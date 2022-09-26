Nvidia, sistemin 22H2 güncellemesinden sonra bazı Windows 11 kullanıcılarının karşılaştığı sorunları gidermek için ekran kartları için yeni bir sürücü güncellemesi sundu. Yeni sürücü sürümü beta aşamasında, ancak manuel olarak veya GeForce Experience aracılığıyla indirilebilir.

Güncellemenin “acil” olarak sunulmasının nedeni, kullanıcıların Nvidia’nın GPU’suna sahip bilgisayarlara Windows 11 22H2’yi yükledikten sonra bildirdikleri sorunlardan kaynaklanıyor. Bildirdiğimiz gibi, sistemin yeni sürümünün gelmesinden sonra, oyun sırasında CPU kullanımını düşüren bir hata nedeniyle bazı oyunların performansında keskin düşüşler yaşandı.

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Windows 11’in önceki sürümüne geri dönmek sorun için hafifletici bir çözümdür. Yeni Nvidia sürücüsünün 3.26 beta sürümünü edinebilirsiniz.

İçindekiler Acil durum sürücüsü nasıl indirilir

Acil durum sürücüsü nasıl indirilir

Manuel kurulum için resmi Nvidia web sitesinden indirme yapılabilir. Güncellemelerini yapmak için markanın hub programı olan GeForce Experience’ı kullanmayı tercih edenler de bu çözüme güvenebilir.

Sadece uygulama ayarlarına girin ve “hakkında” sekmesinde “deneysel özelliklere izin ver” seçeneğini işaretleyin. Bu seçenek işaretlendiğinde GeForce Experience yalnızca son güncellemeleri indirmekle kalmaz, aynı zamanda 3.26 gibi beta sürümlerini de içerir.

Kaynak: Neowin