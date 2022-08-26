MSI, dosyaların Android veya iOS cihazlar ile PC arasında hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yedeklenmesine ve indirilmesine olanak tanıyan yepyeni MSI Cloud Center yazılımını duyurdu. Kişiye özel bulut depolama sayesinde akıllı telefonda bulunan fotoğraf, video ve diğer dosyaları seçili MSI All-in-One PC veya masaüstü bilgisayara yedekleme ve indirme olanağı tanıyan yazılım, verimlilik ve üretkenlik odaklı olarak tasarlanmış.

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MSI Cloud Center: Platformlar arası ve Mobil Bağlantı Yedeklemesi İçeren bir Kişisel Bulut Alanı

Buluttaki depolama alanınızın dolmak üzere olduğunu söyleyen bir mesaj aldığınız oldu mu? Daha fazla öğe kaydetmek için bulut alanınızdan yer boşaltmanız bir mecburiyettir. Fakat MSI Cloud Center ile All-in-One PC veya seçili masaüstü bilgisayarlarda bu yazılımın kullanışlı arayüzüne sahip olmak için ekstra ücret ödemenize gerek yok. MSI Cloud Center fotoğraf, video ve diğer dosyaları Android veya iOS cihazlarınızdan All-in-One PC’nize veya seçili masaüstü bilgisayar ürünlerine yedekleme ve indirme olanağı tanır.

Verileriniz için otomatik yedekleme çözümü. Hem de kablosuz ve hızlı!

Yalnızca tek bir tıklamayla tüm fotoğraf ve videolarınız kişisel bulut ortamında yüksek gizlilik ve güvenlik altında belirlediğiniz konuma otomatik olarak yedeklenir. Tüm bu dosyaları yedeklemeyi tercih etmiyorsanız isterseniz Android veya iOS cihazlarında bulunan projelerinizi de bağımsız olarak MSI Cloud Center üzerinden buluta yükleyebilirsiniz. Birden fazla dosyayı seçerek bir defada kolay ve hızlı bir şekilde indirebilir veya yükleyebilirsiniz. Hatta MSI Cloud Center, Çevirimdışı Erişim işlevine de sahiptir. Ayrıca MSI, dosyaları kendi sunucusunda değil, sizin PC’nizde barındırmaktadır. Dolayısıyla hem aktarım hızı çok yüksek, hem de güvenliğiniz ve gizliliğiniz her zaman emniyet altında.

Dosyalarınızı Aileniz, Ekip Arkadaşlarınız ve Dünya ile Paylaşın

Dosyalarınızı aileniz veya ekip arkadaşlarınızın erişimine açabilirsiniz. İsterseniz bu dosyaları yalnızca sizin erişebileceğiniz şekilde koruma altına alabilirsiniz. Seçim tamamen sizin. Dosyaları gönderebilir, indirebilir, silebilir, hatta Cloud Center tarafından oluşturulan Karekod ile oturum açma yetkisi verilmiş aile fertleri veya ekip arkadaşlarınız ile paylaşabilirsiniz. Böylece onlar da bu kişisel bulut alanının keyfini yaşayabilirler. Cloud Center sayesinde tüm verilerinizi yedekledikten sonra akıllı telefonunuzdan daha fazla depolama alanı boşaltmak mümkün. Ancak akıllı telefonunuzdan silmiş olduğunuz dosyaları paylaşmak isterseniz, MSI Cloud Center 3.parti uygulamaları da destekliyor. Telefonunuza yüklü uygulamalar sayesinde MSI Cloud Center üzerinde depolanan veri, fotoğraf ve videoları da hiçbir problem yaşamadan dünya ile paylaşabilirsiniz.

Gizlilik, Güvenlik ve Verimlilik

Seçili All-in-One PC veya masaüstü bilgisayarlar ile gelen en yeni Wi-Fi 6E özelliği ile veri iletim güvenliğini arttırır ve aynı anda birçok cihaza gecikmesiz bağlantı sağlama yeteneği sayesinde ağ trafiğinde daha az tıkanma yaşanmasını sağlar. Bu özellikten dolayı aileniz ve siz Cloud Center üzerinde aynı anda ve hiç beklemeden yedekleme yapabilirsiniz. Gizlilik, güvenlik ve verimlilikten aynı anda faydalanın.

Depolama alanınızda yedeklenecek çok fazla fotoğraf olduğunu düşünüyorsanız endişelenmeyin. MSI Center altındaki bir başka araç olan Smart Image Finder sayesinde fotoğraflarınızı YZ tarafından üretilen akıllı etiketler sayesinde hızla bulabilir, sınıflandırabilir ve eşsiz anılarınız arasında gezinebilir, hız ve verimliliğinizi arttırabilirsiniz.