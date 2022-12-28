Nubia, RedMagic 8 Pro ve 8 Pro+ modellerini duyurdu. Modeller Snapdragon 8 Gen 2 ve aktif soğutma sistemi ile geliyor. Pro varyantı 6.000mAh bataryaya sahiptir ve 80W’da hızlı şarj edebilir, 8 Pro+ ise 5.000mAh bataryaya sahiptir ve 165W’da hızlı şarj edebilir.

Çinli üreticiye göre her iki model de 164×76.4×8.9mm ölçülerinde ve aynı 6.8″ amoled panele sahip. Bu panel 1116×2480 piksel çözünürlüğe sahiptir. En boy oranı 20:9 ve ekran 120Hz yenileme hızına sahip. Üstte ve ayrıca ekranın altında, 16 megapiksel çözünürlüğe sahip bir selfie kamerası var. Bir parmak izi okuyucusu da mevcuttur.

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RedMagic 8 Pro ve 8 Pro+’ın arkasında üçer kamera bulunuyor. Birincil kamera 50 megapiksel sensöre sahipken, ultra geniş kamera 8 megapiksel ile yetinmek zorunda. Üçüncü kamera bir makro lense sahiptir ve 2 megapiksel sayar. Her iki cihaz da USB-C şarj portu ve 3,5 mm ses jakı ile birlikte geliyor. Cihazlar Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi 6E desteğine sahip.

Nubia, 8 Pro ve 8 Pro+’yı 20.000 rpm’ye kadar dönebilen dahili bir fan ile donattı. Cihazlar ayrıca gerektiğinde akıllı telefonu soğutmaya yardımcı olmak için kapsamlı bir 3 boyutlu buhar odasına sahiptir. Oyuncuların kullanabileceği dokunmaya duyarlı omuz düğmeleri de vardır.

Nubia 8 Pro üç farklı modelde sunuluyor. 8GB çalışma belleği ve 128GB depolama alanına sahip bir versiyon, yine 8GB çalışma belleği ve 256GB depolama alanına sahip bir varyant ve 512GB depolama alanına sahip ancak 12GB çalışma belleğine sahip bir versiyon. GSMArena’ya göre bu cihazın başlangıç fiyatı 540 Euro civarında.

8Pro+ standart olarak 12GB ve 256GB depolama alanı ile geliyor. Daha pahalı iki varyant 16GB çalışma belleği ve 512GB veya 1TB depolama alanı ile geliyor. 8Pro+’ın başlangıç fiyatının 700 Euro civarında olacağı söyleniyor. Şimdilik her iki cihaz da sadece siyah renkte çıkacak. Birkaç ay içinde, şeffaf arka yüzlü bir varyant da sipariş edilebilecek. Nubia’nın bu cihazları Avrupa’da ne zaman ve ne miktarda satışa sunacağı belli değil.