Pazar analizi konusunda uzmanlaşmış bir platform olan Counterpoint, 2023’ün ikinci çeyreğinde en çok satan akıllı telefonları açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, 2023’ün ikinci çeyreğinde akıllı telefon satışlarındaki azalma dikkat çekiyor. Ancak bazı telefon modelleri hala kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarıyor. Peki en çok satan akıllı telefonlar hangileri? Zirvede yine Apple mı var? İşte cevabı!

2023’ün İkinci Çeyreğinde En Çok Satan Akıllı Telefonlar Belli Oldu! Apple ve Samsung Zirvede!

İkinci çeyreğe genel bir bakış yaptığımızda, Apple ve Samsung’un bu dönemde akıllı telefon pazarının önemli oyuncuları olduğunu görüyor. İlk 10 listesine baktığımızda ise yalnızca bu iki markanın yer aldığını gözlemliyoruz. Diğer telefon üreticileri de farklı modellerle rekabeti sürdürse de, Android cephesinde Apple’ın en büyük rakibinin Samsung olduğu açıkça görülüyor.

2023 yılında en çok satılan 10 akıllı telefon şu şekilde sıralanıyor:

Apple iPhone 14 Apple iPhone 14 Pro Max Apple iPhone 14 Pro Apple iPhone 14 Samsung Galaxy A14 Samsung Galaxy A54 Samsung Galaxy A14 5G Samsung Galaxy S23 Ultra Samsung Galaxy A04e Samsung Galaxy A34

Apple, her yıl olduğu gibi bu liste üzerindeki hakimiyetini sürdürürken, Samsung ise farklı seviyelerdeki telefonlarıyla farklı kullanıcı kesimlerini hedefliyor gibi görünüyor. Bu listede giriş, orta ve üst seviye Samsung modellerini görmek ilgi çekici. Bu çeşitlilik, Samsung’un geniş ürün yelpazesi ve pazarın farklı ihtiyaçlarına yönelik yaklaşımının bir sonucu olarak görünüyor.

Counterpoint, 2023’ün ikinci çeyreğinde akıllı telefon satışlarında geçen yıla göre %9’luk bir düşüş yaşandığını belirtiyor. Ancak Xiaomi, OPPO, Huawei ve diğer telefon üreticilerinin rekabeti arttıkça, hem liste hem de satış rakamları büyük ölçüde değişecektir. Teknoloji dünyasının dinamik yapısı, bu tür sıralamaların her dönem değişebileceğini gösteriyor.

Bu sefer listede ilginç bir sürpriz de olduğunu söylemek mümkün. 2020 yılından beri en çok satan akıllı telefon listesinden düşmeyen iPhone 11 bu sefer listede görünmüyor. Artık kullanıcıların da iPhone 11’in eski bir model olduğunu anladıklarını söylemek mümkün.

Pazar araştırmasının sonuçlarını özetlemek gerekirse:

Apple’ın 2023’ün 2. çeyreğindeki ilk 10 akıllı telefon payı biraz azaldı ancak çift haneli rakamlarda kaldı.

iPhone temel modeli (14’e karşı 13) Kuzey Amerika ve Avrupa’da yıllık bazda pay artışı kaydetti.

iPhone Pro modeli Asya ve Avrupa’da büyük pay kazanımları elde etti.

Samsung’un A serisi özellikle Asya ve Latin Amerika’da güçlü. Bu iki bölge 2023’ün 2. çeyreğinde ilk 10’daki tüm A serisi akıllı telefon satışlarının neredeyse %60’ını oluşturdu.

Kuzey Amerika ve Batı Avrupa, Samsung’un ilk 10’a giren tek ultra premium ürünü olan Galaxy S23 Ultra için büyük bir ağırlığa sahipti; bu iki bölge birlikte küresel Ultra birim satışlarının neredeyse üçte ikisini oluşturdu.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu listedeki sürprizler neler? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!