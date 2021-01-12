AMD Ryzen 5000 laptop işlemcileri duyuruldu!

Ryzen işlemciler ile yükselişe geçen AMD, masaüstü pazarında Ryzen 5000 serisi ile üstünlüğü uzun zaman sonra ele geçirdi. Ayrıca, Ryzen 4000 serisinin başarısı ile laptop pazarında büyük ses getirdi. Şimdiyse, Zen 3 mimarili Ryzen 5000 serisi laptop işlemcilerini duyuran AMD, yükselişini sürdürmek istiyor.

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AMD Ryzen 5000 laptop işlemcileri neler sunuyor?

Masaüstü Ryzen 5000 işlemciler ile uzun yılların ardından üstünlüğü ele geçiren ve Intel’e zor günler yaşatan AMD, başarısını dizüstü bilgisayarlara taşımak istiyor. Geçtiğimiz sene Ryzen 4000 serisi mobil işlemcilerle iyi işler başaran AMD, Zen 3 mimarisi üzerine şekillenen Ryzen 500o serisi mobil işlemciler ile laptop pazarındaki yükselişini sürdürmek istiyor.

CES 2021 kapsamında gerçekleştirilen sunumda tanıtılan en güçlü işlemci Ryzen 9 5980HX oldu. 8 çekirdek ve 16 izlekten oluşan işlemci 45W TDP değerine sahip. AMD’nin iddiasına göre Ryzen 9 5980HX, selefine göre tek çekirdekte %21, çok çekirdekte %17 daha güçlü. Baz çalışma frekansı 3.3 GHz olan işlemci, 4.8 GHz’e kadar çıkabiliyor.

Etkinlikte dikkat çeken diğer işlemci Ryzen 7 5800U oldu. Verimlilik odaklı olan, 8 çekirdek ve 16 izlekten oluşan işlemci 15W TDP değerine sahip. Baz çalışma frekansı 1.9 GHz olan ve 4.4 GHz’e çıkabilen Ryzen 7 5800U, selefine göre tek çekirdekte %16, çok çekirdekte %14 daha güçlü. Ayrıca etkinlikte, 2021 dizüstü bilgisayarlarında karşımıza çıkacak pek çok işlemci daha tanıtıldı.

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