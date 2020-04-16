Kirin 985, benchmarkta Kirin 820’den daha iyi skorlar aldı!

Geçtiğimiz gün Huawei‘nin alt markası olan Honor, Honor 30 serisini resmi olarak tanıttı. Honor 30, yeni çıkan Kirin 985 5G‘den gücünü alıyor. Bugün ise yapılan benchmark testleri ile birlikte Kirin 985‘in Kirin 820 ile kıyaslaması yapıldı.

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Kirin 985, benchmark testlerinde hangi sonuçları verdi?

Honor 30 Pro ve Plus sürümlerinde kullanılan Kirin 990 5G‘nin aksine taban Honor 30 modelde kullanılan Kirin 985 5G, 4 farklı işlemci ile kıyaslandı. Yapılan bu kıyaslamalara göre, işlemcinin Kirin 990 5G ile yakın sonuç vermesi bekleniyordu. Fakat beklenen olmadı ve beklenenin çok altında bir sonuç ortaya çıktı. Kirin 985‘in daha çok Kirin 980’e yakın olduğu görülüyor. Tam olarak konumlandırmak gerekirse, Kirin 980 ve Kirin 820 arasında bir yerde diyebiliriz. Diğer yonga setlerine göre en büyük artısı dahili bir 5G modem bulunduruyor olması.

Kirin 985 5G, benchmark testinden 386.045 puan alırken Kirin 820, 375.720 puan aldı. Kirin 980 ise 397.541 puan alarak Kirin 985’i geçti. Honor için bazı iyi haberler de var. Kirin 985‘in skoru, Qualcomm‘un Snapdragon 765G‘sini oldukça büyük bir fark ile geçmiş bulunuyor. Snapdragon 765G, benchmark testinde aldığı 322.826 puan ile Kirin 985‘in oldukça gerisinde kalıyor. Honor’un bu yeni işlemcisi genel olarak değerlendirildiğinde, amiral gemisi bir çip ile orta-üst segment bir çipin arasında kalmış gibi görünüyor.

Tabii ki, Honor 30‘un tam olarak değerlendirilmesi yapılmadan Kirin 985 5G hakkında net karara varamayız. Bunların sadece belirli şartlarda yapılan testler olduğunu unutmayalım.