Nubia, son zamanlarda piyasaya sürdüğü Z50 ve Z50 Ultra gibi amiral gemisi modelleriyle dikkatleri üzerine çekti. Her iki telefon da yüksek performansları ve özellikleri ile olumlu eleştiriler aldı. Ancak, şimdi Nubia’nın bir sonraki akıllı telefonu üzerinde çalıştığına dair heyecan verici raporlar var. Nubia Z60 ile akıllı telefon pazarında rekabet ortadan kalkacak!

Nubia Z60 Akıllı Telefon Pazarının Yenilmez İsmi Olmaya Geliyor!

Digital Chat Station adlı tanınmış bir sızıntı kaynağına göre, Nubia’nın yeni akıllı telefonu, büyük olasılıkla Nubia Z60 veya Red Magic 9 serisi olarak adlandırılacak. Bu cihaz, Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile güçlendirilmiş ve ekran altı ön kamerayla donatılmış bir tasarıma sahip olacak. Bu, kullanıcılara daha fazla ekran alanı sunarken, kesintisiz bir görüntü deneyimi sağlamayı amaçlıyor.

Bu ayın sonunda tanıtılması beklenen Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti, büyük bir performans artışı sunuyor ve bu yüzden Nubia’nın yeni telefonunun oldukça güçlü bir cihaz olması bekleniyor. Geekbench kıyaslama platformunda görülen bir Nubia telefonu, tek çekirdekli 1596 puan ve çok çekirdekli 5977 puan ile oldukça etkileyici bir performans sergiledi. Bu telefonun, oyunlara odaklanan Red Magic 9 modeli olabileceği düşünülüyor.

Nubia’nın bir diğer sızıntısı, NX721J ve NX769J model numaralarına sahip iki telefonun Wi-Fi Alliance sertifikası aldığını gösterdi. Bu telefonlar da firmanın lansman takviminde kendine bir yer bulacak gibi görünse de, bu cihazların isimleri hakkında net bir bilgimiz yok.

Nubia, ayrıca katlanabilir telefon pazarına da giriş yapmaya hazırlanıyor. Nubia Z60 Fold adı verilen bu cihaz, 7,3 inç AMOLED katlanabilir bir ekrana sahip olacak. Snapdragon 8 serisi yonga seti, 12GB RAM, 256GB ve 512GB depolama seçenekleri, 5,000mAh pil, 100W hızlı şarj desteği ve kablosuz şarj gibi özelliklerle donatılması bekleniyor.

Nubia, teknoloji meraklılarına heyecan verici birkaç ayın yaklaştığını müjdeliyor. Bu yeni akıllı telefonlar ve katlanabilir cihazlar, ilgiyle beklenen teknolojik yenilikler arasında yer alıyor. Nubia cephesi, uygun fiyatına rağmen amiral gemilerini kıskandıracak özelliklere sahip telefonlar üretmesiye biliniyor. Bizler de yeni modelleri merakla bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Nubia’nın yeni canavarı neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!