı olup olmayacaklarını görmek ve onlar hakkında daha net bir fikir sahibi olabilmek için satışa çıkmalarını beklemek gerecek.
Ekran Kartı
Nvidia, bu ortaklığıyla stoklarında AMD’yi geçebilir
Nvidia kısa süre önce RTX 30 serisi grafik kartlarında kullanılan 8nm işlemciler için Samsung ile bir anlaşma imzaladı. Bunun da şirketin kartlarında yaşadığı stok sorunlarını biraz daha azaltması bekleniyor.
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Şirketten açıklanan bilgilere göre milyar dolarlar değerinde olan anlaşma ile birlikte, Nvidia artık birçok işlemciyi daha kolay satın alabilecek. Ancak bunun grafik kartlarının stoklarına olan etkisi tam olarak tahmin edilemiyor. Çünkü işlemcilerin ve anlaşmanın net amaçları açıklanmış değil.
Anlaşmanın, mevcut RTX 3080s ve 3090s kartlarına destek üretim yapabilmek amacıyla yapılmış olabileceği söylenebilse de; şirketin bu işlemcileri RTX 3080 Ti veya dizüstü bilgisayarlar için olan RTX 30 serisi gibi yeni RTX kartlarında da kullanma ihtimalleri var.
Anlaşmanın büyüklüğü düşünüldüğü zaman birçok amacın güdülebileceğini de tahmin edebiliyoruz. Çünkü mevcut kartlar için kullanıcılar tarafından gelen isteğin hala devam etmesinin yanında; belirttiğimiz gibi dizüstü bilgisayarlar için çıkarılacak olan grafik kartları üzerinde de çalışmalar devam ediyor.
Ancak böyle bir anlaşmanın Nvidia için rakibi AMD üzerinde bir avantaj oluşturabilmesi muhtemel. Her ne kadar AMD de Tayvanlı üretici TSMC ile işbirliği içinde olsa da; PCGamer tarafından gelen bilgiler bu ikili arasında fazladan işlemci üretimiyle alakalı bir gelişme olması olasılığının düşük olduğunu söylüyor.
Dolayısıyla AMD Big Navi kartlarına karşılık Nvidia için Ampere kartlarını piyasaya daha fazla sürebilme imkanı oluşabilir. Bu da mevcut talep göz önünde bulundurulduğunda Nvidia’yı bir adım öne çıkartabilir.
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