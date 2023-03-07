Nubia Aralık ayındaki Z50 lansmanından sonra şirketin Çin’deki en yeni amiral gemisi akıllı telefonu olan nubia Z50 Ultra‘yı duyurdu. Telefon 6.8 inç FHD+ 120Hz FHD+ AMOLED ekrana sahip olan telefon, 16GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1TB’a kadar UFS 4.0 depolama alanı ile Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi ile beraber geliyor.

Ayrıca Telefon, markanın dördüncü nesil ekran dışı kamera teknolojisini kullanıyor. Ek olarak Selfie kamera alanının piksel yoğunluğu 400ppi değerine sahip. Ekrana güç sağlamak için özel olarak kullanılan ve 1×1 bağımsız piksel sürücüsünü çalıştırabilen bir UDC Pro+ çipine sahip. Ekranın altındaki 16MP kamera 2.24μm kompozit piksel boyutuna ve f/2.0 diyafram açıklığına sahip. Selfie ve video efektlerinin önceki nesle göre önemli ölçüde geliştirildiği söyleniyor.

Özel Sony IMX787 amiral gemisi sensörüne sahip 64MP ana kamera içeren ve 35mm eşdeğer portre odak uzaklığı sunan üçlü arka kameralar bulunmaktadır. Makro seçeneğine sahip 50MP 14mm ultra geniş kamera ve ayrıca 85mm 64MP periskop portre telefoto kamera bulunmaktadır.

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Telefon AG cam arka yüzle geliyor ve ünlü yağlı boya tabloların vuruşlarını en büyük ölçüde yeniden üretmek için 3D yıldız elmas teknolojisi ile nano ölçekli fotolitografik doku kullanan bir Starlight AG cam modeli var. Telefon 80W hızlı şarj özelliğine sahip 5000mAh bataryaya sahip.