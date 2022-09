Doğru bilgisayarı seçmek neredeyse doğru üniversite bölümünü seçmek kadar önemlidir. Çünkü özellikle bazı bölümlerde eğitim görürken tamamlamanız gereken ödevleri ve projeleri gerçekleştirecek kapasitede güçlü bir bilgisayara ihtiyacınız olacaktır. Bu yazımızda, mezuniyet yolunda sizi yarı yolda bırakmayacak NVIDIA RTX ekran kartları ile güçlendirilen MSI laptop modellerini inceleyeceğiz.

Öğrenciler, 3D animasyon, video, grafik tasarımcıları ve fotoğrafçılar başta olmak üzere, farklı performans seviyeleri gerektiren ve bir dizi soruyu gündeme getiren çok çeşitli yaratıcı alanlarla karşı karşıyalar. Belirli iş akışları için hangi dizüstü bilgisayar özellikleri gereklidir? Bu dizüstü bilgisayar en zorlu projelerde nasıl performans gösterecek? Aşağıdaki ipuçları sizin için en ideal dizüstü bilgisayarı seçmenize yardımcı olacaktır.

NVIDIA RTX GPU‘ları ile güçlendirilen MSI dizüstü bilgisayarlar, 3D, video ve yapay zeka özelliklerini, özellikle de 3 boyutlu projeler oluşturma ve video düzenlemeyi hızlandırmaya adanmış NVIDIA RTX GPU’lara sahip mükemmel bir donanıma sahiptirler.

En popüler yazılımlar, daha hızlı bir çalışma ortamı için RTX GPU’larda çalışacak şekilde optimize edilmiştir. Bu amaca yönelik dizüstü bilgisayarlar, yaratıcı iş akışlarını arttırmak için canlı, doğru renklere sahip ekranlara, yüksek hızlı belleklere sahiptirler. Fen, Matematik, Teknoloji, Mühendislik alanlarında kullanılan popüler uygulamaları en iyi şekilde hızlandırırlar. Bu uygulamalardan bazıları:

Ansys Discovery, Autodesk Revit, Blender, Creo, Solidworks, Lumenrt, Matlab, MicroStation, PyTorch, Rapids, Rhino 7, Simulink, Tensorflow, Unity, Unreal ve Windows ML.

Revit, Skecthup, 3ds Max,Lumion, Archicad ve Enscape gibi güç gerektiren mimarlık uygulamaları da güçlü bir bilgisayara gereksinim duyuyor.

Tasarım ve içerik üreticileri tarafından kullanılan Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere gibi ADOBE uygulamaları başta olmak üzere, Autodesk, Davince Resolve , V-Ray, Vegas, CINEMA 4D, Davinci Resolve gibi uygulamalarda da en iyi performansı almanızı sağlarlar.

Alanınız ne olursa olsun NVIDIA Broadcast Özellikleri ile online derslere girdiğinizde ve arkadaşlarınızla uzaktan ders çalışma seansları yaptığınızda daha net ses ve görüntüler eşliğinde bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Fakat sürekli ders çalışarak hayat geçmez. Arada bir zihninizi boşaltmak, tasarım öğelerinden ilham almak, düşünsel ve fiziksel becerilerinizi geliştirmek için oyun oynamaya da vakit ayırmakta fayda var. Ray Tracing destekli grafikler ve DLSS ‘in sunduğu akıcılık sayesinde GEFORCE RTX ekran kartlı MSI Notebook modelleri ile oyun deneyimleri sizleri bekliyor olacak. Aşağıda belirtilen 3 modelde de en son oyunları deneyimleyebilmeniz için 30 Eylül 2022 tarihine kadar 600 TL Steam kodu hediye ediliyor.

Dilerseniz farklı bütçelere uygun aşağıdaki modellere birlikte göz atalım:

Dünya’nın en güçlü mobil ekran kartlarından RTX 3080 Ti ile donatılan RAIDER GE76, tam bir render canavarı. Projeleriniz ne kadar komplike olursa olsun bu güçlü laptop size hızlı ve akıcı bir deneyim vadediyor. Bununla birlikte gerçek zamanlı Ray Tracing ve Yapay Zeka destekli DLSS Teknolojileri ile günümüzün en sevilen oyunlarını daha önce hiç yaşamadığınız bir görsel zenginlikle deneyimlemenizi sağlıyor. Güçlü ekran kartı ile tam uyumlu çalışan 12. Nesil Intel Core i7 işlemciyle donatılan Raider GE76, Cooler Boost 5 adlı gelişmiş soğutma sistemi ile performansından ödün vermeden çalışıyor. 17.3” ebadında, ince çerçeveli 360hz ekranı hiç olmadığı kadar akıcı görüntüler sunuyor. SteelSeries klayvesi, 1080p Webcam’i, 99.9Whr kapasiteli bataryası ve DynAudio imzalı ses sistemi gibi özelliklerle ayrıcalıklı hissedecek, Mystic Light – Panoramik Aurora aydınlatması sayesinde meraklı bakışların ilgi odağı olacaksınız. Raider GE76, güvenilir ve güçlü bir laptopta olması gereken estetik ve performansı, en talepkâr beklentileri bile karşılayacak şekilde birleştiriyor. Uzun seneler kullanacağınız bir laptop için, almışken en iyisini alayım düşüncesine sahipseniz RAIDER GE76 tam size göre.

Bu laptopu 12 Ekim 2022 tarihine kadar satın alırsanız Marvel’s Spider-Man Remastered oyununa NVIDIA özel kampanyası ile ücretsiz sahip olabilirsiniz.

Hem yüksek performanslı olsun hem de fiyatı RAIDER serisine göre biraz daha makul olsun diye düşünüyorsanız Rainbow 6 Extraction‘dan ilham alınarak tasarlanan CROSSHAIR 17 sizin için doğru bir seçim olacaktır. Klavye aydınlatması ve laptopun renk teması, onu diğer laptoplardan hemen ayırıyor. Sınıfa girdiğinizde bakışları üzerinize toplamaya hazır olun. CROSSHAIR 17 güçlü RTX 3070 Ti ekran kartı ve 12. Nesil INTEL Core i7 işlemci ile destekleniyor. MSI Patentli Cooler Boost soğutma sistemi hızınızı kesmeden çalışabilmenizi sağlayacak.

Sadece temel özellikleri barındırarak diğer seçeneklere göre daha makul bir fiyat etiketine sahip KATANA modeli, yüksek performanstan ve şıklıktan da ödün vermiyor. 1990’lı yıllardan bu yana oyuncuların severek oynadığı heyecan verici “Romance of the Three Kingdoms V” oyununun sıra dışı kapak tasarımını yapan Nagano Tsuyoshi tarafından kılıç ve zırh konseptlerinin bir araya getirilmesi ile tasarlanan Katana GF serisi, çelik kılıçların dövüldüğü gibi özenli ve güçlü bir işçiliğe sahip. En yeni 12. nesil Intel® Core™ i7 işlemci ve NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti ekran kartı ile donatılan Katana GF66, multitasking ve üretkenlikte verimliliğinizi en üst seviyeye çıkaracaktır. GeForce RTX™ 3050 Ti ekran kartları oyuncular ve içerik üretenler için başarılı bir performans sunar. Yeni Katana GF66 performans ve farklı dış tasarımı ile kullanıcılarına kendi tarzlarını yansıtma fırsatı veriyor.

Seçiminiz hangisi olursa olsun NVIDIA RTX ile güçlendirilmiş MSI laptoplar, eğitim ve kariyer hayatınızın basamaklarında size yol arkadaşı olmaya hazır.