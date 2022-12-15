Nubia, Çin’de Nubia Z50 isimli cihazını tanıtmak için gün sayıyor. Çinli şirket cihazın lansmanının 19 Aralık tarihinde yapılacağını söylemişti. Bugün ise Nubia Z50 3C sertifikasını aldı. Detaylara bakalım.

“NX711J” model numaralı Nubia Z50 Çin’de 3C sertifikasını aldı. 3C sertifikasına göre Nubia Z50, 80W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Önceki duyurularda cihazın 5000 mAh büyüklükte bir bataryaya sahip olacağı ve Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti tarafından destekleneceği Nubia tarafından söylenmişti.

Bunun yanı sıra Nubia, cihazın 35 mm özel optik sistemli bir kamera ile geleceğini söyledi. Nubia Z50 “Yıldızlı Gökyüzü” fotoğrafçılığı destekleyecek ve farklı fotoğraf modları sunacak.

Cihazla ilgili elimizde daha fazla bilgi yok, lansmanın 19 Aralık tarihinde olacağını düşünürsek ilerleyen günlerde elimizde daha fazla bilgi olacağını söyleyebiliriz.