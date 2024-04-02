Samsung Galaxy S20 serisi kullanıcılarına ve Galaxy Note 20 serisi sahiplerine yeni bir güncelleme stratejisi sunuyor. Artık bu cihazlar aylık güncellemeler yerine üç ayda bir güncelleme alacaklar. Bu değişiklik, kullanıcıların güvenlik yamalarını daha seyrek bir şekilde alacağı anlamına geliyor. Samsung’un 2019 yılındaki canavarları için güncelleme desteği yavaş yavaş sona eriyor.

İçindekiler Galaxy S20 ve Galaxy Note 20 Serilerinin Güvenlik Güncellemesi Sıklığı Azaltıldı

Galaxy S20 ve Galaxy Note 20 Serilerinin Güvenlik Güncellemesi Sıklığı Azaltıldı

Galaxy S20 serisi, Mart 2024 güvenlik yamalarını hali hazırda almış durumda. Ancak, Nisan ayında herhangi bir güncelleme beklenmiyor. Samsung kullanıcılarına, Haziran ayında bir sonraki güvenlik yamasını alacakları konusunda bilgi verdi. Yani beklendiği gibi güncellemeler artık aylık olarak sunulmayacak, bunun yerine kullanıcılar üç ayda bir güncelleme alacaklar.

2019 yılında piyasaya sürülen Galaxy S20 serisi, Android 10 işletim sistemiyle geldi. Üç yıl boyunca güncelleme desteği sağlandıktan sonra, bu cihazlar artık büyük Android güncellemelerini almamaya başladı. Bir yıl daha güvenlik güncellemelerinin devam edeceği duyurulmuştu. Ancak görünen o ki güncelleme sıklığı da azalacak.

Galaxy Note 20 serisi de benzer bir güncelleme stratejisi değişikliğiyle karşı karşıya. Samsung, bu seriyi de aylık güncellemelerden üç aylık güncellemelere geçiriyor. Bu değişiklik, hem Galaxy S20 hem de Note 20 serisi kullanıcılarını etkiliyor.

Samsung kullanıcıları, bu güncelleme stratejisi değişikliğinin ardından daha az sıklıkla güvenlik yamaları alacak olsalar da, şirketin üç aylık periyotlarla güvenlik güncellemeleri sağlamaya devam edeceğine güvenebilirler. Bu, cihazların güvenliğini ve performansını korumak için atılan bir adım.

Galaxy S20 ve Galaxy Note 20 serisi kullanıcıları, Samsung’un yeni güncelleme politikasına adapte olmak için cihazlarını düzenli olarak kontrol etmeli ve güncellemeleri zamanında indirmek durumunda. Bu, cihazlarının güvenliğini ve verimliliğini sağlamak için önemli.

Samsung’un bu kararının etkilediği cihazlar şu şekilde:

S20

S20 Plus

S20 Ultra

S20 FE

Note 20

Note 20 Ultra

Eğer güncellemeler sizin için önemliyse, en uzun güncelleme desteği sunan telefonlar arasından bir seçim yapmanız gerekiyor. Burada, Apple’ın iPhone serisinin yanında, Galaxy S24 serisi de öne çıkıyor. Eğer Samsung arayüzüne alışıksanız, Galaxy S24 serisi ile yolunuza devam edebilir ve 7 yıl yazılım güncellemesinin keyfini çıkarabilirsiniz.

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