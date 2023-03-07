Samsung’un sevilen Galaxy A serisinin bir sonraki yıldızları olan Galaxy A54 ve Galaxy A34 modellerinin Avrupa pazarındaki fiyat bilgisi ortaya çıktı. 15 Mart’ta tanıtılması beklenen Galaxy A serinin yeni modelleri rekabetçi fiyatlarıyla piyasayı sallamaya geliyor!

Galaxy A Serisinin Fiyatları Artabilir!

Ünlü bir sızıntı kaynağı, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Galaxy A54, A34 ve A14 modellerinin fiyatlarını ortaya çıkardı. Buna göre, serinin yeni tepe modeli olan Galaxy A54, Avrupa pazarında 519 euro fiyat etiketine sahip olacak.

Serinin orta seviye modeli olan Galaxy A34 ise 419 euro fiyatıyla raflardaki yerini alacak. Uygun fiyatlı Galaxy A1x serisinin devamı olan Galaxy A14 ise 219 euro fiyata sahip olacak. Bütün bu fiyatların cihazların 128 GB dahili depolama kapasitesine sahip baz sürümüne ait olduğunu da belirtelim. Donanım seviyesi yükseldikçe fiyatlar da doğal olarak yükselecektir.

Her ne kadar fiyatlar önceki modellere göre daha yüksek olsa da, cihazların bu yılki donanım özelliklerinin çok daha gelişmiş olduğunu söylemek mümkün. Bir süredir Avrupa pazarında fiyat artışına giden Samsung, bu nesilde de artış trendini devam ettiriyor.

Yine de fiyatların dünya genelinde artan enflasyonlara göre normal sayılabilecek düzeyde olduğunu ve Çinli markaların da aynı segmentteki modellerinin benzer bir fiyatlandırmaya sahip olduğunu söylemekte fayda var.

Ayrıca Samsung’un güncelleme konusundaki sözlerinin de kayda değer olduğunu hatırlatalım. Çinli markalar genelde amiral gemisi segmenti dışındaki telefonlarını tek bir ana güncelleme verdikten sonra terk ediyor. Samsung ise yakın zamanda güncelleme politikasını değiştirerek cihazlarını daha uzun süre güncel tutmayı vadediyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy A serisinin yeni yıldızlarının fiyatlarını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!