Nvidia, bu ortaklığıyla stoklarında AMD’yi geçebilir

Nvidia kısa süre önce RTX 30 serisi grafik kartlarında kullanılan 8nm işlemciler için Samsung ile bir anlaşma imzaladı. Bunun da şirketin kartlarında yaşadığı stok sorunlarını biraz daha azaltması bekleniyor.

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Şirketten açıklanan bilgilere göre milyar dolarlar değerinde olan anlaşma ile birlikte, Nvidia artık birçok işlemciyi daha kolay satın alabilecek. Ancak bunun grafik kartlarının stoklarına olan etkisi tam olarak tahmin edilemiyor. Çünkü işlemcilerin ve anlaşmanın net amaçları açıklanmış değil.

Anlaşmanın, mevcut RTX 3080s ve 3090s kartlarına destek üretim yapabilmek amacıyla yapılmış olabileceği söylenebilse de; şirketin bu işlemcileri RTX 3080 Ti veya dizüstü bilgisayarlar için olan RTX 30 serisi gibi yeni RTX kartlarında da kullanma ihtimalleri var.

Anlaşmanın büyüklüğü düşünüldüğü zaman birçok amacın güdülebileceğini de tahmin edebiliyoruz. Çünkü mevcut kartlar için kullanıcılar tarafından gelen isteğin hala devam etmesinin yanında; belirttiğimiz gibi dizüstü bilgisayarlar için çıkarılacak olan grafik kartları üzerinde de çalışmalar devam ediyor.

Ancak böyle bir anlaşmanın Nvidia için rakibi AMD üzerinde bir avantaj oluşturabilmesi muhtemel. Her ne kadar AMD de Tayvanlı üretici TSMC ile işbirliği içinde olsa da; PCGamer tarafından gelen bilgiler bu ikili arasında fazladan işlemci üretimiyle alakalı bir gelişme olması olasılığının düşük olduğunu söylüyor.

Dolayısıyla AMD Big Navi kartlarına karşılık Nvidia için Ampere kartlarını piyasaya daha fazla sürebilme imkanı oluşabilir. Bu da mevcut talep göz önünde bulundurulduğunda Nvidia’yı bir adım öne çıkartabilir.