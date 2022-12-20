Geçtiğimiz haftalarda Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2 yonga setini tanıtmıştı. Lansmandan kısa bir süre sonra Red Magic, Snapdragon 8 Gen 2 yonga setli Red Magic 8 Pro’yu piyasaya süreceğini açıklamıştı. Geldiğimiz noktada Çinli şirket bugün lansman tarihini açıkladı. Açıklamaya göre Red Magic 8 Pro 26 Aralık günü Çin saati ile saat 15.00’te duyurulacak.

Geçtiğimiz haftalarda, 3C ve TENAA gibi Çin sertifikasyon sitelerinde “NX729J” model numaraslı Nubia cihaz görmüştük. Bu cihaz Red Magic 8 Pro.

TENAA’ya göre Red Magic 8 Pro, 2480×1116 çözünürlükte 6.8 inçlik OLED bir ekrana sahip olacak. Cihazın TENAA’da görülen görselleri ekranında bir kamera deliği olmadığını ortaya koyuyor.

Red Magic 8 Pro kaputun altında Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine ev sahipliği yapacak. Bu yonga seti LPDDR5x özelliğine sahip 8 GB RAM, 12 GB RAM, 16 GB RAM ve 256 GB, 512 GB, 1 TB UFS 4.0 özelliğine sahip dahili depolama tarafından desteklenecek.

Cihaz selfieler ve görüntülü aramalar için 8 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip olacak. Arka tarafta ise üçlü bir kamera kurulumu olacak. Ana kamera 50 MP, ikinci kamera olan ultra geniş açılı kamera 8 MP, üçüncü kamera olan makro kamera 2 MP çözünürlüğe sahip.

Red Magic 8 Pro, 5.000 mAh ve 6.000 mAh pil varyasyonları ile gelecek. 3C sertifikasyon sitesinde göre 165W’a kadar hızlı şarjı destekleyecek.

Red Magic 8 Pro hakkında henüz bildiklerimiz bu kadar. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçerse sizlerle paylaşacağız.