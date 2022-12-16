Akıllı telefonlardaki donanımların gelişmesiyle beraber, hem kalite hem de sayı yönünden artan mobil oyunlar, oyuncu telefonlarını da beraberinde getirdi. Oyuncuların özel isteklerine yanıt vermek üzere üretilen bu cihazlar, günümüzde oldukça revaçta.

Asus cephesi, bu arenada ROG Phone serisiyle, Xiaomi cephesi Black Shark serisiyle, Nubia cephesi ise Red Magic serisiyle dikkat çekiyor. Son gelen haberler, Nubia tarafının bir sonraki Red Magic serisinin tanıtımının yakında gerçekleşeceğini gösteriyor. Serinin tepe modeli olması beklenen Red Magic 8 Pro, Snapdragon 8 Gen 2 yonga setiyle donatılan ilk oyuncu telefonu olacak!

Tanıtım 16 Aralık’ta!

Nubia’nın bir sonraki oyuncu telefonu hakkında firma tarafından paylaşılan afiş, serinin tanıtım tarihini ortaya çıkardı. Buna göre, cihazların Çin pazarı için tanıtımı 16 Aralık tarihinde gerçekleşecek.

Serinin en çok dikkat çeken modeli olması beklenen ve Red Magic 8 serisinin tepesinde yer alan Red Magic 8 Pro ise şüphesiz tanıtımın yıldızı olacak. TENAA sertifikalarında ortaya çıkan bilgiler, bu cihazın iki modeli olacağını göstermişti. Bu bilgilere göre, cihaz 5000 ve 6000 mAh olmak üzere iki farklı pil kapasitesine sahip modellere ayrılmıştı.

5000 mAh kapasiteli modelin, 165 Watt hızlı şarj desteği olacağı konuşuluyor. 6000 mAh kapasiteli modelin ise daha düşük bir hızlı şarj gücüne sahip olması bekleniyor. Bunu daha önce başka üreticilerde de görmüştük. Düşük kapasiteli bataryalar daha erken bittiği için, bu cihazlarda hızlı şarjın önemi daha fazla oluyor.

Ancak 6000 mAh’in mütevazı boyutlu bir taşınabilir şarj aletine eşdeğer boyutta olduğu düşünüldüğünde, bu kapasiteye sahip cihazlarda hızlı şarjın pek de önemli olmadığı görülüyor.

Tanıtım yıldızı olan cihazın öne çıkan özelliği ise Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti olacak. Qualcomm’un Kasım ayında duyurduğu bu işlemci, Vivo X90 serisinde ve Xiaomi 13 serisinde kullanılmıştı. Ancak Red Magic 8 Pro, bu işlemcinin kullanıldığı ilk oyuncu telefonu olma unvanını taşıyacak. İki farklı pil kapasitesine sahip modelde de işlemcinin aynı olacağını belirtelim.

Ayrıca seride yer alan bütün cihazlarda oldukça gelişmiş bir soğutma sistemi ve oyunculara özel tetik gibi bazı özelliklerin de bulunması bekleniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Nubia Red Magic 8 serisi ülkemize gelmeli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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