Ekran Kartı
Nvidia, bu ortaklığıyla stoklarında AMD’yi geçebilir
Nvidia kısa süre önce RTX 30 serisi grafik kartlarında kullanılan 8nm işlemciler için Samsung ile bir anlaşma imzaladı. Bunun da şirketin kartlarında yaşadığı stok sorunlarını biraz daha azaltması bekleniyor.
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Şirketten açıklanan bilgilere göre milyar dolarlar değerinde olan anlaşma ile birlikte, Nvidia artık birçok işlemciyi daha kolay satın alabilecek. Ancak bunun grafik kartlarının stoklarına olan etkisi tam olarak tahmin edilemiyor. Çünkü işlemcilerin ve anlaşmanın net amaçları açıklanmış değil.
Anlaşmanın, mevcut RTX 3080s ve 3090s kartlarına destek üretim yapabilmek amacıyla yapılmış olabileceği söylenebilse de; şirketin bu işlemcileri RTX 3080 Ti veya dizüstü bilgisayarlar için olan RTX 30 serisi gibi yeni RTX kartlarında da kullanma ihtimalleri var.
Anlaşmanın büyüklüğü düşünüldüğü zaman birçok amacın güdülebileceğini de tahmin edebiliyoruz. Çünkü mevcut kartlar için kullanıcılar tarafından gelen isteğin hala devam etmesinin yanında; belirttiğimiz gibi dizüstü bilgisayarlar için çıkarılacak olan grafik kartları üzerinde de çalışmalar devam ediyor.
Ancak böyle bir anlaşmanın Nvidia için rakibi AMD üzerinde bir avantaj oluşturabilmesi muhtemel. Her ne kadar AMD de Tayvanlı üretici TSMC ile işbirliği içinde olsa da; PCGamer tarafından gelen bilgiler bu ikili arasında fazladan işlemci üretimiyle alakalı bir gelişme olması olasılığının düşük olduğunu söylüyor.
Dolayısıyla AMD Big Navi kartlarına karşılık Nvidia için Ampere kartlarını piyasaya daha fazla sürebilme imkanı oluşabilir. Bu da mevcut talep göz önünde bulundurulduğunda Nvidia’yı bir adım öne çıkartabilir.
Donanım
Ekran kartlarındaki stok problemi devam edecek gibi
Ekran kartlarındaki stok problemi GDDR6 belleklerin tedarikindeki aksaklıklardan kaynaklanıyor. AMD’nin Radeon RX 6000 ve Nvidia’nın RTX 3000 serisi ekran kartlarının piyasaya arzlarında ciddi sorunlar var. iki marka da bu durumdan oldukça etkilendi. Kısacası oyuncular ve profesyoneller RX 6000 ve RTX 3000 serisi kartlara Şubat 2021’e kadar ulaşmakta zorlanacak.
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Ekran kartlarındaki stok problemi hangi kartları etkileyecek
Nvidia’nın RTX 3070 ve RTX 3060 Ti kartları, AMD’nin ise RX 6000 serisi kartları GDDR6 belleğe sahipler. Nvidia RTX 3080 ve RTX 3090 kartlar ise GDDR6X bellekle geliyorlar. Bu sayede, bu iki kart için stok problemi daha az yaşanabilir.
Ayrıca ekran kartı tedarikinin, COVID-19 aşısının dünya geneline dağıtımı sürecinden etkilenerek bir miktar daha gecikmesi olası görünüyor. Nvidia CFO’su Colette Kress, arz sorununun devam etmesini beklediklerini. Tedarik problemlerinin beklentilerinin ötesine geçtiğini ve 2021’in ilk çeyreği boyunca tedarik meselesi üzerinde çalışmayı sürdüreceklerini; talebin, oyun piyasası için 4. çeyrekte arzı geçeceğine inandıklarını belirtti.
Radeon RX 6000 serisi kartlarda da stok problemi yaşanıyor. Ancak AMD bu konu hakkında henüz bir açıklama yapmış değil.
Bu gecikmelere rağmen hem AMD’nin hem de Nvidia’nın ocak ayındaki sanal CES konferansında yeni GPU’lar duyurması bekleniyor. AMD’nin RX 6700’ü, Nvidia’nın ise RTX 3060’ı duyurması olası görünüyor
Donanım
Nvidia GeForce RTX 3060 Ti tanıtıldı, Türkiye fiyatı belli oldu!
Nvidia, orta-üst seviyeye konumlanan ve daha geniş bir kitleye hitap eden GeForce RTX 3060 Ti ekran kartını tanıttı. RTX 3060 Ti, RTX 3000 serisinin şimdiye kadar tanıtılan en uygun fiyatlı üyesi olarak dikkat çekiyor. Ayrıca, kartın Türkiye başlangıç fiyatı da Nvidia tarafından açıklandı.
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Nvidia GeForce RTX 3060 Ti neler sunuyor?
RTX 3060 Ti, görece uygun fiyatına karşın sunduğu yüksek performansla dikkat çekiyor. Nvidia’nın iddiasına göre RTX 3060 Ti, kendisinden 300 dolar daha yüksek çıkış fiyatına sahip RTX 2080 Super’den daha yüksek performans vaat ediyor. RTX 3060 Ti, RTX 3070’te de kullanılan Ampere mimarili GA 104 GPU’su üzerinde şekilleniyor. 4864 CUDA çekirdeğine sahip ekran kartı, 1665 MHz saat hızına kadar çıkabiliyor. Aynı GPU’nun kullanıldığı RTX 3070 ise, 5888 CUDA çekirdeğine sahip ve 1725 MHz saat hızına kadar çıkabiliyor. Ayrıca RTX 3060 Ti, 8 GB GDDR 6 grafik belleğine ve 256 bit bellek bant genişliğine sahip. Ekran kartı, teorik olarak 16.2 TFLOPS performans değerine sahip.
RTX 3000 serisinin en uygun fiyatlı üyesi olan RTX 3060 Ti, 399 dolar başlangıç fiyatına sahip. Türkiye başlangıç fiyatı ise, Nvidia tarafından resmi sitesinde 4545 TL olarak açıklandı. RTX 3060 Ti yarın resmi olarak satışa sunulacak.
Ekran Kartı
AMD, Radeon RX 6000 ekran kartlarını duyurdu!
AMD, düzenlediği çevrimiçi tanıtım etkinliğinde RDNA 2 mimariye sahip yeni ekran kartı modellerini duyurdu. Radeon RX 6000 ekran kartları, en büyük rakibi olan NVIDIA GeForce RTX 3000 serisine kıyasla fiyat avantajı ile öne çıkıyor!
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Radeon RX 6000 serisi, NVIDIA’ya karşı rekabeti kızıştıracak!
NVIDIA’ya güçlü bir cevap vermesi uzun süredir beklenen AMD, RX 6000 serisi ekran kartlarıyla bu bekleyişi sonlandırdı. Radeon RX 6800, RX 6800 XT ve RX 6900 XT şeklinde üç model barındıran seri, 7 nm üretim tekniğini koruyor. Optimizasyon çalışmaları sayesinde %50’ye varan performans artışı elde edilirken, asıl atılımın 2022 yılında tanıtılacak RDNA 3 mimari ile gerçekleşeceği belirtildi. Dolayısıyla yeni nesil Big Navi GPU üzerine geliştirmeler artarak devam edecek.
Radeon RX 6900 XT özellikleri
AMD Radeon RX 6900 XT modeli, RDNA 2 serisinin en güçlü ekran kartı unvanının sahibi oluyor. Navi 22 GPU’nun bütün gücünü kullanan ekran kartı, bunu bünyesinde barındırdığı 80 CU (4.608 Stream çekirdeği) ile başarıyor. 2250 MHz’e kadar hız aşırtma uygulanabilen RX 6900 XT’de 16 GB GDDR6 VRAM kullanılmış. Ayrıca 128 MB Infinity Cache önbellek özelliği de oyunlarda performansı artıran bir diğer yenilik olarak dikkat çekiyor.
300W TBP değerine sahip olan RX 6900 XT, görünüşe göre 4K oyun performansında NVIDIA GeForce RTX 3090’ı oldukça zorluyor. Radeon RX 6000 serisinin en güçlü kartı pek çok güncel oyunda başa baş performans sergilerken, Battlefield V’de ise neredeyse %20 oranında fark atıyor.
8 Kasım’da satışa sunulacak Radeon RX 6900 XT’nin fiyatı 999 dolar olarak açıklandı. Ekran kartının en yakın rakibi GeForce RTX 3090’dan tam 500 dolar daha ucuz olduğunu da belirtelim.
Radeon RX 6800 XT özellikleri
AMD Radeon RX 6800 XT modeli, daha çok serinin fiyat/performans kanadına odaklanıyor. En üst model olan RX 6900’e kıyasla işlem ünitesi tarafında kırpılma görülürken, bunun dışında iki ekran kartı da benzer özellikler taşıyor. Navi 22 GPU’da 72 CU (4.608 Stream çekirdeği) yer alırken, 2250 MHz boost frekansı ise aynen korunuyor. Ayrıca 16 GB GDDR6 VRAM ve 128 MB Infinity Cache önbellek de RX 6800 XT’de yer alan özellikler arasında bulunuyor.
Radeon RX 6000 serisinin ortanca modelinde TBP değeri 300W olarak belirtiliyor. Performans tarafında da yine üst seviye oyunları taşıyabilecek yeterlilik sunuluyor. NVIDIA GeForce RTX 3080 modeliyle yapılan karşılaştırmalarda Radeon RX 6800 XT’nin üstünlüğü göze çarpıyor. Üstelik 20W’lık güç avantajı da RX 6800 XT’nin daha verimli bir ekran kartı olduğunu gösteriyor.
18 Kasım’da satışa sunulacak Radeon RX 6800 XT modelinin fiyatı 649 dolar olarak açıklandı. Bu noktada da AMD’nin NVIDIA’ya kıyasla 50 dolar civarında fiyat avantajına sahip olduğunu belirtelim.
Radeon RX 6800 özellikleri
Radeon RX 6000 serisindeki son ekran kartı olan RX 6800 ise fiyat odaklı geliştirilen Navi 21 grafik birimini temel alıyor. 60 CU (3.840 Stream çekirdeği) barındıran kartta 16 GB GDDR6 bellek ve 128 MB Infinity Cache önbellek kullanılmaya devam ediyor. Ayrıca 2105 MHz’e kadar çıkabilen frekans saat hızı ve 250W TBP değeri de dikkat çeken diğer detaylar arasında yer alıyor.
En büyük sürprizini RX 6800 modeline saklayan AMD, başlangıç ekran kartında dahi 4K/60 FPS oyun deneyimini hedefliyor. Hatta kartın 4K çözünürlükte GeForce RTX 2080 Ti ekran kartıyla olan kıyaslamasına bile yer verilmiş. 18 Kasım’da satışa sunulacağı belirtilen ekran kartı, 579 dolar fiyat etiketine sahip olacak.
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