Nvidia RTX 3080 Ti, RTX 3090’a yakın sonuçlar veriyor!

Bugün ortaya çıkan kıyaslamalara göre Nvidia RTX 3080 Ti ve RTX 3090 ekran kartları, birbirlerine oldukça yakın sonuçlar veriyor. Çinli sızıntı kaynakları, Twitter ve yayın platformları üzerinden bu yeni kıyaslamaları yayınladılar. RTX 3080 Ti ekran kartının RTX 3080‘e yakın olması daha olası gözüküyordu. Fakat görünüşe göre Nvidia, AMD’nin karşısına daha güçlü bir ekran kartı çıkarmak istiyor. Bu nedenle RTX 3080 Ti’ın, RTX 3090’a yakın performansta ve daha ucuz fiyatla gelmesi muhtemel.

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Nvidia RTX 3080 Ti, nasıl bir kıyaslamadan geçti?

Sızıntılara göre Nvidia RTX 3080 Ti, 320-bit veri yolu üzerinde çalışan 20 GB bellekle gelecek. Bu yönüyle RTX 3080‘e benzese de ekran kartının temel özellikleri RTX 3090’a benziyor. RTX 3080 Ti, 10.496 Cuda çekirdeği, 112 ROP ve 328 doku birimine sahip olacak. Bellek hızı tarafında ise 1.219 MHz ile yine RTX 3090‘a yaklaşıyor. Kaynak, bu ekran kartının RTX 3080 Ti veya RTX 3080 Super olarak adlandırılacağını öne sürüyor.

Yeni kart ile RTX 3090 arasındaki farkların, RTX 3080 Ti‘ın biraz daha az bant genişliğine sahip olması ve 4 GB daha az VRAM bulundurması olduğu sızıntılarda belirtiliyor. Bu nedenle RTX 3080 Ti, RTX 3090‘ın hemen arkasında yer alıyor. Ayrıca bu kart, AMD‘nin 6000 serisinin tepe model ekran kartları ile de rekabet edecek.

Önceki söylentilere göre RTX 3080 Ti, 999$ fiyat etiketi ile satışa çıkacaktı. RTX 3090 ile benzer performanstaki bu kartın 500$ daha ucuz olması kullanıcıları bu kartı almaya yönlendirecektir. Ancak şimdilik kartın çıkışı, stok ve üretim kıtlığı nedeniyle ertelendi. Fakat kripto para madenciliği düşüşe geçer ve kart stokları artarsa şirketin yeni ekran kartını piyasaya sürmesi muhtemel.