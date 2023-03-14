ZTE’nin alt markası olan Çinli dev Nubia, geçen hafta tanıtılan ekran altı kamerası ile dikkatleri üzerine çeken Nubia Z50 Ultra modelini Çin’de satışa çıktığını duyurdu. Özellikleri ile rakiplerine adeta göz dağı veren bu telefon 580 dolardan başlayan fiyatlar ile Çinli müşterilerini bekleyecek. Bu canavarın henüz Avrupa pazarına açılıp açılmayacağı bilinmiyor.

Nubia’nın açıklamasına göre; 8 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip temel sürüm 580 dolar, 12/256 GB sürüm 620 dolar, 12/512 GB sürüm 680 dolar ve 16 GB/1 TB sürüm 865 dolardan satılacak. Nubia Z50 Ultra Star Collection Edition ise sadece tek sürüm olan 12GB/512GB ile 720 dolardan satılacak.

Telefonun 1440 Hz tazelemeye sahip ve 2480 x 1116 piksel çözünürlükte PWM’yi destekleyen 6,8 inç düz ekrana sahip olduğunu belirtelim. Ekranın altında, 16 megapiksel OmniVision OV16E1Q görüntü sensörüne sahip dördüncü nesil bir ön kamera bulunuyor. Bu ekran ve ekran altı kamera rakiplerine göre oldukça iddialı.

Telefon Qualcomm’un yeni amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Gen 2, LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 ile donatılıyor. Bu canavar 5000mAh pile ve Lingxi’nin kendi güç tasarrufu teknolojisine sahip ve 80W hızlı şarjı destekliyor. Ana kamerada 64 megapiksel Sony IMX787 sensör ve 35mm lens bulunuyor, ayrıca 64 megapiksel 85mm telefoto lens ve ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

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Telefon, çift 5G SIM kartları, NFC’yi destekler, stereo hoparlörlere, Bluetooth 5.3’e ve bir IR yayıcıya sahiptir. Paket, güçlendirilmiş köşelere sahip bir kasa, bir kablo ve 80 watt’lık bir şarj cihazına da sahip.