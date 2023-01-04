NVIDIA, CES 2023 etkinliğinde, Eylül ayında RTX 4090 ve RTX 4080’in piyasaya sürülmesinin ardından Nvidia GeForce RTX 4070 Ti modelini tanıttı. Bu, şirketin duyurduğu ancak o zaman piyasaya sürmediği RTX 4080’in 12GB modelinden başka selefi konumunda. Grafik kartı TSMC’nin 4nm sürecini kullanıyor. Yni Ada Lovelace Mimarisine dayanıyor ve DLSS 3 özelliğine sahip.

3D render işlemlerinde GeForce RTX 3090 Ti’dan yüzde 15’e kadar daha hızlı performans vaat ediyor. RTX 4090 ve 4080 gibi en yeni RTX 40 Serisi GPU da çift AV1 video kodlayıcıya sahip.

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Şirket, Adobe Premiere Pro (Voukoder eklentisi aracılığıyla), DaVinci Resolve, OBS ve Jianying gibi en iyi video düzenleme ve canlı yayın uygulamalarında etkinleştirildiğinde, dışa aktarma sürelerinin yarı yarıya kısaldığını ve video kalitesinin arttığını söyledi.

NVIDIA GeForce RTX 4070Ti, 7.680 CUDA çekirdeği ve 12GB yüksek hızlı Micron GDDR6X bellek ile 12GB olarak geliyor ve DLSS 3 ile RTX 3090 Ti’den daha hızlı ve RTX 3080 (12 GB) ile karşılaştırıldığında daha az güç tüketiyor. GeForce GTX 1080 Ti’a göre 12 kat göreceli performans artışı vaat ediyor.

Fiyatı ne kadar?

NVIDIA GeForce RTX 4070Ti, RTX 4080 12GB için açıklanan fiyattan 100 dolar daha ucuz olan 799 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak. ASUS, Colorful, Galax, GIGABYTE, Innovision 3D, MSI, Palit, PNY ve Zotac gibi Üçüncü taraf OEM’ler aracılığıyla satışa sunulacak. Türkiye fiyatları ise şimdilik bilinmiyor.