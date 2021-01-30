Black Shark 4, teknik özellikleriyle TENAA’da görüntülendi!

Xiaomi, yakında Black Shark 4 adlı yeni amiral gemisini tanıtacak. Firma, bir süredir teaser kampanyalarıyla cihaz hakkında bilgiler veriyor. Henüz elimizde resmi bir duyuru tarihi bulunmuyor. Fakat cihaz, bugün TENAA tarafından teknik özellikleriyle birlikte onay aldı. TENAA‘nın onayı ile birlikte telefonun lansmanına az bir süre kaldığını söyleyebiliriz.

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Black Shark 4, hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Black Shark 4, SHARK KSR-A0 model numarası ile TENAA listesinde yerini aldı. Listeye göre cihaz, Android‘in en yeni sürümü olan Android 11 ile birlikte gelecek. Geçtiğimiz gün Google Play Console‘da görüntülenen özelliklere göre cihazın 6.67 inçlik 2400×1080 piksel çözünürlüklü ekranı mevcut. Ayrıca bazı kaynaklar, bu ekranın 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacağını gösteriyor. Fakat henüz bu konuda net bir sonuç veya sızıntı bulunmuyor. Bunun dışında, TENAA‘da telefonun 120W hızlı şarj destekli 4.500 mAh batarya ile geleceği de belirtiliyor.

TENAA, Black Shark 4‘ün 10.3 mm kalınlığında olacağını ve 5G bağlantısını destekleyeceğini açıkladı. Bununla birlikte, cihazın çoğu amiral gemisinden daha kalın olduğu söylenebilir. Cihazın kamera ve diğer bağlantı özellikleri henüz bilinmiyor. Ancak geçtiğimiz gün ortaya çıkan AnTuTu testiyle birlikte telefonun Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alacağını ve 8 GB RAM ile geleceğini biliyoruz. Ayrıca cihazın oyuncu telefonu olması sebebiyle, oyunlara özel optimizasyonların geliştirileceği tahmin ediliyor. Black Shark 4‘ün önümüzdeki bahar aylarında tanıtılacağı tahmin ediliyor.