Ekran Kartı
Nvidia RTX 3080 Ti, RTX 3090’a yakın sonuçlar veriyor!
Bugün ortaya çıkan kıyaslamalara göre Nvidia RTX 3080 Ti ve RTX 3090 ekran kartları, birbirlerine oldukça yakın sonuçlar veriyor. Çinli sızıntı kaynakları, Twitter ve yayın platformları üzerinden bu yeni kıyaslamaları yayınladılar. RTX 3080 Ti ekran kartının RTX 3080‘e yakın olması daha olası gözüküyordu. Fakat görünüşe göre Nvidia, AMD’nin karşısına daha güçlü bir ekran kartı çıkarmak istiyor. Bu nedenle RTX 3080 Ti’ın, RTX 3090’a yakın performansta ve daha ucuz fiyatla gelmesi muhtemel.
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Nvidia RTX 3080 Ti, nasıl bir kıyaslamadan geçti?
Sızıntılara göre Nvidia RTX 3080 Ti, 320-bit veri yolu üzerinde çalışan 20 GB bellekle gelecek. Bu yönüyle RTX 3080‘e benzese de ekran kartının temel özellikleri RTX 3090’a benziyor. RTX 3080 Ti, 10.496 Cuda çekirdeği, 112 ROP ve 328 doku birimine sahip olacak. Bellek hızı tarafında ise 1.219 MHz ile yine RTX 3090‘a yaklaşıyor. Kaynak, bu ekran kartının RTX 3080 Ti veya RTX 3080 Super olarak adlandırılacağını öne sürüyor.
3080TI/3080 20GB? Testedhttps://t.co/dxJabdAPEJ pic.twitter.com/utNlPAVHRB
— HXL (@9550pro) January 29, 2021
Yeni kart ile RTX 3090 arasındaki farkların, RTX 3080 Ti‘ın biraz daha az bant genişliğine sahip olması ve 4 GB daha az VRAM bulundurması olduğu sızıntılarda belirtiliyor. Bu nedenle RTX 3080 Ti, RTX 3090‘ın hemen arkasında yer alıyor. Ayrıca bu kart, AMD‘nin 6000 serisinin tepe model ekran kartları ile de rekabet edecek.
Önceki söylentilere göre RTX 3080 Ti, 999$ fiyat etiketi ile satışa çıkacaktı. RTX 3090 ile benzer performanstaki bu kartın 500$ daha ucuz olması kullanıcıları bu kartı almaya yönlendirecektir. Ancak şimdilik kartın çıkışı, stok ve üretim kıtlığı nedeniyle ertelendi. Fakat kripto para madenciliği düşüşe geçer ve kart stokları artarsa şirketin yeni ekran kartını piyasaya sürmesi muhtemel.
Ekran Kartı
Nvidia RTX 3000 Founders Edition üretimi Avrupa’da durdurulabilir
Nvidia RTX 3000 grafik kartlarına ulaşmak birçok insan için neredeyse imkansız durumda. Çünkü fiyat yüksekliği, stok azlığı ve yüksek talep bir araya gelince pek iyi şeyler olmuyor. Hatta bazı siteler grafik kartının dağıtımında çekiliş yöntemini bile deniyorlar.
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Özellikle Avrupa’daki oyuncular için de konu pek iyi gözükmüyor. Öyle ki, çevrimiçi mağazalar GeForce RTX 30 serisi Founders Edition kartlarını mağazalarından sessizce kaldırmaya başladı.
Ampered grafik kartlarının Nvidia sitesinden kaldırılmasıyla alakalı herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak konuşanlar arasında bunun nedeninin stokun oldukça az olması var. Stok arttığında ise kartların tekrardan görülmeye başlamaları muhtemel.
Founders Edition RTX grafik kartlarının önemli satış noktalarından birisi kartın geliştiricinin önerdiği fiyatla satılmıyor olması. Bunun nedeni ise Nvidia firmasının kartları kendi sitesine koyarak, onları çıkışındaki fiyatlarla kullanıcıyla buluşturması.
Diğer taraftan üçüncü parti satıcılar ise özellikle de stok azlığında istedikleri şekilde fiyatlarda artış yapabiliyorlar. Özellikle de bu kartları kullanıp kendi referans kartlarını oluşturan geliştiriciler kendi fiyatlarını oluşturabiliyorlar.
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Nvidia normalde kartları bütün Avrupa’da kendi sitesinden satmıyor. Bazı bölgelerde bahsettiğimiz üçüncü parti güvenilen satıcılar da burada rol oynuyor. Ancak şu anda görebildiğimiz üzere firmanın herhangi bir Avrupa sitesinde kartlar mevcut değil. Onun yerine ise alternatif linkler sunuluyor.
Dolayısıyla direkt Nvidia sitesini kullanarak kartlara artık ulaşamayacak olan kullanıcılar yeni ışın takibi teknolojisini deneyimlemek için diğer satıcılara daha yüksek bir ücret ödemek durumunda olacaklar. Bu durumun kartların üretiminin Avrupa’da durdurulması anlamına gelmeyeceği ve siteye geri gelecekleri ise umulanlar arasında.
Ekran Kartı
RTX 3080 ekran kartlı ayakkabı üretildi!
Evet yanlış duymadınız, RTX 3080 ekran kartlı bir ayakkabı üretildi. Ürünün PC mi olacağı ayakkabı mı olacağı henüz netlik kazanmadı.
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RTX 3080 ekran kartlı ayakkabı?
Oyun dünyası teknolojik açıdan ilginç yeniliklerle oyuncuları karşılamaya devam ediyor. Dijital bir pazar olmaktan çıkan oyun dünyası artık ekipmanlar ve yan ürünlerle birlikte oldukça büyük bir ekonomiye sahip. Bu ekonominin büyüklüğü nedeniyle teknolojik gelişmeler de hızla artarken, bazı zamanlarda ilginç ürünler oyuncuları karşılıyor. Oyuncu ürünleriyle adından bir süredir söz ettiren NZXT, Artifact Studios ile iş birliğine giderek RTX 3080 ekran kartlı “ayakkabı” üretti. Kulağa oldukça şaşırtıcı gelen ayakkabının, ne amaçla üretildiği ise henüz bilinmiyor.
SNEAKERS MASTER RACE, @NZXT DRIP 💧 pic.twitter.com/OuNrEA6j4R
— Artifact Studios (@RTFKTstudios) January 20, 2021
İlginç tasarımı ile bizleri karşılayan “ayakkabının” tam olarak neye hizmet edeceği kafalarda soru işaretine neden oldu. Görünüş itibariyle bilgisayarı andıran materyalleri üzerinde bulunduran “ayakkabı” gerçekten bir bilgisayar mı yoksa süs eşyası mı henüz belli olmadı. İki firmanın orta çalışması sonucu bizleri karşılayan ürün, RTX 3080 ekran kartı ile birlikte oyuncuların beğenisine sunuldu ancak herhangi bir fiziksel satışın olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Son dönemde oyun dünyasında artan ilginç ürünler kategorisinde yerini alan “ayakkabı” bakalım ileride bizleri nasıl karşılayacak. Razer‘ın oyunculara özel sakız dahi ürettiği piyasada başka hangi ürünler bizleri şaşırtacak bekleyip göreceğiz.
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Ekran Kartı
Intel yeni ekran kartı TSMC tarafından üretilecek
Yeni gelen bilgiler, önceden söylenen Intel firmasının DG2 ismiyle bilinen yeni ekran kartının TSMC tarafından üretileceği bilgisini onayladı. Aynı zamanda konuya yeni şeyler de eklenmiş durumda.
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Intel kartı kendisinin üretmeyeceğini söylerken geliştirici ismi vermedi. Reuters’ın açıkladığına göre ise Intel, DG2 üretimini, kart için gelişmiş bir 7nm mimarisi kullanacak olan TSMC’ye teslim edecek. Kart hakkında önceden gelen bilgiler ise TSMC tarafından 6nm mimarisinin kullanılacağını bildiriyordu. Her şekilde önemli sonuçlar görebiliriz.
Aynı kaynaktan gelen diğer bilgilere göre sözü geçen 7nm’lik mimari, Samsung’un 8nm mimarisinden daha üstün olacak. Samsung’un bu mimarisi ise RTX 3000 grafik kartlarında kullanılıyor. Her ne kadar kulağa iddialı gelse de, yine de dikkatli olmakta ve grafik kartlarının kapasiteleri söz konusu olunca mimariden başka şeylerin de rol oynadığını hatırlamakta fayda var.
Laptoplar için geliştirilen Intel Irıs Xe Max, yani DG1’in ardından gelen ve Intel Xe-HPG olarak da bilinen DG2’nin, benzer performans göstereceği söylenen RTX 3070 gibi 400-600 Dolar bandında olması bekleniyor. Kartın çıkış tarihi ise 2021 sonları 2022 başları civarı gösteriliyor. AMD ve Nvidia firmalarının uzun zamandır hüküm sürdüğü ve belli bir kitleye sahip oldukları piyasaya girmeye çalışan Intel’in zamanını biraz daha kullanması da muhtemel. Tüm bunların nasıl sonuçlanacağını bekleyip görmemiz gerekecek.
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