Merakla beklenen oyun canavarı Nubia Red Magic 8 Pro cihazının başlangıçta 16 Aralık’ta tanıtılması bekleniyordu. Ancak yeni canavarın tanıtım etkinliği çeşitli sebeplerden dolayı ertelendi. Şimdi ise telefonun Noel’den bir gün sonra, 26 Aralık’ta, tanıtılması bekleniyor. Telefonun tanıtımından hemen önce Nubia Weibo üzerinden cihaz hakkında bazı görseller paylaştı. Hem önceki söylentiler hem de yeni paylaşılan görüntülerden, oyun canavarı hakkında birçok şey öğrendik. Bununla beraber, bugün çıkan haberler, ikinci bir versiyonla ilgili haberler de var. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

İçindekiler Nubia Red Magic 8 Pro Cihazının Muhtemel Özellikleri

Nubia Red Magic 8 Pro Cihazının Muhtemel Özellikleri

Weibo’dan gelen resmi görüntülere göre, ilk varyant, 6000mAH’lık devasa bir batarya ile gelecek. Telefon bataryasının en önemli özelliklerinden biri de 165W gibi son derece hızlı bir şarj hızına sahip olması. sayede cihaz, sadece 15 dakika içinde %0’dan %100’e kadar şarj olabiliyor. Weibo’daki diğer görsellerden biri de telefonun tek bir şarjla 47 saate kadar dayanabileceğinden bahsediyor. Paylaşılan görüntüler, telefonun güç yönetiminin ne kadar verimli olacağı hakkında bizlere çok şey açıklıyor. Bununla birlikte, TENNA sertifikasyon sitesinde görülen ikincil versiyon 5000mAH batarya ile gelecek. Bu versiyonun şarj oranı henüz doğrulanmadı.

Ekran tarafında, Red Magic 8 Pro’nun 6,8 inç boyutunda OLED bir panele sahip olacağı iddia ediliyor. Söylentilere göre bu ekran 1116 x 2480 çözünürlüğünde ve 120 Hz hızında olacak. Cihazın kasasında bir Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi bulunacak. Telefona güç sağlayacak yonga seti, harika bir oyun performansı sunabilir. Depolama ve RAM boyutunda, üç farklı seçenek söz konusu. Kullanıcılar, 8GB ve 256GB, 12GB ve 512GB ve 16GB ve 1TB tercihleri arasında bir seçim yapabilecek. Telefonun depolama tarafında UFS 4.0 teknolojisi kullandığını belirtmekte fayda var. Oyun odaklı bir cihaz olmasına karşın Red Magic 8 Pro, optik konusunda oldukça iddialı. Arka kamera kurulumu 50MP birincil kamera, 8MP ultra geniş sensör, makro sensör ve 1MP derinlik sensöründen oluşacak. Cihazın ön tarafında ise 8MP çözünürlüklü bir selfie kamerası yer alacak. Yeni canavar hakkında gizli tutulan diğer bilgileri yarınki lansmanda öğrenmeyi umuyoruz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipta kalın.

İlginizi çekebilir: Red Magic 8 Pro’nun Lansman Tarihi Açıklandı