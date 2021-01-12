Donanım
Nvidia RTX 3000 mobil ekran kartları tanıtıldı!
Nvidia, CES 2021 kapsamında gerçekleştirdiği çevrimiçi sunumda RTX 3000 mobil ekran kartlarını tanıttı. Ampere mimarili RTX 3000 serisi ekran kartlarına sahip oyuncu dizüstü bilgisayarları, 2021’in ilerleyen aylarında tüketicilerle buluşacak.
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Dizüstü bilgisayarlarda RTX 3000 dönemi
Etkinlik kapsamında tanıtılan en güçlü ekran kartı RTX 3080 Mobile oldu. GA104-775 GPU’su üzerine şekillenen ekran kartı, 6144 CUDA çekirdeğine sahip. Baz çalışma frekansı 1245 MHz olan ekran kartı, 1710 MHz’e kadar çıkabiliyor. 8 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı grafik bellek seçeneğine sahip ekran kartı, 256 bit bellek veri yoluna sahip. Max-P varyantı 150W, Max-Q varyantı 80W güç tüketen RTX 3080 Mobile, 1440p çözünürlükte ultra ayarlarda 100 FPS üstünü hedefliyor.
RTX 3070 Mobile, GA104-770 GPU’su üzerine şekilleniyor ve 5120 CUDA çekirdeğine sahip. 1290 MHz baz çalışma frekansına sahip ekran kartı, 1620 MHz’e kadar çıkabiliyor. 256 bit bellek veri yoluna sahip RTX 3070 Mobile, 8 GB GDDR6 grafik belleğe sahip. Max-P varyantı 125W, Max-Q varyantı 80W güç tüketen ekran kartı, 1440p çözünürlükte, ultra ayarlarda 90 FPS hedefliyor.
Serinin en uygun fiyatlı üyesi olan RTX 3060 Mobile, GA106 GPU’su üzerine şekilleniyor ve 3840 CUDA çekirdeğine sahip. Baz çalışma frekansı 1283 MHz olan ekran kartı, 1703 MHz’e kadar çıkabiliyor. 192 bit bellek veri yoluna sahip RTX 3060 Mobile, 6 GB GDDR6 grafik belleğe sahip. Max-P varyantı 115W, Max-Q varyantı 60W güç tüketen ekran kartı, 1080p çözünürlükte ultra ayarlarda 90 FPS hedefliyor.
Nvidia RTX 3000 mobil ekran kartlarına sahip dizüstü bilgisayarlar 26 Ocak’tan itibaren 2021 yılının ilerleyen aylarında tüketicilerin beğenisine sunulacak.
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Donanım
Nvidia GeForce RTX 3060 tanıtıldı, Türkiye fiyatı belli oldu!
Nvidia tarafından CES 2021 kapsamında yapılan çevrimiçi sunumda, RTX 3000 serisinin orta segmentinde yer alacak Nvidia GeForce RTX 3060 tanıtıldı. Daha uygun bütçeli sistem kurmak isteyenler tarafından uzun süredir merakla beklenen ekran kartı, 12 GB belleğiyle dikkat çekiyor.
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Nvidia GeForce RTX 3060 neler sunuyor?
GeForce RTX 3060, Ampere mimarili RTX 3000 serisinin en uygun fiyatlı üyesi olarak dikkat çekiyor. Nvidia’nın GA106-300 grafik işlemcisi üzerine şekillenen ekran kartı, 3584 CUDA çekirdeğine sahip. Baz çalışma frekansı 1.32 GHz olan ve 1.78 GHz’e kadar çıkartabilen ekran kartı, 13 TFLOPs teorik işlem gücüne sahip. RTX 3060’ın en dikkat çekici tarafı ise 12 GB GDDR6 belleğe sahip olması. Zira, RTX 3060’ın iki katından daha yüksek fiyata satılan RTX 3080’de 8 GB bellek bulunuyor. Ayrıca, RTX 3060 Ti ekran kartında da 8 GB bellek mevcut.
192 bit bellek bant genişliğine sahip olan GeForce RTX 3060, 170W TBP değerine sahip. 329 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak olan RTX 3060, Şubat ayının sonunda tüketicilerle buluşacak. Ekran kartının Türkiye fiyatı ise Nvidia tarafından 3200 TL’den başlayan fiyatlarla şeklinde belirtilmiş.
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AMD Ryzen 5000 laptop işlemcileri duyuruldu!
Ryzen işlemciler ile yükselişe geçen AMD, masaüstü pazarında Ryzen 5000 serisi ile üstünlüğü uzun zaman sonra ele geçirdi. Ayrıca, Ryzen 4000 serisinin başarısı ile laptop pazarında büyük ses getirdi. Şimdiyse, Zen 3 mimarili Ryzen 5000 serisi laptop işlemcilerini duyuran AMD, yükselişini sürdürmek istiyor.
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AMD Ryzen 5000 laptop işlemcileri neler sunuyor?
Masaüstü Ryzen 5000 işlemciler ile uzun yılların ardından üstünlüğü ele geçiren ve Intel’e zor günler yaşatan AMD, başarısını dizüstü bilgisayarlara taşımak istiyor. Geçtiğimiz sene Ryzen 4000 serisi mobil işlemcilerle iyi işler başaran AMD, Zen 3 mimarisi üzerine şekillenen Ryzen 500o serisi mobil işlemciler ile laptop pazarındaki yükselişini sürdürmek istiyor.
CES 2021 kapsamında gerçekleştirilen sunumda tanıtılan en güçlü işlemci Ryzen 9 5980HX oldu. 8 çekirdek ve 16 izlekten oluşan işlemci 45W TDP değerine sahip. AMD’nin iddiasına göre Ryzen 9 5980HX, selefine göre tek çekirdekte %21, çok çekirdekte %17 daha güçlü. Baz çalışma frekansı 3.3 GHz olan işlemci, 4.8 GHz’e kadar çıkabiliyor.
Etkinlikte dikkat çeken diğer işlemci Ryzen 7 5800U oldu. Verimlilik odaklı olan, 8 çekirdek ve 16 izlekten oluşan işlemci 15W TDP değerine sahip. Baz çalışma frekansı 1.9 GHz olan ve 4.4 GHz’e çıkabilen Ryzen 7 5800U, selefine göre tek çekirdekte %16, çok çekirdekte %14 daha güçlü. Ayrıca etkinlikte, 2021 dizüstü bilgisayarlarında karşımıza çıkacak pek çok işlemci daha tanıtıldı.
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Exynos 2100 tanıtıldı: Samsung telefonların yeni güç kaynağı!
Samsung Exynos 2100 resmi olarak tanıtıldı. Büyük ihtimalle Galaxy S21 serisinde kendisine hayat bulacak olan Exynos 2100, Samsung’un yerleşik 5G modemini de bünyesinde barındırıyor. Yeni Exynos’un tek özelliği 5G değil; aynı zamanda bu işlemci 5nm EUV üretim sürecinden geçmiş durumda.
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Samsung, 12 Ocak 2021’de sanal olarak düzenlediği tanıtım etkinliğinde yeni mobil işlemcisi Exynos 2100’ü resmen tanıttı. Exynos 990’a kıyasla %30 daha hızlı olan Exynos 2100, bu artışını bünyesinde barındırdığı yüksek performanslı ARM Cortex-X1 çekirdeklerine borçlu. Cortex-X1 çekirdeğine ek olarak üç adet Cortex-A78, dört ade de Cortex-A55 çekirdeklerine sahip olan Exynos 2100’ün GPU tarafındaysa Mali GPU-78 bulunuyor.
Samsung Exynos 2100, 5nm olması hasebiyle seleflerine nazaran iki kat daha performanslı
Exynos 2100’ün kardeşi olan Exynos 990, 7nm üretim sürecinden geçen bir yonga setiydi; fakat Samsung, Exynos 2100’de 5nm’ye geçti. 7 nanometreden 5 nanometre üretim sürecine yapılan geçiş sayesinde, Samsung’un Exynos 2100’le donatacağı akıllı telefonlar %10’a kadar daha yüksek performans sergileyecekler. Bununla birlikte de Exynos 2100’den gücünü alan telefonlar, rakiplerine kıyasla %20 daha düşük güç tüketimine sahip olacaklar.
Önbellek kullanımında da oldukça verimli olan Exynos 2100, UFS 3.1 ve UFS 2.1 depolama desteğini bünyesinde bulunduruyor. Ek olarak LPDDR5 RAM bellek modüllerine de destek sunan Exynos 2100’de yerleşik olarak 5G modem de yer alıyor. GPU tarafında 14 çekirdekli Mali-G78 bulunan yeni Exynos işlemcinin, GPU performansında %40’lık bir artış yaşanacağını da belirtmiş olalım. Bu sayede Exynos 2100’ün yer aldığı telefonlar, özellikle oyun performansı konusunda kullanıcılarını son derece tatmin edecekler.
Exynos 2100 yonga setiyle tümleşik olan Görüntü Sinyali İşlemcisi (ISP), 200 MP’e kadar sensörlere sahip kameraları destekliyor. Üstelik tek yeteneği bu değil. Exynos 2100’deki ISP, aynı anda altı ayrı sensörü çalıştırabiliyor ve aynı anda dört sensörden gelen verileri işleyebiliyor. MCFP yongası sayesinde de çoklu kamera işlemlerinde daha kaliteli yakınlaştırma işlemi yapılabilmesini mümkün hale getiren Exynos 2100’de üç çekirdekli NPU da bulunuyor. Bu NPU sayesinde Exynos 2100 sahneyi ve yüzü analiz edip özel verileri işleyebilme konusunda epey bir iddialı.
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