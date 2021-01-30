Nvidia RTX 3000 Founders Edition üretimi Avrupa’da durdurulabilir

Nvidia RTX 3000 grafik kartlarına ulaşmak birçok insan için neredeyse imkansız durumda. Çünkü fiyat yüksekliği, stok azlığı ve yüksek talep bir araya gelince pek iyi şeyler olmuyor. Hatta bazı siteler grafik kartının dağıtımında çekiliş yöntemini bile deniyorlar.

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Özellikle Avrupa’daki oyuncular için de konu pek iyi gözükmüyor. Öyle ki, çevrimiçi mağazalar GeForce RTX 30 serisi Founders Edition kartlarını mağazalarından sessizce kaldırmaya başladı.

Ampered grafik kartlarının Nvidia sitesinden kaldırılmasıyla alakalı herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak konuşanlar arasında bunun nedeninin stokun oldukça az olması var. Stok arttığında ise kartların tekrardan görülmeye başlamaları muhtemel.

Founders Edition RTX grafik kartlarının önemli satış noktalarından birisi kartın geliştiricinin önerdiği fiyatla satılmıyor olması. Bunun nedeni ise Nvidia firmasının kartları kendi sitesine koyarak, onları çıkışındaki fiyatlarla kullanıcıyla buluşturması.

Diğer taraftan üçüncü parti satıcılar ise özellikle de stok azlığında istedikleri şekilde fiyatlarda artış yapabiliyorlar. Özellikle de bu kartları kullanıp kendi referans kartlarını oluşturan geliştiriciler kendi fiyatlarını oluşturabiliyorlar.

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Nvidia normalde kartları bütün Avrupa’da kendi sitesinden satmıyor. Bazı bölgelerde bahsettiğimiz üçüncü parti güvenilen satıcılar da burada rol oynuyor. Ancak şu anda görebildiğimiz üzere firmanın herhangi bir Avrupa sitesinde kartlar mevcut değil. Onun yerine ise alternatif linkler sunuluyor.

Dolayısıyla direkt Nvidia sitesini kullanarak kartlara artık ulaşamayacak olan kullanıcılar yeni ışın takibi teknolojisini deneyimlemek için diğer satıcılara daha yüksek bir ücret ödemek durumunda olacaklar. Bu durumun kartların üretiminin Avrupa’da durdurulması anlamına gelmeyeceği ve siteye geri gelecekleri ise umulanlar arasında.