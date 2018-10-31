Siber suç trendleri bu zirvede konuşulacak

Bu yıl Türkiye’de üçüncüsü düzenlenecek LOCARD Global Cyber Security Summit etkinliğinde siber güvenlik uzmanları ve hackerlar, kamuda bu alanda çalışan yetkililer, bankalar, şirketlerin üst düzey güvenlik çalışanları ve siber güvenliğe ilgi duyanlar bir araya geliyor. Siber güvenlik alanında çalışan önemli isimlerin katılacağı LOCARD Global Cyber Security Summit’te bu yıl “Türkiye’nin siber risk haritası” çıkarılacak ve “siber bağışıklık sistemimizin güçlendirilmesi” ana teması altında alınabilecek tedbirler masaya yatırılacak.

Siber saldırılara karşı alınabilecek tedbirler masaya yatırılacak

LOCARD Global Siber Güvenlik Kurucu Ortağı Nurhan Demirel, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Son dönemde Türkiye’nin karşılaşabileceği siber güvenlik riskleri ve kritik altyapıların güvenliği en önemli gündem maddeleri haline geldi. Bu noktada olası siber saldırılara karşı elektrik, doğalgaz, iletişim ve ulaşım altyapılarının nasıl korunması gerektiği ile ilgili alınabilecek önlemler, ülkemizi bu konuda bekleyen riskler ve bu risklere karşı geliştireceğimiz çözümler LOCARD Global Cyber Security Summit’in öne çıkan başlıkları olacak.

Etkinlikte siber güvenlik alanında Türkiye’nin önde gelen isimleri konuşmacı olarak yer alacak. Türk Hava Yolları, TÜRKSAT ve KAREL gibi ülkemizin önde gelen şirketleri sektörlerine dair nasıl bir siber güvenlik kalkanı oluşturduklarını anlatacaklar.

Türk Hava Yolları Kıdemlı Bilgi Güvenliği Uzmanı Timur Kadızade, etkinlikte siber tehditlerle ilgili deneyimlerini aktaracak ve hava yolları sektöründe olası güncel güvenlik risklerini izleyicilerle paylaşacak.

Marsh Türkiye Siber Risk ve İş Sürekliliği Yönetimi Direktörü Burak Sadıç, siber kriz yönetiminde etkin maliyet yaklaşımı için risk yönetimi ve sigorta çözümleri hakkında bir konuşma yapacak.

Cisco’nun Ortadoğu ve Afrika’dan sorumlu CTO’su Osama Al-Zoubi ise zirvede, siber tehditlerle mücadele konusunda kurumların bağışıklık sistemini güçlendirecek önerilerde bulunacak.”

Siber mağduriyetlere yeni çözüm



Dünyada siber suçların ve siber zorbalığın oldukça hızlı bir şekilde artış gösterdiğini ve bu konuda önleyici tedbirler alınması gerektiğini dile getiren Demirel, bilişim teknolojilerinin gelişimi ve hayatların dijitalleşmesiyle suçların da artık sanal ortama taşındığını anımsattı. Siber zorbaların, özellikle sosyal medyada anonim isimlerin ardında gizlenerek milyonlarca kullanıcıya rahatlıkla ulaşabildiklerini anlatan Demirel, şöyle devam etti: “Ülkemizin geleceği çocuklarımızın interneti daha güvenli bir şekilde kullanabilmesi için çeşitli projeler geliştiriyoruz. LOCARD ekibi olarak siber zorbalığı önleme konusunda yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. Etkinlikte projenin basın lansmanını da gerçekleştireceğiz. Proje kapsamında internet sitemize mağdur olan çocuklar şikayet yazacaklar. Sitede yer alan pedagog, psikolog, sosyolog, avukat, bilgi güvenliği uzmanı gibi sitenin uzman kadrosunda bulunan uzmanlarımız, sorunun çözümü için çocuklara ve gençlere yardımcı olacak.”