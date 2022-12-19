Nubia bir süredir Nubia Z50’yi tanıtmak için çalışıyor. Geldiğimiz noktada bugün Nubia Z50’nin tanıtımı yapıldı.

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Nubia Z50 Teknik Özellikleri

Nubia Z50; 2400×1080 (FHD+) çözünürlükte, 10 bit renk derinliğine, 144hz ekran yenileme hızına sahip 6.67 inçlik kavisli Amoled bir ekrana sahip. Ekran 1000 nit maksimum parlaklık ve DCI-P3 renk gamını da destekliyor.

Nubia Z50 kaputun altında Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip. Bu yonga seti LPDDR5x RAM, UFS 4.0 depolama, VC soğutma sistemi ile destekleniyor. Donanım, 80W kablolu hızlı şarj destekli 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan gücünü alıyor.

Nubia Z50 arkada iki önde tek olmak üzere toplamda üç adet kameraya sahip. Cihazda NeoVision görüntüleme algoritması tarafından desteklenen 16 MP çözünürlükte OmniVision OV16A1Q ön kamera kullanılmış. Arkada ise OIS destekli 64 MP çözünürlükte Sony IMX787 sensör bulunuyor. Bu ana kameraya 116° ultra geniş açılı 50 MP çözünürlükte Samsung S5KJN1 sensör eşlik ediyor.

Nubia Z50 Fiyat ve Varyasyonlar

Nubia Z50, Çin’de aşağıdaki fiyat etiketlerinden perakende satış yapacak.

8GB + 128GB – 2.999 Yen (430 Amerikan Doları)

8GB + 256GB – 3.399 Yen (487 Amerikan Doları)

12GB + 256GB – 3.699 Yen (530 Amerikan Doları)

12GB + 512GB – 3.999 Yen (573 Amerikan Doları)

16GB + 1TB – 5.999 Yen (859 Amerikan Doları)