Nvidia ekran kartı devi olabilir ancak sonra bir kaç yıldır özellikle sürücüsüz araç teknolojilerinde önemli atılımlar yapıyor.

Bu yıl düzenlenen Consumer Electronics Show’da Nvidia sürücüsüz araç teknolojileri marketinde kendine nasıl bir gelecek çizdiğini anlattı. ZF ve Bosch gibi üreticilerle sürücüsüz araçlar için parça üretimi üzerine partnerlik yapan firma şimdi de Audi ile beraber çalışarak 2020 yılında sürücüsüz araç sektörüne araç sokmak istiyor.

İki firma daha önce de çalışmıştı. Bu sefer Nvidia CEO’su Jen Hsun Huang CES’te yaptığı açıklamada iki firmanın 4. seviye sürücüsüz araç teknolojisi geliştireceğini açıkladı. 4. seviye sürücüsüz araç teknolojisinde araç ulaşım için hiçbir insan müdahalesine ihtiyaç duymuyor.

Huang CES’te gösterilen Audi Q7 modeliyle daha önce bir test sürüşü yaptıklarını ve aracın yapay zeka teknolojisi sayesinde aracın 4 günde nasıl sürüş yapacağını öğrendiğini açıkladı. Şirketin sürücüsüz araçlar için geliştirdiği Drive PX 2 araç bilgisayarı Audi’nin araçlarında kullanılacak. Drive PX 2 aynı zamanda sürücüsüz araç yarışı Roborace Formula E’de yer alan bütün araçlarda kullanılacak.