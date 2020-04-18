Nubia Play, 144 Hz ekran tazeleme hızı ile geliyor!

Nubia Play, 21 Nisan tarihinde resmi olarak tanıtılacak. Bugün ise telefonun tasarımı ve bazı önemli teknik özellikleriyle ilgili bilgiler ortaya çıktı. Cihazda herhangi bir çentik veya nokta delik tasarımı bulunmayacak ve klasik bir ön ekran tasarımı ile gelecek. Klasik bir tasarıma sahip olsa da selfie kamera en ince olabilecek şekilde yerleştirilmiş.

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Nubia Play, hangi teknik özelliklerle gelecek?

Telefon hakkında yayınlanan bir video ile cihazın ekran tazeleme hızı görüntülendi. Şirketin Weibo profilindeki videoya göre cihazın tıpkı Nubia Red Magic 5G gibi 144 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacağı ortaya çıktı. Ayrıca 240 Hz dokunmatik örnekleme oranı da Red Magic 5G‘deki gibi korunuyor olacak.

Nubia Play‘in Snapdragon 765G işlemcisini kullanacağı da ortaya çıkan bir diğer önemli bilgi oldu. Markanın CEO‘su telefonun 5.100 mAh bataryaya ve Quick Charge 4.0 hızlı şarja sahip olacağını doğruladı.

Dün bazı kamera örnekleri görüntülenmişken bugün marka elçisi cihazla kaydedilen bir video paylaştı. Odaklama yeteneği ve renkleri gerçekçi bir şekilde yansıtması kameranın oldukça dikkat çeken özelliklerinden. Ek bir donanım kullanmadan bu video çekildiyse gerçekten iyi bir kameraya sahip olacak gibi görünüyor.

Nubia CEO’su Ni Fei, Snapdragon 765G işlemci kullanan telefonlarda görmeye alıştığımız telefonun arkasında veya yanında bulunan parmak izi okuyucusunu ekran altına aldıklarını açıkladı. Merakla beklenen telefon dört gün içinde resmi olarak tanıtılacak ve piyasaya sürülecek.