Nvidia GeForce RTX 3060 tanıtıldı, Türkiye fiyatı belli oldu!

Nvidia tarafından CES 2021 kapsamında yapılan çevrimiçi sunumda, RTX 3000 serisinin orta segmentinde yer alacak Nvidia GeForce RTX 3060 tanıtıldı. Daha uygun bütçeli sistem kurmak isteyenler tarafından uzun süredir merakla beklenen ekran kartı, 12 GB belleğiyle dikkat çekiyor.

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Nvidia GeForce RTX 3060 neler sunuyor?

GeForce RTX 3060, Ampere mimarili RTX 3000 serisinin en uygun fiyatlı üyesi olarak dikkat çekiyor. Nvidia’nın GA106-300 grafik işlemcisi üzerine şekillenen ekran kartı, 3584 CUDA çekirdeğine sahip. Baz çalışma frekansı 1.32 GHz olan ve 1.78 GHz’e kadar çıkartabilen ekran kartı, 13 TFLOPs teorik işlem gücüne sahip. RTX 3060’ın en dikkat çekici tarafı ise 12 GB GDDR6 belleğe sahip olması. Zira, RTX 3060’ın iki katından daha yüksek fiyata satılan RTX 3080’de 8 GB bellek bulunuyor. Ayrıca, RTX 3060 Ti ekran kartında da 8 GB bellek mevcut.

192 bit bellek bant genişliğine sahip olan GeForce RTX 3060, 170W TBP değerine sahip. 329 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak olan RTX 3060, Şubat ayının sonunda tüketicilerle buluşacak. Ekran kartının Türkiye fiyatı ise Nvidia tarafından 3200 TL’den başlayan fiyatlarla şeklinde belirtilmiş.

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