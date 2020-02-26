Telefonda ETS 2 oynamak! | ADSL ve Fiberde GeForce Now testi!

Microsoft’un geçtiğimiz hafta yayımladığı Windows 10 güncellemesi bazı kullanıcı dosyalarına ulaşılamamasına neden oldu. Rehberimizde bu dosyaları geri getirmenin yollarını anlatıyoruz.

11 Şubat 2020 tarihinde yayımlanan KB4532693 sürüm numaralı güncelleme bazı kullanıcı dosyalarını ulaşılmaz hale getirdi. Yeni güncellemede bulunan hata, dosyalarınızı silmiyor fakat yerini değiştiriyor. Aynı zamanda Başlat Menüsü ve Görev Çubuğu ayarlarını da sıfırlıyor. Eğer sizde bu güncellemeyi sistemine kurup dosyalarına ulaşamayanlardansanız, dosyalarınızı geri getirmenin en kolay yolunun güncellemeyi kaldırmak olduğunu belirtelim.

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Windows 10 KB4532693 güncellemesi nasıl kaldırılır?

Bilgisayarınızda Ayarlar – Güncelleme ve Güvenlik – Windows Update – Güncelleştirme geçmişini görüntüle kısmına gelip Güncelleştirmeleri kaldır seçeneğine tıklayın. Burada KB4532693 sürüm numaralı güncellemeyi bularak üzerine sağ tıklayıp “Kaldır” seçeneğine tıklayın. Güncellemeyi kaldırmanın bir diğer yöntemi ise Denetim Masası – Programlar – Yüklü Güncelleştirmeler yolunu izleyip karşınıza çıkan güncelleme listesinde KB4532693 sürüm numaralı güncellemeyi bularak üzerine sağ tıklayıp “Kaldır” seçeneğine tıklamaktır. Güncellemeyi kaldırdıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekiyor.

Düşükte olsa güncellemeyi kaldırmanıza rağmen dosyalarınıza ulaşamama ihtimaliniz var. Eğer bu durum ile karşılaşırsanız C Yerel Diski – Kullanıcılar klasörü içinde sizin sistemi kurarken isim verdiğiniz kullanıcı klasörünüzün isminin değiştiğini göreceksiniz. İsmi değişen bu klasör içinden dosyalarınıza ulaşabilirsiniz.

Microsoft bu hatayı barındırmayan yeni bir güncelleme yayınlayana kadar sisteminizi güncellememenizi tavsiye ediyoruz.