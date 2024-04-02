Nubia, bu yılın Şubat ayında MWC 2024 teknoloji fuarında sergilenen uygun fiyatlı katlanabilir telefonu Nubia Flip 5G modelinin resmi tanıtım tarihini doğruladı. Nubia cephesi katlanabilir telefon pazarına güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. İşte karşınızda Nubia Flip 5G.

İçindekiler Nubia Flip 5G Tanıtımı İçin Heyecan Dorukta

Nubia Flip 5G Tanıtımı İçin Heyecan Dorukta

Nubia Flip 5G, 9 Nisan’da Çin’de resmi olarak tanıtılacak. Bu telefon, geçtiğimiz birkaç hafta içinde Çin sertifika platformları tarafından onaylandı ve NX724j model numarasıyla listelendi. Şubat ayında Japonya’da satışa sunulan ZTE Libero Flip’in yeniden markalanmış bir versiyonu olarak görülen Nubia Flip 5G’nin, yaklaşık 415 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

Flip 5G’nin özellikleri hakkında çıkan söylentilere göre, cihaz 1180 x 2790 piksel çözünürlüğe sahip 6,9 inç AMOLED bir katlanabilir ekrana ve dış kısımda 466 x 466 piksel çözünürlüğünde 1,43 inçlik bir dairesel AMOLED ekrana sahip olacak.

Yonga seti olarak Snapdragon 7 Gen 1’in kullanılacağı belirtilen telefonun, 8 GB veya 12 GB RAM ile 256 GB veya 512 GB dahili depolama seçeneklerine sahip olması bekleniyor. Ayrıca, 33W hızlı şarj destekli 4310mAh bir batarya ile geleceği ve güvenlik için yana bakan bir parmak izi sensörüne sahip olacağı söyleniyor.

Kamera özellikleri hakkında, Nubia Flip 5G’nin önünde 16 megapiksel bir kamera, arka panelinde ise 50 megapiksel birincil kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü bulunacağı belirtiliyor. Cihazın IP42 sınıfı bir korumayla geleceği ve 7,3 mm kalınlığında ve 214 gram ağırlığında olacağı ifade ediliyor.

Nubia Flip 5G’nin tanıtımıyla ilgili heyecan artarken, kullanıcılar cihazın resmi özelliklerini ve fiyatını merakla bekliyor. Nubia’nın uygun fiyatlı katlanabilir telefonuyla piyasada nasıl bir etki yaratacağını görmek için 9 Nisan’ı beklemek gerekecek. Bakalım Samsung Galaxy Z Flip 5

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce katlanabilir telefon pazarına yeni oyuncuların dahil olması mantıklı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!